Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / UPL consolidated net profit declines 52.17% in the December 2025 quarter

UPL consolidated net profit declines 52.17% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 4:33 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 12.49% to Rs 12269.00 crore

Net profit of UPL declined 52.17% to Rs 396.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 828.00 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.49% to Rs 12269.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10907.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales12269.0010907.00 12 OPM %18.2215.38 -PBDT1554.001118.00 39 PBT727.00430.00 69 NP396.00828.00 -52

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Axtel Industries standalone net profit rises 144.79% in the December 2025 quarter

Jet Freight Logistics consolidated net profit declines 38.29% in the December 2025 quarter

Mahindra Lifespace Developers reports consolidated net profit of Rs 108.88 crore in the December 2025 quarter

Hyundai Motor India consolidated net profit rises 6.35% in the December 2025 quarter

Indian Toners & Developers standalone net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 02 2026 | 4:33 PM IST

Explore News

Next Story