Megri Soft consolidated net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.82% to Rs 0.62 croreNet profit of Megri Soft declined 25.00% to Rs 0.09 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.82% to Rs 0.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.68 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.620.68 -9 OPM %24.1926.47 -PBDT0.160.20 -20 PBT0.130.17 -24 NP0.090.12 -25
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content