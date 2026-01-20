Home / Markets / Capital Market News / Nalin Lease Finance standalone net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Nalin Lease Finance standalone net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 19.08% to Rs 1.81 crore

Net profit of Nalin Lease Finance declined 25.00% to Rs 0.75 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.08% to Rs 1.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1.811.52 19 OPM %67.4067.11 -PBDT1.081.35 -20 PBT1.031.31 -21 NP0.751.00 -25

