Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sayaji Hotels (Pune) consolidated net profit rises 7.52% in the December 2025 quarter

Sayaji Hotels (Pune) consolidated net profit rises 7.52% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 6:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.97% to Rs 21.98 crore

Net profit of Sayaji Hotels (Pune) rose 7.52% to Rs 5.86 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.45 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.97% to Rs 21.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.14 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales21.9821.14 4 OPM %39.9536.52 -PBDT9.127.76 18 PBT8.487.15 19 NP5.865.45 8

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

NCC consolidated net profit declines 36.61% in the December 2025 quarter

Shivalik Bimetal Controls consolidated net profit rises 21.60% in the December 2025 quarter

Shreeji Shipping Global standalone net profit rises 135.97% in the December 2025 quarter

Data Patterns (India) standalone net profit rises 30.54% in the December 2025 quarter

Prabhu Steel Industries reports standalone net profit of Rs 0.07 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 05 2026 | 6:06 PM IST

Explore News

Next Story