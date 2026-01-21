Home / Markets / Capital Market News / Rajratan Global Wire consolidated net profit rises 122.23% in the December 2025 quarter

Rajratan Global Wire consolidated net profit rises 122.23% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 21 2026 | 2:04 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 38.09% to Rs 301.53 crore

Net profit of Rajratan Global Wire rose 122.23% to Rs 20.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.31 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 38.09% to Rs 301.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 218.36 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales301.53218.36 38 OPM %13.4012.02 -PBDT33.6918.78 79 PBT26.7012.34 116 NP20.699.31 122

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Vardhman Textiles consolidated net profit declines 21.02% in the December 2025 quarter

Piccadily Agro Industries consolidated net profit rises 92.53% in the December 2025 quarter

R S Software (India) reports consolidated net loss of Rs 8.43 crore in the December 2025 quarter

Supreme Industries consolidated net profit declines 17.97% in the December 2025 quarter

Netripples Software standalone net profit declines 33.33% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 21 2026 | 2:04 PM IST

Explore News

Next Story