Stock Market LIVE: Sensex opens 176 pts higher; Rupee at 91.07/$; Silver hits new high

Sensex Today| Stock Market LIVE on December 17, 2025: MCX Silver hit fresh life-time high in early trades on Wednesday. Nifty opened 40-odd points higher.

SI Reporter New Delhi
2 min read Last Updated : Dec 17 2025 | 9:19 AM IST
9:19 AM

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap

-- Eternal, Axis Bank and SBI were among the top gainers on 30-share BSE Sensex 

-- BEL, HDFC Bank and ICICI Bank were among the top drags

9:17 AM

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Broader markets mixed

Stock Market LIVE Updates: Broader markets mixed

-- Nifty SmallCap 100 index rises 0.16 per cent 

-- Nifty MidCap 100 index drops 0.02 per cent

9:15 AM

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens higher

Stock Market LIVE Updates: Nifty opens higher 

-- Nifty opens at 25,902.40

-- Nifty previous close was 25,860.10

9:15 AM

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens higher

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens higher

-- Sensex opens at 84,856.26

-- Sensec previous close was 84,679.86

9:12 AM

9:12 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty gains in pre-open

Stock Market LIVE Updates: Nifty gains in pre-open


-- Nifty was at 25,902.40, up 42.30 points or 0.16 per cent

9:11 AM

9:11 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex rises in pre-open

Stock Market LIVE Updates: Sensex rises in pre-open

-- Sensex at 84,856.26, up 176.40 points or 0.21 per cent

9:08 AM

9:08 AM

Stock Market LIVE Updates: Silver hits fresh record high

Stock Market LIVE Updates: Silver hits fresh record high


9:06 AM

9:06 AM

Stock Market LIVE Updates: Indian Rupee opens at 91.07/$

Stock Market LIVE Updates: Indian Rupee continues to quote near record lows, and started Tuesday's trading session at 91.07 versus the US$. The Rupee hit an all-time low at 91.09/$ yesterday.

8:54 AM

8:54 AM

Stock Market LIVE Updates: JM Financial retains 'Buy' on Eternal as Blinkit growth moderates in Q3FY26

Stock Market LIVE Updates: Domestic brokerage JM Financial has reiterated its ‘Buy’ rating on Eternal, even as it expects a near-term moderation in Blinkit’s sequential growth during the third quarter of FY26 (Q3FY26) due to heightened competition and an unfavourable base.  READ MORE

8:45 AM

8:45 AM

Stock Market LIVE Updates: RBI Guv Malhotra signals rates to stay low for 'long period': Report

Stock Market LIVE Updates: India's central bank governor Sanjay Malhotra expects the country's interest rates to remain low for a "long period", he told the Financial Times in an interview published on Wednesday. READ MORE

8:36 AM

8:36 AM

Stock Market LIVE Updates: Volume drop, buying shift: How high gold rates are impacting jewellery ind

Stock Market LIVE Updates: Despite a robust wedding season and sustained consumer interest, the jewellery industry is witnessing a sharp decline in volumes—down over 30 per cent—as gold prices have surged more than 70 per cent year-on-year (Y-o-Y), according to a recent channel by PL Capital. READ MORE

8:26 AM

8:26 AM

Stock Market LIVE Updates: Growth guidance firm for Amber Ent, says BNP Paribas; retains 'Outperform'

Stock Market LIVE Updates: Global brokerage BNP Paribas has reiterated its bullish stance on electronics manufacturing services (EMS) player Amber Enterprises India, retaining its ‘Outperform’ rating and continuing to flag the stock as its preferred pick in the EMS space following the company’s recent analyst meeting.  READ MORE

8:16 AM

8:16 AM

Stock Market LIVE Updates: Apar Industries gets new 'Buy' from Antique; 20% stock upside seen

Stock Market LIVE Updates:  Analysts at Antique Stock Broking initiated coverage on Apar Industries Ltd. with a 'Buy' rating, as the company is expected to benefit from the tailwinds of sustained growth momentum in the global power sector investment.  READ MORE

8:07 AM

8:07 AM

Stock Market LIVE Updates: Nuvama upgrades Tata Power to 'Hold' on improved FY30 growth visibility

Stock Market LIVE Updates:  Domestic brokerage Nuvama has upgraded Tata Power to ‘Hold’, citing improved visibility on achieving over 30GW of installed capacity by FY30E as large renewable and pumped storage projects in the pipeline mature toward the end of the decade. The brokerage has set a target price of 385 per share. READ MORE

7:57 AM

7:57 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee slide puts spotlight on limits to India's currency defence

Stock Market LIVE Updates: The Indian rupee’s rapid slide to successive record lows in recent weeks has analysts debating why the central bank has refrained from intervening more forcefully to support the currency. READ MORE
First Published: Dec 17 2025 | 7:09 AM IST

