IRCTC cancels 165 trains today, 29 Aug: Check your train status here

The cancelled 165 trains on Monday, August 29, till 9 am. A total of 20 trains have been partially cancelled, 18 trains have been rescheduled and 24 trains have been diverted from some of their stations.

The Railways have been facing regular problems in maintaining the proper schedule. As more than 180 trains are being affected on regular basis, it is a matter of concern for people moving from one place to another.

Why do trains get rescheduled or cancelled?

Trains get cancelled for many reasons. Despite being an efficient and safer medium to travel, rescheduling, cancellation and diversion of trains occur due to operational and maintenance issues and providing high-end services.

Apart from operational concerns, trains get cancelled due to water-logging, floods and corrosion of railway tracks. In recent years, the have been serious about people's safety, which is why they reschedule, divert or cancel trains for protecting people.

List of the partially cancelled trains





Train Source- Destination Start Time Cancel From Cancel To New Source Scheduled Time 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 4:35:00 PM NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN] 5:26:00 PM 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 2:10:00 PM TINPAHAR JN [TPH] RAMPUR HAT [RPH] RAMPUR HAT [RPH] 4:44:00 PM 04368 HSR-RE EXP SPL HISAR (HSR) - REWARI JN. (RE) 2:30:00 PM HISAR [HSR] SADULPUR JN [SDLP] SADULPUR JN [SDLP] 4:30:00 PM 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00:00 AM JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 5:45:00 AM 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 6:05:00 PM GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] MANKAPUR JN [MUR] 7:20:00 PM 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 3:45:00 PM KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 5:03:00 PM 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 3:45:00 PM GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] SUBHAGPUR [SUBR] 4:05:00 PM 06411 JTJ-ED EXP SPL JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED) 3:10:00 PM JOLARPETTAI [JTJ] SAMALPATTI [SLY] SAMALPATTI [SLY] 3:51:00 PM 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:50:00 PM JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 6:35:00 PM 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) 3:50:00 PM TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 4:22:00 PM 07551 TETA-RDP DMU SPECIAL TELTA (TETA) - RADHIKAPUR (RDP) 10:10:00 AM TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 10:40:00 AM 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30:00 AM GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 6:50:00 AM 12601 MAS-MAQ SF EXP PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) 8:10:00 PM PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA [MAS] SALEM JN [SA] SALEM JN [SA] 1:16:00 AM 14119 KGM-DDN EXP KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN) 7:55:00 PM KATHGODAM [KGM] HALDWANI [HDW] HALDWANI [HDW] 8:17:00 PM 15075 TRIVENI EXPRESS SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU) 3:45:00 PM SHAKTINAGAR [SKTN] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 6:30:00 PM 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 6:25:00 AM BONGAIGAON [BNGN] KOKRAJHAR [KOJ] KOKRAJHAR [KOJ] 7:41:00 AM 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 6:05:00 PM GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 6:23:00 PM 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 4:45:00 PM RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 9:00:00 PM 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35:00 AM MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 1:35:00 PM 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45:00 AM RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 2:10:00 PM

List of the rescheduled trains





Train Source-Destinatio Start Time Reschedule date-time Delay 03616 GAYA-JMP PASSENGER SPL GAYA JN (GAYA) - JAMALPUR JN (JMP) 3:00:00 PM 4:00:00 PM 1:00:00 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 1:10:00 PM 3:45:00 PM 2:35:00 04990 RE-DLI EXP SPL REWARI JN. (RE) - DELHI JN. (DLI) 7:05:00 AM 7:35:00 AM 0:30:00 05509 SHC-JMP PASSENGER SPECIAL SAHARSA JN (SHC) - JAMALPUR JN (JMP) 5:15:00 AM 7:15:00 AM 2:00:00 05704 NIR-JBP PASSENGER SPL NAINPUR JN (NIR) - JABALPUR (JBP) 6:00:00 AM 6:15:00 AM 0:15:00 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 11:00:00 AM 1:30:00 PM 2:30:00 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 12:30:00 PM 1:10:00 PM 0:40:00 08264 BSP-TIG SPL BILASPUR JN. (BSP) - TITLAGARH (TIG) 6:50:00 AM 8:00:00 AM 1:10:00 12039 KGM-NDLS SHATABDI EXP KATHGODAM (KGM) - NEW DELHI (NDLS) 3:10:00 PM 5:10:00 PM 2:00:00 12269 MAS-NZM DURANTO EXP PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) 6:35:00 AM 9:00:00 AM 2:25:00 12506 NORTHEAST EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) 7:40:00 AM 9:00:00 AM 1:20:00 12535 LJN R GARIB RATH LUCKNOW (LJN) - RAIPUR JN (R) 2:10:00 PM 4:10:00 PM 2:00:00 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 11:20:00 PM 1:20:00 AM 2:00:00 13352 ALLEPY-DHANBAD EXPRESS ALAPPUZHA (ALLP) - DHANBAD JN (DHN) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 1:00:00 15065 GKP-PNVL EXP GORAKHPUR (GKP) - PANVEL (PNVL) 5:30:00 AM 7:30:00 AM 2:00:00 15129 GKP-BCY MAIL EXP GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY) 9:15:00 AM 10:15:00 AM 1:00:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:45:00 AM 10:30:00 AM 3:45:00 22840 BBS-ROU INTERCITY EXPRESS BHUBANESWAR (BBS) - ROURKELA (ROU) 1:40:00 PM 2:20:00 PM 0:40:00

List of the diverted trains





Train Source - Destination Start Time Divert From Divert To 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55:00 AM NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05:00 AM HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM] GHAZIABAD [GZB] 11124 BJU- GWL MAIL BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) 6:45:00 PM LUCKNOW [LKO] UNNAO JN [ON] 12107 LTT-STP EXPRESS LOKMANYATILAK (LTT) - SITAPUR (STP) 4:25:00 PM KANPUR CENTRAL [CNB] SITAPUR [STP] 12423 RAJDHANI EXPRESS DIBRUGARH TOWN (DBRT) - NEW DELHI (NDLS) 8:55:00 PM KAMAKHYA [KYQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 12505 NORTHEAST EXPRESS KAMAKHYA (KYQ) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) 12:40:00 PM KAMAKHYA [KYQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 12506 NORTHEAST EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) 7:40:00 AM NEW BONGAIGAON [NBQ] KAMAKHYA [KYQ] 12521 BJU-ERS RAPTI SAGAR EXP BARAUNI JN (BJU) - ERNAKULAM JN (ERS) 10:51:00 PM BARABANKI JN [BBK] KANPUR CENTRAL [CNB] 12592 SBC-GKP EXP YASVANTPUR JN (YPR) - GORAKHPUR (GKP) 5:20:00 PM KANPUR CENTRAL [CNB] BARABANKI JN [BBK] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20:00 PM BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 1:45:00 PM NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 9:35:00 PM NEW FARAKKA JN [NFK] BANDEL JN [BDC] 13175 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - SILCHAR (SCL) 6:35:00 AM DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 15066 PNVL-GKP EXP PANVEL (PNVL) - GORAKHPUR (GKP) 3:50:00 PM KANPUR CENTRAL [CNB] LUCKNOW [LKO] 15206 CHITRAKOOT EXP JABALPUR (JBP) - LUCKNOW (LJN) 8:50:00 PM UNNAO JN [ON] LUCKNOW [LJN] 18102 JAT TATA EXP JAMMU TAWI (JAT) - TATANAGAR JN (TATA) 2:20:00 PM CHUNAR [CAR] GARWA ROAD [GHD] 18309 SBP -JAT EXPRESS SPECIAL SAMBALPUR (SBP) - JAMMU TAWI (JAT) 11:00:00 AM GARWA ROAD [GHD] CHUNAR [CAR] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 11:20:00 PM VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55:00 AM PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 19410 GKP - ADI EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - AHMEDABAD JN (ADI) 5:00:00 AM GORAKHPUR [GKP] KANPUR CENTRAL [CNB] 19615 KAVI GURU EXP UDAIPUR CITY (UDZ) - KAMAKHYA (KYQ) 4:00:00 PM BANDIKUI JN [BKI] LUCKNOW [LKO] 20504 RAJDHANI EXPRESS NEW DELHI (NDLS) - DIBRUGARH (DBRG) 11:25:00 AM NEW BONGAIGAON [NBQ] KAMAKHYA [KYQ] 22533 GKP- YPR SF GORAKHPUR (GKP) - YASVANTPUR JN (YPR) 6:35:00 AM BARABANKI JN [BBK] KANPUR CENTRAL [CNB] 22815 BSP ERS SF EXP BILASPUR JN. (BSP) - ERNAKULAM JN (ERS) 8:15:00 AM KATPADI JN [KPD] SALEM JN [SA]

How to check if your train is cancelled or not?

Before moving out for your next trip, it is better to check whether your reserved train is on time or not. Though there can be multiple ways to know your train's running status. We would prefer you to opt for the official website of IRCTC for the latest updates. Here's how you can know whether your train is on time or not:

1. Visit the Indian railway's official website- ww.indianrail.gov.in/mntes for all the trains. 2. Tap, touch or click on the tab of "exceptional trains" on the right side of the website. 3. A long list of rescheduled, diverted or cancelled trains will be displayed. 4. You can access various lists separately and plan your trip accordingly.'

