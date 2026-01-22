SBI Factors standalone net profit rises 25.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.36% to Rs 70.92 croreNet profit of SBI Factors rose 25.33% to Rs 20.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.99 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.36% to Rs 70.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 60.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales70.9260.43 17 OPM %86.6280.57 -PBDT28.5919.37 48 PBT27.5118.47 49 NP20.0415.99 25
