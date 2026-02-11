Golden Carpets reports standalone net loss of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter
Sales decline 88.24% to Rs 0.02 croreNet Loss of Golden Carpets reported to Rs 0.22 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.07 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 88.24% to Rs 0.02 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.020.17 -88 OPM %-950.00-17.65 -PBDT-0.18-0.03 -500 PBT-0.22-0.07 -214 NP-0.22-0.07 -214
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content
More From This Section
Khyati Multimedia Entertainment reports standalone net loss of Rs 0.04 crore in the December 2025 quarter
Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel
First Published: Feb 11 2026 | 9:15 AM IST