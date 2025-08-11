Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex rises 60 pts, Nifty tests 24,400; SBI up 1%
Stock Market LIVE: Sensex rises 60 pts, Nifty tests 24,400; SBI up 1%

Sensex Today | Stock Market LIVE, August 11, 2025: In the broader markets, BSE MidCap was down 0.03 per cent and SmallCap down 0.26 per cent

SI Reporter New Delhi
BSE, Bombay Stock Exchange
Stock Market LIVE: Sensex, Nifty flat in pre-open

2 min read Last Updated : Aug 11 2025 | 9:39 AM IST
9:38 AM

Stock Market LIVE Updates: SBI up 2% post Q1 results

Stock Market LIVE Updates: State Bank of India (SBI) shares rose 1.8 per cent on Monday, August 11, 2025, and logged an intra-day high at ₹819.15 per share on BSE. The buying interest on the counter came after the company posted Q1 results, on Friday, during market hours. 


9:34 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee advances amid drop in oil prices; opens 16 paise higher at 87.50/$

Stock Market LIVE Updates: The Indian Rupee traded higher in a holiday-shortened week amid a dip in crude oil prices and the dollar index as trades await tariff-related cues to drive the market. 
 
The domestic currency opened 16 paise higher at 87.50 against the dollar on Monday, according to Bloomberg. The rupee has depreciated by 2.4 per cent in the current financial year, whereas it has witnessed 2.2 per cent depreciation in the current calendar year. READ MORE 

9:24 AM

Stock Market LIVE Updates: Here's a look at Sensex gainers and losers

Stock Market LIVE Updates: Among the Sensex constituents, State Bank of India, NTPC, Trent, HDFC Bank, Ultratech Cement, and L&T opened in green. Asian Paints, ICICI Bank, Bajaj Finserv, Hindustan Unilever and Bharti Airtel were the top laggards.

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Sectoral indices show mixed trends

Stock Market LIVE Updates: On the sectoral front, Nifty Consumer Durables was the top laggard, down by 1.4 per cent. On the other hand, Nifty Auto, Bank, Energy, Financial Services, FMCG, IT, Metal, Pharma, and Realty were trading higher after markets opened.

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: A glance at broader market

Stock Market LIVE Updates: In the broader markets,  the BSE Midcap index was trading 0.13 per cent down, while BSE Smallcap index was down by 0.23 per cent.

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens in green

Stock Market LIVE Updates: BSE Sensex was up mere 10.66 points or 0.01 per cent at 79,868 levels after the market opened.

9:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens flat, below 24,400

Stock Market LIVE Updates: NSE Nifty50 was trading at 24,359 levels, down 4.3 points or 0.02 per cent after the market opened.

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex, Nifty settle flat in pre-market

Stock Market LIVE Updates: In the pre-market session, the BSE Sensex rose only 26.97 points or 0.03 per cent to 79,884.76 levels, while the NSE Nifty50 settled at 24,372.65 levels, up 9.35 points or 0.04 per cent.

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Siemens reports mixed Q3; should you stay invested or book profit?

Stock Market LIVE Updates: Heavy electrical equipment company, Siemens, released its Q3 numbers on Friday, after market hours. 
 
In Q3, Siemens reported a consolidated profit after tax (PAT) of ₹422.9 crore, as compared to ₹577.7 crore year-on-year (Y-o-Y), down 26.7 per cent. The company’s consolidated revenue from operations in the first quarter stood at ₹4,346.8 crore, as against ₹3,763 crore in the year-ago period, up 15.5 per cent. READ MORE 

8:55 AM

Stock Market LIVE Updates: Tata Motors targets cut as Q1 miss, tariffs, weak demand weigh on outlook

Stock Market LIVE Updates: Automaker Tata Motors’ June quarter (Q1FY26) performance has prompted brokerages to lower their target prices and maintain a cautious stance, citing a combination of weaker-than-expected earnings, tariff challenges at Jaguar Land Rover (JLR), muted demand in key markets, and headwinds across its domestic businesses. READ MORE 

8:43 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump tariff impact: No need to be alarmed, this difficult phase will pass

Stock Market LIVE Updates: Last week, relations between India and the United States (US) nosedived after President Donald Trump announced a 25 per cent punitive tariff on goods exported from India, effective August 27, in addition to the 25 per cent reciprocal tariffs that took effect on August 1. This difficult phase will pass as both countries have enough stakes in maintaining good relations.
 
Few believe Trump’s excuse that he is punishing India for buying crude oil from Russia. He is more hostile towards India after Pakistan nominated him for the Nobel Peace Prize, permitted trading in his cryptocurrency and allowed the US to explore oil in Pakistan, while India refused to give him credit for bringing about a ceasefire that ended the brief military engagement between India and Pakistan, following the Pahalgam terrorist attack. READ MORE

8:29 AM

Stock Market LIVE Updates: Analysts at Angel One recommend buying these two stocks today; check why

Stock Market LIVE Updates: Given the prevailing market conditions, we are limiting our recommendations to just two stocks this week. READ MORE 

8:23 AM

Stock Market LIVE Updates: Stocks to Watch

Stock Market LIVE Updates: Tata Motors, ICICI Bank, Voltas, Siemens among top stocks to eye today. READ MORE 

8:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Trump tariff: Russian oil imports may dip in Aug while US' share rises

Stock Market LIVE Updates: Sanctions and secondary tariffs by the United States (US) and European Union have, by now, made it clear that India may receive very little Russian oil in September. But new data, accessed by Business Standard, and sources suggest that a third of the contracted August deliveries of Russian oil — around 10 per cent of India’s overall crude imports for the month — are equally at risk. READ MORE 

8:14 AM

Stock Market LIVE Updates: Private sector likely to play a key role in nuclear power road map

Stock Market LIVE Updates: The Union Government is formulating a comprehensive national nuclear energy mission, which was announced in the 2025-26 Union Budget, aiming to install 22 gigawatt (GW) of nuclear power capacity by 2032 and 100 GW by 2047. The current nuclear power capacity is 8.8 GW.
 
The capacity expansion plan involves setting up nuclear power plants across states through joint ventures between the Nuclear Power Corporation of India Ltd (NPCIL) and the private sector and amending several laws, it is learnt. READ MORE 
Explore News