Veritas Finance standalone net profit rises 18.61% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.49% to Rs 461.63 croreNet profit of Veritas Finance rose 18.61% to Rs 81.76 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 68.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.49% to Rs 461.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 399.71 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales461.63399.71 15 OPM %56.8056.00 -PBDT116.4398.05 19 PBT108.5790.65 20 NP81.7668.93 19
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content