Home / Markets / Capital Market News / Golden Carpets reports standalone net loss of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter

Golden Carpets reports standalone net loss of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 9:15 AM IST

Sales decline 88.24% to Rs 0.02 crore

Net Loss of Golden Carpets reported to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 88.24% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.020.17 -88 OPM %-950.00-17.65 -PBDT-0.18-0.03 -500 PBT-0.22-0.07 -214 NP-0.22-0.07 -214

Powered by Capital Market - Live News

 

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 11 2026 | 9:15 AM IST

