Dividend stocks! BPCL, NTPC, Gillette India, 43 others go ex-date next week
Here is the complete list of stocks set to trade ex-dividend next week along with their dividend details and record dates
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Balkrishna Industries
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹4
|Feb 2, 2026
|Bharat Petroleum Corporation
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹10
|Feb 2, 2026
|Gopal Snacks
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹0.3500
|Feb 2, 2026
|LT Foods
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹1
|Feb 2, 2026
|Metro Brands
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹3
|Feb 2, 2026
|Share India Securities
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹0.4000
|Feb 2, 2026
|Siyaram Silk Mills
|Feb 2, 2026
|Interim Dividend - ₹3
|Feb 2, 2026
|Cochin Shipyard
|Feb 3, 2026
|Interim Dividend - ₹3.5000
|Feb 3, 2026
|GPT Infraprojects
|Feb 3, 2026
|Interim Dividend - ₹0.7500
|Feb 3, 2026
|Garden Reach Shipbuilders & Engineers
|Feb 3, 2026
|Interim Dividend - ₹7.1500
|Feb 3, 2026
|Symphony
|Feb 3, 2026
|Interim Dividend - ₹2
|Feb 3, 2026
|Vaibhav Global
|Feb 3, 2026
|Interim Dividend - ₹1.5000
|Feb 3, 2026
|Alldigi Tech
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹30
|Feb 4, 2026
|Apcotex Industries
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹2.5000
|Feb 4, 2026
|Carborundum Universal
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹1.5000
|Feb 4, 2026
|Coromandel International
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹9
|Feb 4, 2026
|Crizac
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹8
|Feb 4, 2026
|Dolat Algotech
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹0.1000
|Feb 4, 2026
|Flair Writing Industries
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹0.5000
|Feb 4, 2026
|Great Eastern Shipping Company
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹9
|Feb 4, 2026
|Gillette India
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹120
|Feb 4, 2026
|Gillette India
|Feb 4, 2026
|Special Dividend - ₹60
|Feb 4, 2026
|Indian Energy Exchange
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹1.5000
|Feb 4, 2026
|ITC
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹6.5000
|Feb 4, 2026
|KPIT Technologies
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹2.2500
|Feb 4, 2026
|MAS Financial Services
|Feb 4, 2026
|Interim Dividend - ₹1.2500
|Feb 4, 2026
|Gail (India)
|Feb 5, 2026
|Dividend
|Feb 5, 2026
|Moil
|Feb 5, 2026
|Interim Dividend - ₹3.53
|Feb 5, 2026
|Styrenix Performance Materials
|Feb 5, 2026
|Interim Dividend - ₹23
|Feb 5, 2026
|Sun Pharmaceutical Industries
|Feb 5, 2026
|Interim Dividend
|Feb 5, 2026
|Accelya Solutions India
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹45
|Feb 6, 2026
|ACME Solar Holdings
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹0.2000
|Feb 6, 2026
|B2B Software Technologies
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend
|Feb 7, 2026
|Clean Science and Technology
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend
|Feb 6, 2026
|Control Print
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹4
|Feb 6, 2026
|Housing & Urban Development Corporation
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹1.1500
|Feb 7, 2026
|Insecticides (India)
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend
|Feb 6, 2026
|Manappuram Finance
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹0.5000
|Feb 6, 2026
|Manba Finance
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹0.2500
|Feb 6, 2026
|Nestle India
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹7
|Feb 6, 2026
|NTPC
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend
|Feb 6, 2026
|Quess Corp
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹5
|Feb 6, 2026
|REC
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹4.6000
|Feb 6, 2026
|Sharda Cropchem
|Feb 6, 2026
|Interim Dividend - ₹6
First Published: Jan 30 2026 | 2:45 PM IST