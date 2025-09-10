What is the biggest win margin in T20I cricket history? (balls remaining)

Spain holds the record for the largest margin of victory by balls remaining in T20 Internationals, thrashing the Isle of Man by 10 wickets with a staggering 118 balls to spare in Cartagena on February 26, 2023. It remains the most dominant T20I win in history, with the target of just 11 chased down in 0.2 overs. Among major cricketing nations, India’s demolition of UAE in the 2025 Asia Cup also stands out, they chased 58 in just 4.4 overs, winning with 92 balls remaining. That win ranks among the top T20I finishes and highlights India’s current dominance.
|Largest Victories in T20Is (by Balls Remaining)
|Winner
|Margin
|Balls Rem
|Target
|Overs
|Max
|Opposition
|Ground
|Match Date
|Spain
|10 wickets
|118
|11
|0.2
|20
|v Isle of Man
|Cartagena
|26/02/23
|Singapore
|9 wickets
|115
|11
|0.5
|20
|v Mongolia
|Bangi
|05/09/24
|Tanzania
|10 wickets
|115
|19
|0.5
|20
|v Mali
|Dar-es-Salaam
|21/09/24
|Japan
|10 wickets
|112
|27
|1.2
|20
|v Mongolia
|Sano
|09/05/24
|Hong Kong
|9 wickets
|110
|18
|1.4
|20
|v Mongolia
|Kuala Lumpur
|31/08/24
|St Helena
|10 wickets
|108
|27
|2
|20
|v Ivory Coast
|Abuja
|28/11/24
|Malaysia
|10 wickets
|107
|32
|2.1
|20
|v Mongolia
|Bangi
|09/09/24
|Botswana
|10 wickets
|107
|32
|2.1
|20
|v Ivory Coast
|Abuja
|26/11/24
|Ghana
|10 wickets
|106
|25
|2.2
|20
|v Mali
|Dar-es-Salaam
|26/09/24
|Kenya
|10 wickets
|105
|31
|2.3
|20
|v Mali
|Kigali
|20/11/22
|Rwanda
|10 wickets
|105
|31
|2.3
|20
|v Mali
|Kigali
|24/11/22
|Kenya
|10 wickets
|105
|40
|2.3
|20
|v Mali
|Benoni
|08/12/23
|Austria
|10 wickets
|104
|33
|2.4
|20
|v Turkey
|Ilfov County
|31/08/19
|Oman
|9 wickets
|103
|37
|2.5
|20
|v Philippines
|Al Amerat
|21/02/22
|Sierra Leone
|8 wickets
|103
|38
|2.5
|20
|v Mali
|Benoni
|09/12/23
|Malawi
|9 wickets
|103
|31
|2.5
|20
|v Cameroon
|Dar-es-Salaam
|25/09/24
|Tanzania
|9 wickets
|102
|38
|3
|20
|v Cameroon
|Dar-es-Salaam
|24/09/24
|Luxembourg
|8 wickets
|101
|29
|3.1
|20
|v Turkey
|Ilfov County
|29/08/19
|Kenya
|10 wickets
|101
|49
|3.1
|20
|v Cameroon
|Benoni
|06/12/23
|England
|8 wickets
|101
|48
|3.1
|20
|v Oman
|North Sound
|13/06/24
|Malawi
|9 wickets
|101
|44
|3.1
|20
|v Mali
|Dar-es-Salaam
|24/09/24
|Eswatini
|8 wickets
|101
|42
|3.1
|20
|v Ivory Coast
|Abuja
|27/11/24
|Kenya
|9 wickets
|100
|49
|3.2
|20
|v Cameroon
|Benoni
|19/09/22
|Kuwait
|8 wickets
|99
|48
|3.3
|20
|v Myanmar
|Kuala Lumpur
|03/09/24
|Uganda
|10 wickets
|98
|27
|3.4
|20
|v Lesotho
|Kigali
|19/10/21
|Namibia
|10 wickets
|97
|47
|3.5
|20
|v Botswana
|Kampala
|22/05/19
|Malaysia
|9 wickets
|97
|31
|3.5
|20
|v Thailand
|Bangi
|04/07/22
|Canada
|10 wickets
|96
|42
|4
|20
|v Bahamas
|George Town
|21/04/25
|Thailand
|9 wickets
|95
|27
|4.1
|20
|v China
|Kuala Lumpur
|27/07/23
|U.S.A.
|10 wickets
|94
|65
|4.2
|20
|v Belize
|Coolidge
|07/11/21
|Sierra Leone
|9 wickets
|94
|36
|4.2
|20
|v Cameroon
|Benoni
|10/12/23
|Greece
|10 wickets
|93
|53
|4.3
|20
|v Serbia
|Corfu
|15/10/19
|Hong Kong
|9 wickets
|93
|51
|4.3
|20
|v Myanmar
|Bangi
|30/08/24
|India
|9 wickets
|93
|58
|4.3
|20
|v UAE
|Dubai
|10/09/25
|Tanzania
|10 wickets
|92
|60
|4.4
|20
|v Gambia
|Rwanda
|06/12/22
|Singapore
|8 wickets
|92
|46
|4.4
|20
|v Myanmar
|Kuala Lumpur
|09/09/24
|Bermuda
|9 wickets
|92
|61
|4.4
|20
|v Panama
|Buenos Aires