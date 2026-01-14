Infosys consolidated net profit declines 2.23% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.90% to Rs 45479.00 croreNet profit of Infosys declined 2.23% to Rs 6654.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6806.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.90% to Rs 45479.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41764.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45479.0041764.00 9 OPM %23.3824.22 -PBDT11673.0010873.00 7 PBT10518.009670.00 9 NP6654.006806.00 -2
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content