SBI Life Insurance Company standalone net profit rises 4.71% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.82% to Rs 30245.32 croreNet profit of SBI Life Insurance Company rose 4.71% to Rs 576.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 550.82 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.82% to Rs 30245.32 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 24827.54 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales30245.3224827.54 22 OPM %2.032.40 -PBDT641.94593.53 8 PBT641.94593.53 8 NP576.74550.82 5
