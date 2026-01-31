Australian Open: Full list of women's singles winners and runners-up
Margaret Court holds the record for most Australian Open women's singles title wins with 11 titles (seven in the Amateur era, four in the Open era)
Aditya Kaushik New Delhi
Listen to This Article
The Australian Open 2026 women’s singles event will conclude today at Rod Laver Arena in Melbourne Park, with Aryna Sabalenka taking on Elena Rybakina in the final. The match is a rematch of the 2023 edition final, where Sabalenka beat Rybakina to win her first Australian Open title.
The match is currently underway, with Elena Rybakina leading Aryna Sabalenka after winning the first set 6–4.
In terms of most title wins in the Australian Open women’s singles event, Australia’s Margaret Court leads the list with 11 titles to her name, out of which she won seven during the amateur era and four during the Open Era. Serena Williams, with seven titles, leads the list in the Open Era.
Also Read
Full list of Australian Open Women’s Singles winners and runners-up in the last fifty years:
|Australian Open 2025 women’s singles champions
|YEAR
|CHAMPION
|RUNNER-UP
|SCORE
|2026
|Aryna Sabalenka / Elena Rybakina
|Aryna Sabalenka / Elena Rybakina
|TBA
|2025
|Madison Keys
|Aryna Sabalenka
|6-3, 2-6, 7-5
|2024
|Aryna Sabalenka
|Zheng Qinwen (CHN)
|6-3 6-2
|2023
|Aryna Sabalenka
|Elena Rybakina (KAZ)
|4-6 6-3 6-4
|2022
|Ashleigh Barty (AUS)
|Danielle Collins (USA)
|6-3 7-6(2)
|2021
|Naomi Osaka (JPN)
|Jennifer Brady (USA)
|6-4 6-3
|2020
|Sofia Kenin (USA)
|Garbine Muguruza (ESP)
|4-6 6-2 6-2
|2019
|Naomi Osaka (JPN)
|Petra Kvitova (CZE)
|7-6(2) 5-7 6-4
|2018
|Caroline Wozniacki (DEN)
|Simona Halep (ROU)
|7-6(2) 3-6 6-4
|2017
|Serena Williams (USA)
|Venus Williams (USA)
|6-4 6-4
|2016
|Angelique Kerber (GER)
|Serena Williams (USA)
|6-4 3-6 6-4
|2015
|Serena Williams (USA)
|Maria Sharapova
|6-3 7-6(5)
|2014
|Li Na (CHN)
|Dominika Cibulkova (SVK)
|7-6(3) 6-0
|2013
|Victoria Azarenka
|Li Na (CHN)
|4-6 6-4 6-3
|2012
|Victoria Azarenka
|Maria Sharapova
|6-3 6-0
|2011
|Kim Clijsters (BEL)
|Li Na (CHN)
|3-6 6-3 6-3
|2010
|Serena Williams (USA)
|Justine Henin (BEL)
|6-4 3-6 6-2
|2009
|Serena Williams (USA)
|Dinara Safina
|6-0 6-3
|2008
|Maria Sharapova
|Ana Ivanovic (SRB)
|7-5 6-3
|2007
|Serena Williams (USA)
|Maria Sharapova
|6-1 6-2
|2006
|Amelie Mauresmo (FRA)
|Justine Henin-Hardenne (BEL)
|6-1 2-0 ret.
|2005
|Serena Williams (USA)
|Lindsay Davenport (USA)
|2-6 6-3 6-0
|2004
|Justine Henin-Hardenne (BEL)
|Kim Clijsters (BEL)
|6-3 4-6 6-3
|2003
|Serena Williams (USA)
|Venus Williams (USA)
|7-6(4) 3-6 6-4
|2002
|Jennifer Capriati (USA)
|Martina Hingis (SUI)
|4-6 7-6(7) 6-2
|2001
|Jennifer Capriati (USA)
|Martina Hingis (SUI)
|6-4 6-3
|2000
|Lindsay Davenport (USA)
|Martina Hingis (SUI)
|6-1 7-5
|1999
|Martina Hingis (SUI)
|Amelie Mauresmo (FRA)
|6-2 6-3
|1998
|Martina Hingis (SUI)
|Conchita Martinez (ESP)
|6-3 6-3
|1997
|Martina Hingis (SUI)
|Mary Pierce (FRA)
|6-2 6-2
|1996
|Monica Seles (USA)
|Anke Huber (GER)
|6-4 6-1
|1995
|Mary Pierce (FRA)
|Arantxa Sanchez Vicario (ESP)
|6-3 6-2
|1994
|Steffi Graf (GER)
|Arantxa Sanchez Vicario (ESP)
|6-0 6-2
|1993
|Monica Seles (YUG)
|Steffi Graf (GER)
|4-6 6-3 6-2
|1992
|Monica Seles (YUG)
|Mary Joe Fernandez (USA)
|6-2 6-3
|1991
|Monica Seles (YUG)
|Jana Novotna (TCH)
|5-7 6-3 6-1
|1990
|Steffi Graf (GER)
|Mary Joe Fernandez (USA)
|6-3 6-4
|1989
|Steffi Graf (FRG)
|Helena Sukova (TCH)
|6-4 6-4
|1988
|Steffi Graf (FRG)
|Chris Evert (USA)
|6-1 7-6(3)
|1987
|Hana Mandlikova (TCH)
|Martina Navratilova (USA)
|7-5 7-6(1)
|1986
|No competition
|1985
|Martina Navratilova (USA)
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|6-2 4-6 6-2
|1984
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|Helena Sukova (TCH)
|6-7(4) 6-1 6-3
|1983
|Martina Navratilova (USA)
|Kathy Jordan (USA)
|6-2 7-6(5)
|1982
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|Martina Navratilova (USA)
|6-3 2-6 6-3
|1981
|Martina Navratilova (USA)
|Chris Evert-Lloyd (USA)
|6-7(4) 6-4 7-5
|1980
|Hana Mandlikova (TCH)
|Wendy Turnbull
|6-0 7-5
|1979
|Barbara Jordan (USA)
|Sharon Walsh (USA)
|6-3 6-3
|1978
|Chris O’Neil
|Betsy Nagelsen (USA)
|6-3 7-6
|1977
|Evonne Goolagong Cawley
|Helen Cawley
|6-3 6-0
|1977
|Kerry Reid (Melville)
|Dianne Fromholtz
|7-5 6-2
|1976
|Evonne Goolagong Cawley
|Renata Tomanova (TCH)
|6-2 6-2
What is the difference between the Amateur era and Open era in tennis?
The Amateur era and the Open era in tennis are divided by who was allowed to compete in major tournaments. The Amateur era lasted until 1968, when only amateur players could take part in Grand Slam events. Professional players, who earned money from tennis, were banned, forcing many top players to miss the biggest tournaments.
The Open era began in 1968, allowing both amateurs and professionals to compete together. This change unified the sport, raised competition standards, and led to greater global popularity. Prize money, rankings, and professionalism improved significantly, making tennis a full-time career for players and creating the modern, competitive game seen today.
More From This Section
Topics : Australian Open Tennis
Don't miss the most important news and views of the day. Get them on our Telegram channel
First Published: Jan 31 2026 | 2:58 PM IST