Mukand consolidated net profit declines 31.28% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 5:52 PM IST
Sales rise 5.48% to Rs 1331.41 crore

Net profit of Mukand declined 31.28% to Rs 10.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.48% to Rs 1331.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1262.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1331.411262.27 5 OPM %5.425.73 -PBDT36.3341.98 -13 PBT20.8229.32 -29 NP10.2614.93 -31

First Published: Feb 12 2026 | 5:52 PM IST

