Sayaji Hotels (Pune) consolidated net profit rises 7.52% in the December 2025 quarter

Sales rise 3.97% to Rs 21.98 croreNet profit of Sayaji Hotels (Pune) rose 7.52% to Rs 5.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.97% to Rs 21.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales21.9821.14 4 OPM %39.9536.52 -PBDT9.127.76 18 PBT8.487.15 19 NP5.865.45 8
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content