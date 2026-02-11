Associate Sponsors

Megri Soft consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Megri Soft consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:52 PM IST
Sales decline 8.82% to Rs 0.62 crore

Net profit of Megri Soft declined 25.00% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.82% to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.620.68 -9 OPM %24.1926.47 -PBDT0.160.20 -20 PBT0.130.17 -24 NP0.090.12 -25

First Published: Feb 11 2026 | 6:52 PM IST

