Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / SSPDL reports consolidated net profit of Rs 8.93 crore in the December 2025 quarter

SSPDL reports consolidated net profit of Rs 8.93 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 12 2026 | 5:35 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7247.37% to Rs 13.96 crore

Net profit of SSPDL reported to Rs 8.93 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 1.60 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7247.37% to Rs 13.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.19 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales13.960.19 7247 OPM %69.84-610.53 -PBDT9.00-1.56 LP PBT8.93-1.60 LP NP8.93-1.60 LP

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Optimus Finance consolidated net profit declines 29.55% in the December 2025 quarter

Titan Biotech consolidated net profit rises 94.31% in the December 2025 quarter

Keynote Financial Services consolidated net profit declines 20.25% in the December 2025 quarter

Aimco Pesticides reports consolidated net loss of Rs 2.53 crore in the December 2025 quarter

Ausom Enterprise consolidated net profit rises 1187.50% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 12 2026 | 5:35 PM IST

Explore News

Next Story