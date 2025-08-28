Dividend stocks: Premier Energies, NBCC, 25 others to remain in focus today

Here is the complete list of stocks that will remain in focus today as they trade ex-dividend on August 29, along with their respective dividend announcements and record dates:
|Company
|Ex-date
|Purpose
|Record date
|Asian Hotels (East)
|29 Aug 2025
|Dividend - ₹1
|29 Aug 2025
|Alfred Herbert India
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹5
|29 Aug 2025
|Black Box
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹1
|29 Aug 2025
|Bikaji Foods International
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹1
|29 Aug 2025
|Cantabil Retail India
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|29 Aug 2025
|Engineers India
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2
|29 Aug 2025
|Ganesh Housing Corporation
|29 Aug 2025
|Dividend - ₹5
|29 Aug 2025
|Haryana Leather Chemicals
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹1
|30 Aug 2025
|Harsha Engineers International
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹1
|29 Aug 2025
|IRB Infrastructure Developers
|29 Aug 2025
|Interim Dividend - ₹0.07
|29 Aug 2025
|Morepen Laboratories
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹0.20
|30 Aug 2025
|NBCC (India)
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹0.14
|29 Aug 2025
|Nitin Spinners
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹3
|30 Aug 2025
|Premier Energies
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹0.50
|29 Aug 2025
|Protean eGov Technologies
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹10
|29 Aug 2025
|Royal Orchid Hotels
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|29 Aug 2025
|Salzer Electronics
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2.50
|29 Aug 2025
|Shetron
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹1
|29 Aug 2025
|Shilp Gravures
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2.10
|29 Aug 2025
|SKP Securities
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2
|30 Aug 2025
|Suyog Telematics
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹1.80
|29 Aug 2025
|Uniphos Enterprises
|29 Aug 2025
|Dividend - ₹0.50
|29 Aug 2025
|Vijaya Diagnostic Centre
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2
|29 Aug 2025
|Whirlpool of India
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹5
|29 Aug 2025
|Yuken India
|29 Aug 2025
|Dividend - ₹1.50
|29 Aug 2025
|Zee Entertainment Enterprises
|29 Aug 2025
|Final Dividend - ₹2.43
|29 Aug 2025
You’ve reached your limit of {{free_limit}} free articles this month.
Subscribe now for unlimited access.
Already subscribed? Log inSubscribe to read the full story →
Smart Quarterly
₹900
3 Months
₹300/Month
Smart Essential
₹2,700
1 Year
₹225/Month
Super Saver
₹3,900
2 Years
₹162/Month
Renews automatically, cancel anytime
Here’s what’s included in our digital subscription plans
Access to Exclusive Premium Stories
Over 30 subscriber-only stories daily, handpicked by our editors
Complimentary Access to The New York Times
News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter & The Athletic
Business Standard Epaper
Digital replica of our daily newspaper — with options to read, save, and share
Curated Newsletters
Insights on markets, finance, politics, tech, and more delivered to your inbox
Market Analysis & Investment Insights
In-depth market analysis & insights with access to The Smart Investor
Archives
Repository of articles and publications dating back to 1997
Ad-free Reading
Uninterrupted reading experience with no advertisements
Seamless Access Across All Devices
Access Business Standard across devices — mobile, tablet, or PC, via web or app