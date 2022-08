IRCTC Cancelled Train Today, 23 Aug: 123 trains cancelled on Tuesday

The Indian Railways cancelled 123 trains on August 23, Tuesday till 10.15 am (IST). A total of 22 trains source-changed their stations, 24 trains got short-terminated, 19 trains rescheduled, while 10 got diverted, reports National Train Enquiry Station by IRCTC



Few trains such as Pathankot-Jawlmukhi Road Express special, AZ RPH MEMU PGR SPL, Dildarnagar - Tarighat Passenger Special and Jaijon Doaba - Phagwara Express special got cancelled along with 119 other trains.

Some rescheduled trains include Udyan Express, Madurai-Rameswaram Express Special, CNB-FBD passenger and BBS-NDLS VIA-TATA RAJ DHA. Also, a total of 10 trains are diverted which includes NDLS-DBG CLONE SPL, Bagmati Express, Gaya-Howrah Express and seven other trains.



Why do trains get rescheduled or cancelled?

Since India has a large rail network, it is difficult to maintain and operate all the tracks efficiently. Thus, operational and maintenance glitches result in trains getting delayed, diverted and even cancelled.

Other than that, the weather is an absolute game-changer. Floods, heavy rainfall and extreme weathers destroy the train tracks to an extent. Sometimes, they get flooded which might lead to corrosion. So, the weather is also an important concern. Partially cancelled trains today

Train Source- Destination Start Time Cancel From Cancel to New Source Scheduled Time 04041 DEE-FN SPL DELHI SARAI ROHILLA (DEE) - FARUKHNAGAR (FN) 09:05 DELHI SARAI ROHILLA [DEE] GARHI HARSARU [GHH] GARHI HARSARU [GHH] 23-08-2022 16:42 04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) 16:15 FARUKHNAGAR [FN] GARHI HARSARU [GHH] GARHI HARSARU [GHH] 23-08-2022 16:42 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 05:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 23-08-2022 05:45 04402 SREL-DLI DMU EXP SPL SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) 13:15 SAHARANPUR [SRE] SHAMLI [SMQL] SHAMLI [SMQL] 23-08-2022 15:00 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 07:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 23-08-2022 08:40 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 23-08-2022 17:03 05593 SPJ - JYG DEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) - JAYNAGAR (JYG) 14:00 SAMASTIPUR JN [SPJ] DARBHANGA JN [DBG] DARBHANGA JN [DBG] 23-08-2022 15:20 05803 NBQ-GHY PASSENGER SPL NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) 17:05 NEW BONGAIGAON [NBQ] MAJGAON ASSAM [MZQ] MAJGAON ASSAM [MZQ] 23-08-2022 17:16 05809 NBQ-GHY PASSENGER SPL NEW BONGAIGAON (NBQ) - GUWAHATI (GHY) 16:45 NEW BONGAIGAON [NBQ] SORBHOG JN [SBE] SORBHOG JN [SBE] 23-08-2022 17:38 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 23-08-2022 18:35 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 06:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 23-08-2022 06:50 13032 JYG-HWH EXP JAYNAGAR (JYG) - HOWRAH JN (HWH) 19:47 JAYNAGAR [JYG] BARAUNI JN [BJU] BARAUNI JN [BJU] 24-08-2022 02:00 13225 JYG-DNR EXPRESS JAYNAGAR (JYG) - DANAPUR (DNR) 10:50 JAYNAGAR [JYG] SAMASTIPUR JN [SPJ] SAMASTIPUR JN [SPJ] 23-08-2022 14:45 14119 KGM-DDN EXP KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN) 19:55 KATHGODAM [KGM] HALDWANI [HDW] HALDWANI [HDW] 23-08-2022 20:17 15073 TRIVENI EXPRESS SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU) 16:15 SINGRAULI [SGRL] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 23-08-2022 18:30 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 06:25 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 23-08-2022 07:05 18126 PURI-ROU EXPRESS PURI (PURI) - ROURKELA (ROU) 04:35 PURI [PURI] CUTTACK [CTC] CUTTACK [CTC] 23-08-2022 08:00 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 23-08-2022 18:23 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 23-08-2022 21:00 19341 NAGDA BINA EXPRESS NAGDA JN (NAD) - BINA JN (BINA) 11:10 NAGDA JN [NAD] GUNA [GUNA] GUNA [GUNA] 23-08-2022 18:28 22819 BBS-VSKP SUF BHUBANESWAR (BBS) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 08:15 BHUBANESWAR [BBS] BALUGAN [BALU] BALUGAN [BALU] 23-08-2022 09:45 22984 INDB-KOTA INTERCITY EXP INDORE JN (INDB) - KOTA JN (KOTA) 15:35 INDORE JN [INDB] RUTHIYAI [RTA] RUTHIYAI [RTA] 23-08-2022 20:50

Rescheduled Trains Today

Train Source - Destination Start Time Rescheduled date Delay 03284 PNBE-BJU MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) - BARAUNI JN (BJU) 23-08-2022 08:15 23-08-2022 09:45 01:30 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 23-08-2022 13:10 23-08-2022 15:45 02:35 05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 23-08-2022 06:55 23-08-2022 08:40 01:45 05169 BUI-PRRB MEMU BALLIA (BUI) - PRAYAGRAJ RAMBAG (PRRB) 23-08-2022 05:55 23-08-2022 09:30 03:35 05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) 23-08-2022 05:00 23-08-2022 06:00 01:00 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 23-08-2022 11:00 23-08-2022 13:30 02:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 23-08-2022 12:30 23-08-2022 13:10 00:40 11301 UDYAN EXPRESS CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) 23-08-2022 08:10 23-08-2022 09:00 00:50 12505 NORTHEAST EXPRESS KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) 23-08-2022 12:40 23-08-2022 13:50 01:10 12856 ITR BSP INTERCITY EXP ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) 23-08-2022 06:15 23-08-2022 08:15 02:00 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 23-08-2022 23:20 24-08-2022 01:20 02:00 13206 PPTA-SHC JANHIT EXPRESS PATLIPUTRA (PPTA) - SAHARSA JN (SHC) 23-08-2022 09:10 23-08-2022 10:40 01:30 14305 DLI - HW EXP SPL DELHI JN. (DLI) - HARIDWAR JN (HW) 23-08-2022 10:20 23-08-2022 12:20 02:00 15129 GKP-BCY MAIL EXP GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY) 23-08-2022 09:15 23-08-2022 10:15 01:00 15960 KAMRUP EXPRESS DIBRUGARH (DBRG) - HOWRAH JN (HWH) 23-08-2022 18:40 23-08-2022 21:40 03:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 23-08-2022 06:45 23-08-2022 10:30 03:45 18463 BBS-SBC PRASHANTI EXP BHUBANESWAR (BBS) - KRANTIVIRA SANGOLLI RAYANNA (BENGALURU STATION) (SBC) 23-08-2022 05:40 23-08-2022 09:30 03:50 18478 YNRK-PURI EXPRESS YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI) 23-08-2022 05:35 23-08-2022 07:35 02:00 22823 BBS-NDLS VIA-TATA RAJ DHA BHUBANESWAR (BBS) - NEW DELHI (NDLS) 23-08-2022 09:30 23-08-2022 11:30 02:00

Diverted Trains today

Train Source- Destination Start Time Divert From Divert To 02570 NDLS-DBG CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG) 12:15 GORAKHPUR [GKP] DARBHANGA JN [DBG] 12423 RAJDHANI EXPRESS DIBRUGARH (DBRG) - NEW DELHI (NDLS) 20:55 KAMAKHYA [KYQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 12436 ANVT-JYG GARIBRTH EXP ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - JAYNAGAR (JYG) 17:20 SAMASTIPUR JN [SPJ] DARBHANGA JN [DBG] 12566 BIHAR SAMPARK KRANTI EXP NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG) 13:00 GORAKHPUR [GKP] DARBHANGA JN [DBG] 12577 BAGMATI EXPRESS DARBHANGA JN (DBG) - MYSORE JN (MYS) 15:47 DARBHANGA JN [DBG] SAMASTIPUR JN [SPJ] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20 BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 13:45 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 21:35 NEW FARAKKA JN [NFK] BANDEL JN [BDC] 14306 DLI - HW EXP SPL HARIDWAR JN (HW) - DELHI JN. (DLI) 07:25 TAPRI [TPZ] DELHI JN. [DLI] 20503 RAJDHANI EXPRESS DIBRUGARH (DBRG) - NEW DELHI (NDLS) 19:55 KAMAKHYA [KYQ] NEW BONGAIGAON [NBQ]

How to check if your train is cancelled or not?

It is a cakewalk to enquire about your train's running status, schedule, diversion and even seating pattern inside the train. So, here is how you can check whether your train is on time or not.

- Visit Indian Railways' official website - www.enquiry.indianrail.gov.in/ mntes

- Click, tap or touch the tab of 'exceptional trains' on the right corner.

- This will give you an option to choose, reschedule, cancelled or divert trains.

- Then, you can access the rescheduled, cancelled or diverted trains, their timings and stations.

(Written by Zuhair Zaidi)