JFL Life Sciences standalone net profit rises 172.97% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 29 2026 | 4:51 PM IST
Sales rise 26.31% to Rs 26.84 crore

Net profit of JFL Life Sciences rose 172.97% to Rs 2.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.74 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.31% to Rs 26.84 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.8421.25 26 OPM %12.486.35 -PBDT2.981.15 159 PBT2.710.99 174 NP2.020.74 173

First Published: Jan 29 2026 | 4:51 PM IST

