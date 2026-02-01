Australian Open: Full list of men's singles winners and runners-up
Novak Djokovic holds the record as the most successful player in the Australian Open men's singles event, with ten titles to his name
The Australian Open 2026 came to a conclusion today at Rod Laver Arena in Melbourne Park as Carlos Alcaraz beat Novak Djokovic in a 4-set thriller in the men’s singles final to lift his 7th major title.
In terms of the most decorated players in the Australian Open men’s singles event, Novak Djokovic leads the table with ten titles to his name, all in the Open era. Roy Emerson, with six titles, leads the list of most successful players during the amateur era.
|Australian Open men’s singles champion
|YEAR
|CHAMPION
|RUNNER-UP
|SCORE
|2026
|Carlos Alcaraz
|Novak Djokovic
|2-6, 6-2, 6-3, 7-5
|2025
|Jannik Sinner (ITA)
|Alexander Zverev (GER)
|6-3, 7-6, 6-3
|2024
|Jannik Sinner (ITA)
|Daniil Medvedev
|3-6 3-6 6-4 6-4 6-3
|2023
|Novak Djokovic (SRB)
|Stefanos Tsitsipas (GRE)
|6-3 7-6(4) 7-6(5)
|2022
|Rafael Nadal (ESP)
|Daniil Medvedev
|2-6 6-7(5) 6-4 6-4 7-5
|2021
|Novak Djokovic (SRB)
|Daniil Medvedev
|7-5 6-2 6-2
|2020
|Novak Djokovic (SRB)
|Dominic Thiem (AUT)
|6-4 4-6 2-6 6-3 6-4
|2019
|Novak Djokovic (SRB)
|Rafael Nadal (ESP)
|6-3 6-2 6-3
|2018
|Roger Federer (SUI)
|Marin Cilic (CRO)
|6-2 6-7(5) 6-3 3-6 6-1
|2017
|Roger Federer (SUI)
|Rafael Nadal (ESP)
|6-4 3-6 6-1 3-6 6-3
|2016
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|6-1 7-5 7-6(3)
|2015
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|7-6(5) 6-7(4) 6-3 6-0
|2014
|Stan Wawrinka (SUI)
|Rafael Nadal (ESP)
|6-3 6-2 3-6 6-3
|2013
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|6-7(2) 7-6(3) 6-3 6-2
|2012
|Novak Djokovic (SRB)
|Rafael Nadal (ESP)
|5-7 6-4 6-2 6-7(5) 7-5
|2011
|Novak Djokovic (SRB)
|Andy Murray (GBR)
|6-4 6-2 6-3
|2010
|Roger Federer (SUI)
|Andy Murray (GBR)
|6-3 6-4 7-6(11)
|2009
|Rafael Nadal (ESP)
|Roger Federer (SUI)
|7-5 3-6 7-6(3) 3-6 6-2
|2008
|Novak Djokovic (SRB)
|Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
|4-6 6-4 6-3 7-6(2)
|2007
|Roger Federer (SUI)
|Fernando Gonzalez (CHI)
|7-6(2) 6-4 6-4
|2006
|Roger Federer (SUI)
|Marcos Baghdatis (CYP)
|5-7 7-5 6-0 6-2
|2005
|Marat Safin
|Lleyton Hewitt
|1-6 6-3 6-4 6-4
|2004
|Roger Federer (SUI)
|Marat Safin
|7-6(3) 6-4 6-2
|2003
|Andre Agassi (USA)
|Rainer Schuettler (GER)
|6-2 6-2 6-1
|2002
|Thomas Johansson (SWE)
|Marat Safin
|3-6 6-4 6-4 7-6(4)
|2001
|Andre Agassi (USA)
|Arnaud Clement (FRA)
|6-4 6-2 6-2
|2000
|Andre Agassi (USA)
|Yevgeny Kafelnikov
|3-6 6-3 6-2 6-4
|1999
|Yevgeny Kafelnikov
|Thomas Enqvist (SWE)
|4-6 6-0 6-3 7-6(1)
|1998
|Petr Korda (CZE)
|Marcelo Rios (CHI)
|6-2 6-2 6-2
|1997
|Pete Sampras (USA)
|Carlos Moya (ESP)
|6-2 6-3 6-3
|1996
|Boris Becker (GER)
|Michael Chang (USA)
|6-2 6-4 2-6 6-2
|1995
|Andre Agassi (USA)
|Pete Sampras (USA)
|4-6 6-1 7-6(6) 6-4
|1994
|Pete Sampras (USA)
|Todd Martin (USA)
|7-6(4) 6-4 6-4
|1993
|Jim Courier (USA)
|Stefan Edberg (SWE)
|6-2 6-1 2-6 7-5
|1992
|Jim Courier (USA)
|Stefan Edberg (SWE)
|6-3 3-6 6-4 6-2
|1991
|Boris Becker (GER)
|Ivan Lendl (TCH)
|1-6 6-4 6-4 6-4
|1990
|Ivan Lendl (TCH)
|Stefan Edberg (SWE)
|4-6 7-6(3) 5-2 ret.
|1989
|Ivan Lendl (TCH)
|Miloslav Mecir (TCH)
|6-2 6-2 6-2
|1988
|Mats Wilander (SWE)
|Pat Cash
|6-3 6-7(3) 3-6 6-1 8-6
|1987
|Stefan Edberg (SWE)
|Pat Cash
|6-3 6-4 3-6 5-7 6-3
|1986
|No competition
|1985
|Stefan Edberg (SWE)
|Mats Wilander (SWE)
|6-4 6-3 6-3
|1984
|Mats Wilander (SWE)
|Kevin Curren (RSA)
|6-7(5) 6-4 7-6(3) 6-2
|1983
|Mats Wilander (SWE)
|Ivan Lendl (TCH)
|6-1 6-4 6-4
|1982
|Johan Kriek (USA)
|Steve Denton (USA)
|6-3 6-3 6-2
|1981
|Johan Kriek (RSA)
|Steve Denton (USA)
|6-2 7-6 6-7 6-4
|1980
|Brian Teacher (USA)
|Kim Warwick
|7-5 7-6 6-3
|1979
|Guillermo Vilas (ARG)
|John Sadri (USA)
|7-6 6-3 6-2
|1978
|Guillermo Vilas (ARG)
|John Marks
|6-4 6-4 3-6 6-3
|1977
|Roscoe Tanner (USA)
|Guillermo Vilas (ARG)
|6-3 6-3 6-3
|1977
|Vitas Gerulaitis (USA)
|John Lloyd (GBR)
|6-3 7-6 5-7 3-6 6-2
|1976
|Mark Edmondson
|John Newcombe
|6-7 6-3 7-6 6-1
|1975
|John Newcombe
|Jimmy Connors (USA)
|7-5 3-6 6-4 7-6
First Published: Feb 01 2026 | 4:49 PM IST