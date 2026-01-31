Australian Open: Full list of women's singles winners and runners-up

The Australian Open 2026 women’s singles event will conclude today at Rod Laver Arena in Melbourne Park, with Aryna Sabalenka taking on Elena Rybakina in the final. The match is a rematch of the 2023 edition final, where Sabalenka beat Rybakina to win her first Australian Open title.

The match is currently underway, with Elena Rybakina leading Aryna Sabalenka after winning the first set 6–4.

In terms of most title wins in the Australian Open women’s singles event, Australia’s Margaret Court leads the list with 11 titles to her name, out of which she won seven during the amateur era and four during the Open Era. Serena Williams, with seven titles, leads the list in the Open Era.