Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / S J S Enterprises consolidated net profit rises 61.87% in the December 2025 quarter

S J S Enterprises consolidated net profit rises 61.87% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 36.39% to Rs 243.53 crore

Net profit of S J S Enterprises rose 61.87% to Rs 44.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 27.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 36.39% to Rs 243.53 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 178.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales243.53178.56 36 OPM %29.3125.35 -PBDT74.6447.26 58 PBT60.2535.86 68 NP44.6127.56 62

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Balaxi Pharmaceuticals standalone net profit declines 12.07% in the December 2025 quarter

SBI Life Insurance Company standalone net profit rises 4.71% in the December 2025 quarter

Parijat Paper Mills standalone net profit rises 192.59% in the December 2025 quarter

Aviva Industries reports standalone net profit of Rs 0.89 crore in the December 2025 quarter

ACC consolidated net profit declines 62.98% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 28 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story