Zenotech Laboratories standalone net profit rises 14.20% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.75% to Rs 11.83 croreNet profit of Zenotech Laboratories rose 14.20% to Rs 1.93 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.75% to Rs 11.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales11.8310.22 16 OPM %36.0937.87 -PBDT4.694.25 10 PBT2.892.49 16 NP1.931.69 14
