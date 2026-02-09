Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Panasonic Energy India Company reports standalone net loss of Rs 1.00 crore in the December 2025 quarter

Panasonic Energy India Company reports standalone net loss of Rs 1.00 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 09 2026 | 5:08 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 2.26% to Rs 71.72 crore

Net loss of Panasonic Energy India Company reported to Rs 1.00 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 2.42 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 2.26% to Rs 71.72 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 73.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales71.7273.38 -2 OPM %3.656.20 -PBDT3.375.42 -38 PBT2.374.24 -44 NP-1.002.42 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Zydus Lifesciences consolidated net profit rises 1.82% in the December 2025 quarter

Bemco Hydraulics consolidated net profit rises 20.91% in the December 2025 quarter

Graphite India reports consolidated net profit of Rs 68.00 crore in the December 2025 quarter

Hisar Metal Industries standalone net profit rises 64.63% in the December 2025 quarter

Gothi Plascon (India) standalone net profit rises 5.80% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 09 2026 | 5:08 PM IST

Explore News

Next Story