S J S Enterprises consolidated net profit rises 61.87% in the December 2025 quarter

Sales rise 36.39% to Rs 243.53 croreNet profit of S J S Enterprises rose 61.87% to Rs 44.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.39% to Rs 243.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 178.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales243.53178.56 36 OPM %29.3125.35 -PBDT74.6447.26 58 PBT60.2535.86 68 NP44.6127.56 62
