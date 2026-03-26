IPL 2026 full schedule announced; league stage to conclude on May 24
The BCCI secretary Devajit Saikia confirmed that while the final is still scheduled for May 31, the full schedule for the playoffs will be released at a later date
|Match No
|Date
|Day
|Team 1
|Team 2
|Venue
|City
|Time (IST)
|1
|Mar 28 2026
|Sat
|RCB
|SRH
|M Chinnaswamy Stadium
|Bengaluru
|7:30 PM
|2
|Mar 29 2026
|Sun
|MI
|KKR
|Wankhede Stadium
|Mumbai
|7:30 PM
|3
|Mar 30 2026
|Mon
|RR
|CSK
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|4
|Mar 31 2026
|Tue
|PBKS
|GT
|Mullanpur Stadium
|New Chandigarh
|7:30 PM
|5
|Apr 1 2026
|Wed
|LSG
|DC
|Ekana Stadium
|Lucknow
|7:30 PM
|6
|Apr 2 2026
|Thu
|KKR
|SRH
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|7
|Apr 3 2026
|Fri
|CSK
|PBKS
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|8
|Apr 4 2026
|Sat
|DC
|MI
|Arun Jaitley Stadium
|Delhi
|3:30 PM
|9
|Apr 4 2026
|Sat
|GT
|RR
|Narendra Modi Stadium
|Ahmedabad
|7:30 PM
|10
|Apr 5 2026
|Sun
|SRH
|LSG
|Hyderabad Stadium
|Hyderabad
|3:30 PM
|11
|Apr 5 2026
|Sun
|RCB
|CSK
|M Chinnaswamy Stadium
|Bengaluru
|7:30 PM
|12
|Apr 6 2026
|Mon
|KKR
|PBKS
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|13
|Apr 7 2026
|Tue
|RR
|MI
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|14
|Apr 8 2026
|Wed
|DC
|GT
|Arun Jaitley Stadium
|Delhi
|7:30 PM
|15
|Apr 9 2026
|Thu
|KKR
|LSG
|Eden Gardens
|Kolkata
|7:30 PM
|16
|Apr 10 2026
|Fri
|RR
|RCB
|Barsapara Stadium
|Guwahati
|7:30 PM
|17
|Apr 11 2026
|Sat
|PBKS
|SRH
|Mullanpur
|New Chandigarh
|3:30 PM
|18
|Apr 11 2026
|Sat
|CSK
|DC
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|19
|Apr 12 2026
|Sun
|LSG
|GT
|Ekana Stadium
|Lucknow
|3:30 PM
|20
|Apr 12 2026
|Sun
|MI
|RCB
|Wankhede Stadium
|Mumbai
|7:30 PM
|21
|Apr 13 2026
|Mon
|SRH
|RR
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|22
|Apr 14 2026
|Tue
|CSK
|KKR
|Chepauk
|Chennai
|7:30 PM
|23
|Apr 15 2026
|Wed
|RCB
|LSG
|Bengaluru
|Bengaluru
|7:30 PM
|24
|Apr 16 2026
|Thu
|MI
|PBKS
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|25
|Apr 17 2026
|Fri
|GT
|KKR
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|26
|Apr 18 2026
|Sat
|RCB
|DC
|Bengaluru
|Bengaluru
|3:30 PM
|27
|Apr 18 2026
|Sat
|SRH
|CSK
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|28
|Apr 19 2026
|Sun
|KKR
|RR
|Kolkata
|Kolkata
|3:30 PM
|29
|Apr 19 2026
|Sun
|PBKS
|LSG
|Mullanpur
|New Chandigarh
|7:30 PM
|30
|Apr 20 2026
|Mon
|GT
|MI
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|31
|Apr 21 2026
|Tue
|SRH
|DC
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|32
|Apr 22 2026
|Wed
|LSG
|RR
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|33
|Apr 23 2026
|Thu
|MI
|CSK
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|34
|Apr 24 2026
|Fri
|RCB
|GT
|Bengaluru
|Bengaluru
|7:30 PM
|35
|Apr 25 2026
|Sat
|DC
|PBKS
|Delhi
|Delhi
|3:30 PM
|36
|Apr 25 2026
|Sat
|RR
|SRH
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|37
|Apr 26 2026
|Sun
|GT
|CSK
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|3:30 PM
|38
|Apr 26 2026
|Sun
|LSG
|KKR
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|39
|Apr 27 2026
|Mon
|DC
|RCB
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|40
|Apr 28 2026
|Tue
|PBKS
|RR
|Mullanpur
|New Chandigarh
|7:30 PM
|41
|Apr 29 2026
|Wed
|MI
|SRH
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|42
|Apr 30 2026
|Thu
|GT
|RCB
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|43
|May 1 2026
|Fri
|RR
|DC
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|44
|May 2 2026
|Sat
|CSK
|MI
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|45
|May 3 2026
|Sun
|SRH
|KKR
|Hyderabad
|Hyderabad
|3:30 PM
|46
|May 3 2026
|Sun
|GT
|PBKS
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|47
|May 4 2026
|Mon
|MI
|LSG
|Mumbai
|Mumbai
|7:30 PM
|48
|May 5 2026
|Tue
|DC
|CSK
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|49
|May 6 2026
|Wed
|SRH
|PBKS
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|50
|May 7 2026
|Thu
|LSG
|RCB
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|51
|May 8 2026
|Fri
|DC
|KKR
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|52
|May 9 2026
|Sat
|RR
|GT
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|53
|May 10 2026
|Sun
|CSK
|LSG
|Chennai
|Chennai
|3:30 PM
|54
|May 10 2026
|Sun
|RCB
|MI
|Raipur
|Raipur
|7:30 PM
|55
|May 11 2026
|Mon
|PBKS
|DC
|Dharamsala
|Dharamsala
|7:30 PM
|56
|May 12 2026
|Tue
|GT
|SRH
|Ahmedabad
|Ahmedabad
|7:30 PM
|57
|May 13 2026
|Wed
|RCB
|KKR
|Raipur
|Raipur
|7:30 PM
|58
|May 14 2026
|Thu
|PBKS
|MI
|Dharamsala
|Dharamsala
|7:30 PM
|59
|May 15 2026
|Fri
|LSG
|CSK
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|60
|May 16 2026
|Sat
|KKR
|GT
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
|61
|May 17 2026
|Sun
|PBKS
|RCB
|Dharamsala
|Dharamsala
|3:30 PM
|62
|May 17 2026
|Sun
|DC
|RR
|Delhi
|Delhi
|7:30 PM
|63
|May 18 2026
|Mon
|CSK
|SRH
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|64
|May 19 2026
|Tue
|RR
|LSG
|Jaipur
|Jaipur
|7:30 PM
|65
|May 20 2026
|Wed
|KKR
|MI
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
|66
|May 21 2026
|Thu
|CSK
|GT
|Chennai
|Chennai
|7:30 PM
|67
|May 22 2026
|Fri
|SRH
|RCB
|Hyderabad
|Hyderabad
|7:30 PM
|68
|May 23 2026
|Sat
|LSG
|PBKS
|Lucknow
|Lucknow
|7:30 PM
|69
|May 24 2026
|Sun
|MI
|RR
|Mumbai
|Mumbai
|3:30 PM
|70
|May 24 2026
|Sun
|KKR
|DC
|Kolkata
|Kolkata
|7:30 PM
First Published: Mar 26 2026 | 7:59 PM IST