Q2 results today: ONGC, Vodafone Idea, Reliance Power, and more on Nov 10

Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Bajaj Finance, Vodafone Idea, Ather Energy, Bajaj Consumer Care, WeWork India Management, Emami, Balaji Amines, and DOMS Industries are among the major firms scheduled to announce their earnings report for the second quarter (Q2) of the financial year 2025-26 (FY26) on Monday, November 10.
Some other companies that are expected to declare their Q2 results today include Gujarat Gas, HUDCO, Jindal Stainless, Kalpataru, KPIT Technologies, CE Info Systems, Sun Pharma Advanced Research Company, Spencers Retail, Baazar Style Retail, and Sula Vineyards.
JSW Cement Q2 results highlights
JSW Cement reported a consolidated profit of ₹86.4 crore in Q2FY26, reversing a loss of ₹64.4 crore in the previous quarter, supported by stronger revenue and higher sales volume. Revenue from operations rose 17.4 per cent Y-o-Y to ₹1,436.43 crore, with total sales volume at 3.11 million tonnes despite the monsoon quarter.
Cement sales stood at 1.64 million tonnes, up 7 per cent Y-o-Y, while GGBS sales rose 21 per cent to 1.38 million tonnes.
For H1FY26, revenue increased 12.2 per cent Y-o-Y to Rs 2,996.25 crore, though the company reported a higher net loss due to an exceptional non-cash charge in Q1. Operating Ebitda grew 49 per cent Y-o-Y to Rs 590.2 crore, with total sales volume up 11 per cent to 6.42 million tonnes.
Market overview for November 10
Indian equity benchmark indices Sensex and Nifty are expected to open on a muted note today, tracking mixed signals from global markets. At 8:00 am, GIFT Nifty futures were trading almost flat at 25,622, up 28 points.
Asian shares were trading higher, recovering from last week’s sell-off sparked by concerns over valuations in artificial intelligence (AI) stocks. Japan’s Nikkei 225 gained 0.9 per cent, South Korea’s KOSPI rose 2.5 per cent, and Hong Kong’s Hang Seng edged up 0.33 per cent in early trade.
On Friday, November 7, US equities closed on a mixed note as worries around the economic outlook and elevated tech valuations persisted. The S&P 500 rose 0.13 per cent, the Dow Jones added 0.16 per cent, while the Nasdaq slipped 0.21 per cent.
List of firms releasing Q2 FY26 results on November 10
- 3B Films Ltd
- Aarti Surfactants Ltd
- Aashka Hospitals Ltd
- Aban Offshore Ltd
- Abate As Industries Ltd
- Acceleratebs India Ltd
- ACI Infocom Ltd
- Advance Multitech Ltd
- Advance Petrochemicals Ltd
- Amba Enterprises Ltd
- Ashapuri Gold Ornament Ltd
- Authum Investment & Infrastructure Ltd
- Ajcon Global Services Ltd
- Alembic Ltd
- All Time Plastics
- Amanaya Ventures Ltd
- Amarjothi Spinning Mills Ltd
- Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd
- Amrutanjan Health Care Ltd
- The Anup Engineering Ltd
- APPL Industries Limited
- Apt Packaging Ltd
- Anand Rayons Ltd
- ARSS Infrastructure Projects Ltd
- Astonea Labs Ltd
- Atharv Enterprises Ltd
- Ather Energy Ltd
- Autoriders International Ltd
- Avadh Sugar & Energy Ltd
- Bajaj Consumer Care Ltd
- Bajaj Finance Ltd
- Balaji Amines Ltd
- Banswara Syntex Ltd
- Basant Agro Tech India Ltd-$
- Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd
- Bhavik Enterprises Ltd
- BLS E-Services Ltd
- Bluechip Tex Industries Ltd
- Blue Coast Hotels Ltd
- BMW Ventures Ltd
- Camlin Fine Sciences Ltd
- C & C Constructions Ltd
- Carysil Ltd
- Celebrity Fashions Ltd
- Cello World Ltd
- Centerac Technologies Ltd
- Challani Capital Ltd
- Chemkart India Limited
- CHL Ltd
- Chrome Silicon Ltd-$
- CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd
- Cindrella Hotels Ltd
- Cindrella Financial Services Ltd
- Coastal Corporation Ltd
- Cosmo Ferrites Ltd-$
- Cybele Industries Ltd
- Dynamic Archistructures Ltd
- Dc Infotech and Communication Ltd
- Denta Water and Infra Solutions Ltd
- Devine Impex Ltd
- Dhanlaxmi Fabrics Ltd
- Diamond Power Infrastructure Ltd-$
- DOMS Industries Ltd
- DRC Systems India Ltd
- Dalal Street Investments Ltd
- Dynamatic Technologies Ltd
- Dynamic Portfolio Management & Services Ltd
- Eastern Treads Ltd
- EIH Associated Hotels Ltd-$
- Electrosteel Castings Ltd
- Electrotherm (India) Ltd
- Elin Electronics Ltd
- Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
- Emami Ltd-$
- Electronics Mart India Ltd
- Emmforce Autotech Ltd
- Epigral Ltd
- Esab India Ltd
- Escorp Asset Management Ltd
- Exhicon Events Media Solutions Ltd
- Exicom Tele-Systems Ltd
- Franklin Leasing and Finance Ltd
- Gandhi Special Tubes Ltd-$
- Ganesha Ecosphere Ltd
- GCM Capital Advisors Ltd
- GCM Commodity & Derivatives Ltd
- Glittek Granites Ltd
- Global Vectra Helicorp Ltd
- G M Polyplast Ltd
- Gopal Snacks Ltd
- Graphite India Ltd
- Greenpanel Industries Ltd
- G R Infraprojects Ltd
- GSL Securities Ltd
- Gujarat Gas Ltd
- Gujarat State Financial Corporation
- Gujarat Themis Biosyn Ltd
- Hawa Engineers Ltd
- Hind Commerce Ltd
- HEG Ltd
- Hinduja Global Solutions Ltd
- Hitech Corporation Ltd
- HLE Glascoat Ltd
- Hindustan Media Ventures Ltd
- HP Cotton Textile Mills Ltd
- Housing & Urban Development Corporation Ltd
- Vodafone Idea Ltd
- Incon Engineers Ltd
- India Gelatine & Chemicals Ltd
- Indian Hume Pipe Company Ltd
- IMP Powers Ltd
- Indo Rama Synthetics (India) Ltd
- Indian Terrain Fashions Ltd
- Indian Toners & Developers Ltd-$
- IEL Ltd
- Infra Industries Ltd
- Investment & Precision Castings Ltd
- Jayshree Chemicals Ltd
- Jindal Stainless Ltd
- JTL Industries Ltd
- Jumbo Finance Ltd
- Juniper Hotels Ltd
- Jyot International Marketing Ltd
- Kalpataru Ltd
- Kalyani Cast-Tech Ltd
- Kamdhenu Ltd
- Kanoria Chemicals & Industries Ltd
- Kanpur Plastipack Ltd
- KDDL Ltd
- KDJ Holidayscapes and Resorts Ltd
- KEC International Ltd
- KG Denim Ltd
- Khandwala Securities Ltd
- KK Shah Hospitals Ltd
- K M Sugar Mills Ltd
- KPIT Technologies Ltd
- Krishna Ventures Ltd
- Kuber Udyog Ltd
- Ladderup Finance Ltd
- Laser Diamonds Ltd
- Lakshmi Mills Company Ltd
- Lehar Footwears Ltd
- Lesha Industries Ltd
- LGB Forge Ltd
- Lords Chloro Alkali Ltd
- Sri Lotus Developers and Realty Ltd
- Landmark Property Development Company Ltd
- Madhav Infra Projects Ltd
- Manali Petrochemicals Ltd
- Manraj Housing Finance Ltd
- Manugraph India Ltd-$
- C.E. Info Systems Ltd
- Mathew Easow Research Securities Ltd
- Mayur Floorings Ltd
- Modern Steels Ltd
- Meenakshi Steel Industries Ltd
- Mega Corporation Ltd
- Megastar Foods Ltd
- Megri Soft Ltd
- Microse India Ltd
- Mish Designs Ltd
- Market Creators Ltd
- MM Rubber Company Ltd
- Modern Dairies Ltd
- MPIL Corporation Ltd
- Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
- Navigant Corporate Advisors Ltd
- Navneet Education Ltd
- Nirav Commercials Ltd
- NK Industries Ltd
- NRB Bearings Ltd
- Nutech Global Ltd
- Oriental Aromatics Ltd
- Oceanic Foods Ltd
- OM Infra Ltd
- Oil and Natural Gas Corporation Ltd
- Orient Ceratech Ltd
- Paisalo Digital Ltd
- Pudumjee Paper Products Ltd
- Pecos Hotels and Pubs Ltd
- Popular Foundations Ltd
- Pearl Green Clubs and Resorts Ltd
- Popular Estate Management Ltd
- Power Mech Projects Ltd
- Premier Polyfilm Ltd
- Purity Flexpack Ltd
- Pushpsons Industries Ltd
- Popular Vehicles and Services Ltd
- QGO Finance Ltd
- Radhika Jeweltech Ltd
- Raghuvansh Agrofarms Ltd
- Rajkot Investment Trust Ltd
- Rajkamal Synthetics Ltd
- Rajapalayam Mills Ltd-$
- Rama Vision Ltd
- Raw Edge Industrial Solutions Ltd
- Refex Renewables & Infrastructure Ltd
- Remi Edelstahl Tubulars Ltd
- Rhetan TMT Ltd
- Rhi Magnesita India Ltd
- Rikhav Securities Ltd
- Rishi Techtex Ltd
- Ritesh International Ltd
- Rolex Rings Ltd
- Rossell Techsys Ltd
- Reliance Power Ltd
- RPSG Ventures Ltd
- Real Touch Finance Ltd
- Safari Industries India Ltd
- Saksoft Ltd
- Sangam India Ltd
- Sarda Energy & Minerals Ltd-$
- Sarthak Industries Ltd
- Sarveshwar Foods Ltd
- Sashwat Technocrats Ltd
- Scarnose International Ltd
- Span Divergent Ltd-$
- Seamec Ltd
- Sea TV Network Ltd
- SEL Manufacturing Company Ltd
- Shalimar Wires Industries Ltd
- Shelter Pharma Ltd
- Shreenath Paper Products Ltd
- Shricon Industries Ltd
- Shri Niwas Leasing And Finance Ltd
- Silver Touch Technologies Ltd
- Sinclairs Hotels Ltd
- Sirca Paints India Ltd
- SJVN Ltd
- SMS Lifesciences India Ltd
- Solar Industries India Ltd
- Southern Latex Ltd
- Sun Pharma Advanced Research Company Ltd
- Spencers Retail Ltd
- Shriram Asset Management Company Ltd
- Stanpacks India Ltd
- Baazar Style Retail Ltd
- Subros Ltd
- Sula Vineyards Ltd
- Sumedha Fiscal Services Ltd
- Sumuka Agro Industries Ltd
- Super Sales India Ltd-$
- Super Spinning Mills Ltd
- Suprajit Engineering Ltd-$
- Suraj Products Ltd
- Suraksha Diagnostic Ltd
- Surana Telecom and Power Ltd
- Surbhi Industries Ltd
- Sybly Industries Ltd
- Syrma SGS Technology Ltd
- Syschem India Ltd
- Tasty Bite Eatables Ltd
- Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd
- Tourism Finance Corporation of India Ltd
- TIL Ltd
- Tirth Plastic Ltd
- Triveni Turbine Ltd
- True Colors Ltd
- T Spiritual World Ltd
- Ucal Ltd
- Ultracab (India) Ltd
- Umiya Tubes Ltd
- Uni Abex Alloy Products Ltd
- Universal Starch Chem Allied Ltd
- Unjha Formulations Ltd
- Uniroyal Marine Exports Ltd
- Uravi Defence and Technology Ltd
- Vaishno Cement Company Ltd
- Valley Magnesite Company Ltd
- Vascon Engineers Ltd
- Shri Vasuprada Plantations Ltd
- Veedol Corporation Ltd
- Venus Pipes & Tubes Ltd
- Venus Remedies Ltd
- Vardhman Holdings Ltd
- Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd-$
- Vikas WSP Ltd
- Vikran Engineering Ltd
- Vivaa Tradecom Ltd
- Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd
- V-Mart Retail Ltd
- VTM Ltd
- WeWork India Management Ltd
- Wim Plast Ltd
- Winsome Textile Industries Ltd
- Yash Management & Satellite Ltd
- Zenith Fibres Ltd
- Jeet Machine Tools Ltd