Infosys consolidated net profit declines 2.23% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 14 2026 | 5:31 PM IST
Sales rise 8.90% to Rs 45479.00 crore

Net profit of Infosys declined 2.23% to Rs 6654.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6806.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.90% to Rs 45479.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 41764.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales45479.0041764.00 9 OPM %23.3824.22 -PBDT11673.0010873.00 7 PBT10518.009670.00 9 NP6654.006806.00 -2

First Published: Jan 14 2026 | 5:31 PM IST

