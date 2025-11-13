Aryaman Capital Markets standalone net profit rises 18.73% in the September 2025 quarter

Sales decline 49.83% to Rs 10.43 croreNet profit of Aryaman Capital Markets rose 18.73% to Rs 6.72 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 5.66 crore during the previous quarter ended September 2024. Sales declined 49.83% to Rs 10.43 crore in the quarter ended September 2025 as against Rs 20.79 crore during the previous quarter ended September 2024. ParticularsQuarter EndedSep. 2025Sep. 2024% Var.Sales10.4320.79 -50 OPM %75.4637.33 -PBDT8.587.42 16 PBT8.537.39 15 NP6.725.66 19
