Q2 results today: ONGC, Vodafone Idea, Reliance Power, and more on Nov 10

Q2FY26 company results: Firms including Bajaj Finance, Ather Energy, WeWork India, Jindal Stainless, and DOMS Industries are also to release their July-September earnings reports today

BSE, NSE, STOCK MARKETS
Indian equity benchmark indices Sensex and Nifty are expected to open on a muted note today, tracking mixed signals from global markets
Apexa Rai New Delhi
8 min read Last Updated : Nov 10 2025 | 11:06 AM IST
Oil and Natural Gas Corporation (ONGC), Bajaj Finance, Vodafone Idea, Ather Energy, Bajaj Consumer Care, WeWork India Management, Emami, Balaji Amines, and DOMS Industries are among the major firms scheduled to announce their earnings report for the second quarter (Q2) of the financial year 2025-26 (FY26) on Monday, November 10.
 
Some other companies that are expected to declare their Q2 results today include Gujarat Gas, HUDCO, Jindal Stainless, Kalpataru, KPIT Technologies, CE Info Systems, Sun Pharma Advanced Research Company, Spencers Retail, Baazar Style Retail, and Sula Vineyards.

JSW Cement Q2 results highlights

JSW Cement reported a consolidated profit of ₹86.4 crore in Q2FY26, reversing a loss of ₹64.4 crore in the previous quarter, supported by stronger revenue and higher sales volume. Revenue from operations rose 17.4 per cent Y-o-Y to ₹1,436.43 crore, with total sales volume at 3.11 million tonnes despite the monsoon quarter. 
  Cement sales stood at 1.64 million tonnes, up 7 per cent Y-o-Y, while GGBS sales rose 21 per cent to 1.38 million tonnes.
 
For H1FY26, revenue increased 12.2 per cent Y-o-Y to Rs 2,996.25 crore, though the company reported a higher net loss due to an exceptional non-cash charge in Q1. Operating Ebitda grew 49 per cent Y-o-Y to Rs 590.2 crore, with total sales volume up 11 per cent to 6.42 million tonnes.

Market overview for November 10

Indian equity benchmark indices Sensex and Nifty are expected to open on a muted note today, tracking mixed signals from global markets. At 8:00 am, GIFT Nifty futures were trading almost flat at 25,622, up 28 points.
 
Asian shares were trading higher, recovering from last week’s sell-off sparked by concerns over valuations in artificial intelligence (AI) stocks. Japan’s Nikkei 225 gained 0.9 per cent, South Korea’s KOSPI rose 2.5 per cent, and Hong Kong’s Hang Seng edged up 0.33 per cent in early trade. 
  On Friday, November 7, US equities closed on a mixed note as worries around the economic outlook and elevated tech valuations persisted. The S&P 500 rose 0.13 per cent, the Dow Jones added 0.16 per cent, while the Nasdaq slipped 0.21 per cent.

List of firms releasing Q2 results today, November 10

  1. 3B Films Ltd
  2. Aarti Surfactants Ltd
  3. Aashka Hospitals Ltd
  4. Aban Offshore Ltd
  5. Abate As Industries Ltd
  6. Acceleratebs India Ltd
  7. ACI Infocom Ltd
  8. Advance Multitech Ltd
  9. Advance Petrochemicals Ltd
  10. Amba Enterprises Ltd
  11. Ashapuri Gold Ornament Ltd
  12. Authum Investment & Infrastructure Ltd
  13. Ajcon Global Services Ltd
  14. Alembic Ltd
  15. All Time Plastics
  16. Amanaya Ventures Ltd
  17. Amarjothi Spinning Mills Ltd
  18. Ambica Agarbathies & Aroma Industries Ltd
  19. Amrutanjan Health Care Ltd
  20. The Anup Engineering Ltd
  21. APPL Industries Limited
  22. Apt Packaging Ltd
  23. Anand Rayons Ltd
  24. ARSS Infrastructure Projects Ltd
  25. Astonea Labs Ltd
  26. Atharv Enterprises Ltd
  27. Ather Energy Ltd
  28. Autoriders International Ltd
  29. Avadh Sugar & Energy Ltd
  30. Bajaj Consumer Care Ltd
  31. Bajaj Finance Ltd
  32. Balaji Amines Ltd
  33. Banswara Syntex Ltd
  34. Basant Agro Tech India Ltd-$
  35. Bhagiradha Chemicals & Industries Ltd
  36. Bhavik Enterprises Ltd
  37. BLS E-Services Ltd
  38. Bluechip Tex Industries Ltd
  39. Blue Coast Hotels Ltd
  40. BMW Ventures Ltd
  41. Camlin Fine Sciences Ltd
  42. C & C Constructions Ltd
  43. Carysil Ltd
  44. Celebrity Fashions Ltd
  45. Cello World Ltd
  46. Centerac Technologies Ltd
  47. Challani Capital Ltd
  48. Chemkart India Limited
  49. CHL Ltd
  50. Chrome Silicon Ltd-$
  51. CIAN Agro Industries & Infrastructure Ltd
  52. Cindrella Hotels Ltd
  53. Cindrella Financial Services Ltd
  54. Coastal Corporation Ltd
  55. Cosmo Ferrites Ltd-$
  56. Cybele Industries Ltd
  57. Dynamic Archistructures Ltd
  58. Dc Infotech and Communication Ltd
  59. Denta Water and Infra Solutions Ltd
  60. Devine Impex Ltd
  61. Dhanlaxmi Fabrics Ltd
  62. Diamond Power Infrastructure Ltd-$
  63. DOMS Industries Ltd
  64. DRC Systems India Ltd
  65. Dalal Street Investments Ltd
  66. Dynamatic Technologies Ltd
  67. Dynamic Portfolio Management & Services Ltd
  68. Eastern Treads Ltd
  69. EIH Associated Hotels Ltd-$
  70. Electrosteel Castings Ltd
  71. Electrotherm (India) Ltd
  72. Elin Electronics Ltd
  73. Ellenbarrie Industrial Gases Ltd
  74. Emami Ltd-$
  75. Electronics Mart India Ltd
  76. Emmforce Autotech Ltd
  77. Epigral Ltd
  78. Esab India Ltd
  79. Escorp Asset Management Ltd
  80. Exhicon Events Media Solutions Ltd
  81. Exicom Tele-Systems Ltd
  82. Franklin Leasing and Finance Ltd
  83. Gandhi Special Tubes Ltd-$
  84. Ganesha Ecosphere Ltd
  85. GCM Capital Advisors Ltd
  86. GCM Commodity & Derivatives Ltd
  87. Glittek Granites Ltd
  88. Global Vectra Helicorp Ltd
  89. G M Polyplast Ltd
  90. Gopal Snacks Ltd
  91. Graphite India Ltd
  92. Greenpanel Industries Ltd
  93. G R Infraprojects Ltd
  94. GSL Securities Ltd
  95. Gujarat Gas Ltd
  96. Gujarat State Financial Corporation
  97. Gujarat Themis Biosyn Ltd
  98. Hawa Engineers Ltd
  99. Hind Commerce Ltd
  100. HEG Ltd
  101. Hinduja Global Solutions Ltd
  102. Hitech Corporation Ltd
  103. HLE Glascoat Ltd
  104. Hindustan Media Ventures Ltd
  105. HP Cotton Textile Mills Ltd
  106. Housing & Urban Development Corporation Ltd
  107. Vodafone Idea Ltd
  108. Incon Engineers Ltd
  109. India Gelatine & Chemicals Ltd
  110. Indian Hume Pipe Company Ltd
  111. IMP Powers Ltd
  112. Indo Rama Synthetics (India) Ltd
  113. Indian Terrain Fashions Ltd
  114. Indian Toners & Developers Ltd-$
  115. IEL Ltd
  116. Infra Industries Ltd
  117. Investment & Precision Castings Ltd
  118. Jayshree Chemicals Ltd
  119. Jindal Stainless Ltd
  120. JTL Industries Ltd
  121. Jumbo Finance Ltd
  122. Juniper Hotels Ltd
  123. Jyot International Marketing Ltd
  124. Kalpataru Ltd
  125. Kalyani Cast-Tech Ltd
  126. Kamdhenu Ltd
  127. Kanoria Chemicals & Industries Ltd
  128. Kanpur Plastipack Ltd
  129. KDDL Ltd
  130. KDJ Holidayscapes and Resorts Ltd
  131. KEC International Ltd
  132. KG Denim Ltd
  133. Khandwala Securities Ltd
  134. KK Shah Hospitals Ltd
  135. K M Sugar Mills Ltd
  136. KPIT Technologies Ltd
  137. Krishna Ventures Ltd
  138. Kuber Udyog Ltd
  139. Ladderup Finance Ltd
  140. Laser Diamonds Ltd
  141. Lakshmi Mills Company Ltd
  142. Lehar Footwears Ltd
  143. Lesha Industries Ltd
  144. LGB Forge Ltd
  145. Lords Chloro Alkali Ltd
  146. Sri Lotus Developers and Realty Ltd
  147. Landmark Property Development Company Ltd
  148. Madhav Infra Projects Ltd
  149. Manali Petrochemicals Ltd
  150. Manraj Housing Finance Ltd
  151. Manugraph India Ltd-$
  152. C.E. Info Systems Ltd
  153. Mathew Easow Research Securities Ltd
  154. Mayur Floorings Ltd
  155. Modern Steels Ltd
  156. Meenakshi Steel Industries Ltd
  157. Mega Corporation Ltd
  158. Megastar Foods Ltd
  159. Megri Soft Ltd
  160. Microse India Ltd
  161. Mish Designs Ltd
  162. Market Creators Ltd
  163. MM Rubber Company Ltd
  164. Modern Dairies Ltd
  165. MPIL Corporation Ltd
  166. Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
  167. Navigant Corporate Advisors Ltd
  168. Navneet Education Ltd
  169. Nirav Commercials Ltd
  170. NK Industries Ltd
  171. NRB Bearings Ltd
  172. Nutech Global Ltd
  173. Oriental Aromatics Ltd
  174. Oceanic Foods Ltd
  175. OM Infra Ltd
  176. Oil and Natural Gas Corporation Ltd
  177. Orient Ceratech Ltd
  178. Paisalo Digital Ltd
  179. Pudumjee Paper Products Ltd
  180. Pecos Hotels and Pubs Ltd
  181. Popular Foundations Ltd
  182. Pearl Green Clubs and Resorts Ltd
  183. Popular Estate Management Ltd
  184. Power Mech Projects Ltd
  185. Premier Polyfilm Ltd
  186. Purity Flexpack Ltd
  187. Pushpsons Industries Ltd
  188. Popular Vehicles and Services Ltd
  189. QGO Finance Ltd
  190. Radhika Jeweltech Ltd
  191. Raghuvansh Agrofarms Ltd
  192. Rajkot Investment Trust Ltd
  193. Rajkamal Synthetics Ltd
  194. Rajapalayam Mills Ltd-$
  195. Rama Vision Ltd
  196. Raw Edge Industrial Solutions Ltd
  197. Refex Renewables & Infrastructure Ltd
  198. Remi Edelstahl Tubulars Ltd
  199. Rhetan TMT Ltd
  200. Rhi Magnesita India Ltd
  201. Rikhav Securities Ltd
  202. Rishi Techtex Ltd
  203. Ritesh International Ltd
  204. Rolex Rings Ltd
  205. Rossell Techsys Ltd
  206. Reliance Power Ltd
  207. RPSG Ventures Ltd
  208. Real Touch Finance Ltd
  209. Safari Industries India Ltd
  210. Saksoft Ltd
  211. Sangam India Ltd
  212. Sarda Energy & Minerals Ltd-$
  213. Sarthak Industries Ltd
  214. Sarveshwar Foods Ltd
  215. Sashwat Technocrats Ltd
  216. Scarnose International Ltd
  217. Span Divergent Ltd-$
  218. Seamec Ltd
  219. Sea TV Network Ltd
  220. SEL Manufacturing Company Ltd
  221. Shalimar Wires Industries Ltd
  222. Shelter Pharma Ltd
  223. Shreenath Paper Products Ltd
  224. Shricon Industries Ltd
  225. Shri Niwas Leasing And Finance Ltd
  226. Silver Touch Technologies Ltd
  227. Sinclairs Hotels Ltd
  228. Sirca Paints India Ltd
  229. SJVN Ltd
  230. SMS Lifesciences India Ltd
  231. Solar Industries India Ltd
  232. Southern Latex Ltd
  233. Sun Pharma Advanced Research Company Ltd
  234. Spencers Retail Ltd
  235. Shriram Asset Management Company Ltd
  236. Stanpacks India Ltd
  237. Baazar Style Retail Ltd
  238. Subros Ltd
  239. Sula Vineyards Ltd
  240. Sumedha Fiscal Services Ltd
  241. Sumuka Agro Industries Ltd
  242. Super Sales India Ltd-$
  243. Super Spinning Mills Ltd
  244. Suprajit Engineering Ltd-$
  245. Suraj Products Ltd
  246. Suraksha Diagnostic Ltd
  247. Surana Telecom and Power Ltd
  248. Surbhi Industries Ltd
  249. Sybly Industries Ltd
  250. Syrma SGS Technology Ltd
  251. Syschem India Ltd
  252. Tasty Bite Eatables Ltd
  253. Texmaco Infrastructure & Holdings Ltd
  254. Tourism Finance Corporation of India Ltd
  255. TIL Ltd
  256. Tirth Plastic Ltd
  257. Triveni Turbine Ltd
  258. True Colors Ltd
  259. T Spiritual World Ltd
  260. Ucal Ltd
  261. Ultracab (India) Ltd
  262. Umiya Tubes Ltd
  263. Uni Abex Alloy Products Ltd
  264. Universal Starch Chem Allied Ltd
  265. Unjha Formulations Ltd
  266. Uniroyal Marine Exports Ltd
  267. Uravi Defence and Technology Ltd
  268. Vaishno Cement Company Ltd
  269. Valley Magnesite Company Ltd
  270. Vascon Engineers Ltd
  271. Shri Vasuprada Plantations Ltd
  272. Veedol Corporation Ltd
  273. Venus Pipes & Tubes Ltd
  274. Venus Remedies Ltd
  275. Vardhman Holdings Ltd
  276. Vidhi Specialty Food Ingredients Ltd-$
  277. Vikas WSP Ltd
  278. Vikran Engineering Ltd
  279. Vivaa Tradecom Ltd
  280. Veejay Lakshmi Engineering Works Ltd
  281. V-Mart Retail Ltd
  282. VTM Ltd
  283. WeWork India Management Ltd
  284. Wim Plast Ltd
  285. Winsome Textile Industries Ltd
  286. Yash Management & Satellite Ltd
  287. Zenith Fibres Ltd
  288. Jeet Machine Tools Ltd
 
 

Topics :Q2 resultsOil and Natural Gas CorporationONGCReliance PowerVodafone IdeaWeWork IndiaBajaj FinanceBS Web Reports

First Published: Nov 10 2025 | 9:17 AM IST

