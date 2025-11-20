Home / Markets / News / Stock Market LIVE: Sensex rallies 200, Nifty holds 26,100 aided by RIL, HDFC Bank; Adani Ent up 1.5%
Stock Market LIVE: Sensex rallies 200, Nifty holds 26,100 aided by RIL, HDFC Bank; Adani Ent up 1.5%

SI Reporter New Delhi
2 min read Last Updated : Nov 20 2025 | 9:33 AM IST
9:33 AM

Stock Market LIVE Updates: Jaiprakash Power Ventures zooms 10%

Stock Market LIVE Updates: Jaiprakash Power surged 10 per cent on Thursday morning after Adani Enterprises sai the Committee of Creditors of Jaiprakash Associates Limited has approved the Resolution Plan submitted by Adani Enterprises Limited. Separately, a PTI report said that 89 per cent of the creditors voted in favour of Adani Enterprises, followed by Dalmia Cement (Bharat), and Vedanta Group.

9:22 AM

Stock Market LIVE Updates: Market View

The bullish trend in the market is likely to sustain aided by positive triggers. At the fundamental level the picture of ‘strong macros but weak micros’ at the beginning of the year is changing to ‘ strong macros and improving micros’. This fundamental support is aided by the change in perception towards India by leading global banks who now consider India fairly valued and buyable in the context of a resilient economy and improving corporate earnings. The weakening AI trade is another positive for India which can be regarded as an anti-AI trade. FIIs turning buyers in the cash market yesterday is a reflection of this changing perception towards India. In the market, this is likely to manifest in preference for and outperformance of largecaps, particularly over small caps whose valuations are hard to justify even after the correction. Bank Nifty, despite the recent run up, has more room to rally since fundamentals and valuations are supportive.

View by: VK Vijayakumar, chief investment strategist, Geojit Investments Limited.
 

9:19 AM

Stock Market LIVE Updates: Sector Check

-- Nifty Metal was the top sectoral gainer, up 0.6 per cent 

9:18 AM

Stock Market LIVE Updates: Broader markets gain

-- Nifty MidCap 100 index was up 0.37 per cent 

-- Nifty SmallCap 100 index rose 0.39 per cent

9:17 AM

Stock Market LIVE Updates: Index heatmap

-- Barring Asian Paints, Infosys and Bharti Airtel, all 27 constituents of 30-share BSE Sensex were in green.

-- Adani Ports was the top gainer

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty rises at open

-- Nifty opens at 26,132.10
 
-- Nifty previous close was 26,052.65

9:15 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex opens higher

-- Sensex opens at 85,470.92
 
-- Sensex previous close was 85,186.47

9:09 AM

Stock Market LIVE Updates: Sensex gains in pre-open

-- Sensex at 85,470.92, up 284.45 points or 0.33 per cent

9:08 AM

Stock Market LIVE Updates: Nifty rises, atop 26,100 in pre-open

-- Nifty at 26,132.10, up 79.45 points or 0.3 per cent
 

9:03 AM

Stock Market LIVE Updates: Rupee opens lower on Thursday

Stock Market LIVE Updates: Indian rupee opens 3 paise lower on Thursday, Nov 20. The domestic currency started at 88.62 per US dollar vs Wednesday’s close of 88.59/$

9:00 AM

Stock Market LIVE Updates: RIL's Big Battery Bet: Why Motilal Oswal sees a new energy upside

Stock Market LIVE Updates: Reliance Industries (RIL) is quietly setting the stage for what could become one of India’s most consequential energy transformations. In a new note dated November 19, 2025, Motilal Oswal analysts have sharply lifted their valuation for the conglomerate’s New Energy business, from ₹116 per share earlier to ₹174 per share now, largely on the back of accelerating progress on its battery manufacturing venture. 
 
The upward revision, according to Motilal Oswal, reflects a growing conviction that batteries, long considered the missing link in India’s renewable transition, will become one of RIL’s biggest growth engines beyond FY30. READ MORE 

8:59 AM

Stock Market LIVE Updates: Sebi extends feedback deadline for mutual fund regulations overhaul

Stock Market LIVE Updates: The Securities and Exchange Board of India (Sebi) has extended the deadline for public comments on its consultation paper proposing a comprehensive overhaul of the Sebi (Mutual Funds) Regulations, 1996.
 
The deadline, originally set for November 17, has now been pushed to November 24 following requests from industry stakeholders. READ MORE 

8:54 AM

Stock Market LIVE Updates: Allocate 30-70% of your equity portfolio to large-cap funds, say experts

Stock Market LIVE Updates: Largecap equity funds have deliv­ered steady performance in the past year. For the year ended Nove­mber 18, 2025, they returned 9.2 per cent on average, compared to 8.6 per cent for midcap funds and 2.4 per cent for smallcap funds.
 
“Largecap funds provide stability, liquidity, and consistency — three essential pillars of long-term wealth creation. These companies have proven track records, predictable earnings, and leadership positions in their respective industries. They should be permanent, core holdings in every investor’s equity portfolio,” says Sirshendu Basu, head – products, Bandhan Asset Management Company (AMC). READ MORE 

8:48 AM

Stock Market LIVE Updates: Systems in place to facilitate 'Chhoti SIPs', says KFin Technologies

Stock Market LIVE Updates: KFin Technologies, one of the two registrar and transfer agents (RTAs) of domestic mutual funds (MFs), has said it is equipped to identify systematic investment plan (SIP) accounts that qualify as ‘Chhoti SIPs’.
 
The RTA said it has so far recognised around 150 such SIPs. READ MORE 

8:43 AM

Stock Market LIVE Updates: Valuation downgrades may keep ABB under pressure amid weak orders

Stock Market LIVE Updates: ABB reported stable execution in Q2FY26, but weak order inflows and margin pressure weighed on performance. Analysts have trimmed their revenue and earnings forecasts, and any further disappointment could trigger valuation downgrades.
 
The Q2 gross margin declined by 570 basis points year-on-year, a sharper fall than the 340 basis points contraction in operating profit margin, which stood at about 15.1 per cent. The net profit margin, at 12.4 per cent, is also near the lower end of ABB’s historical 12–15 per cent range. READ MORE 
First Published: Nov 20 2025 | 7:57 AM IST

