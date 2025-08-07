Home / Cricket / News / India's upcoming WTC 2025-27 schedule: Check India's Test match list here

After the conclusion of the Test series in England, India are placed third in the WTC table with 46.67 percentage points, behind Australia and Sri Lanka.

India’s red-ball team, led by Shubman Gill, will return to action when the West Indies tour the country for a two-Test series. India are also scheduled to play South Africa, New Zealand, Sri Lanka and Australia as part of the ongoing ICC World Test Championship (WTC) cycle, which runs from 2025 to 2027.
 
After the conclusion of the Test series in England, India are placed third in the WTC table with 46.67 percentage points, behind Australia and Sri Lanka. 
World Test championship 2025-27 rankings
Pos Team Matches Won Lost Drawn NR Points PCT
1 Australia 3 3 0 0 0 36 100
2 Sri Lanka 2 1 0 1 0 16 66.67
3 India 5 2 2 1 0 28 46.67
4 England 5 2 2 1 0 26 43.33
5 Bangladesh 2 0 1 1 0 4 16.67
6 West Indies 3 0 3 0 0 0 0
7 New Zealand 0 0 0 0 0 0 0
8 Pakistan 0 0 0 0 0 0 0
9 South Africa 0 0 0 0 0 0 0 
 
India missed the opportunity to qualify for a third consecutive WTC final after failing to win the Border-Gavaskar Trophy.
 
South Africa are the current WTC champions, after Temba Bavuma’s side defeated Australia in the final. 
 

India's upcoming matches in ICC World Test Championship 2025-27

 
India vs West Indies Test Schedule 
The India–West Indies Test series will begin on October 2 at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad.
 
 
India vs West Indies Test series 2025
Date and Day Match Venue Match time (IST)
Oct 02, Thu India vs West Indies, 1st Test Narendra Modi Stadium, Ahmedabad 09:30 AM
Oct 10, Fri India vs West Indies, 2nd Test Arun Jaitley Stadium, Delhi 09:30 AM 
  
Series results for India vs West Indies in Tests
Series/Tournament Season Winner Margin
West Indies in India Test Series, 1948/49 1948/49 West Indies 1-0 (5)
India in West Indies Test Series, 1952/53 1952/53 West Indies 1-0 (5)
West Indies in India Test Series, 1958/59 1958/59 West Indies 3-0 (5)
India in West Indies Test Series, 1961/62 1961/62 West Indies 5-0 (5)
West Indies in India Test Series, 1966/67 1966/67 West Indies 2-0 (3)
India in West Indies Test Series, 1970/71 1970/71 India 1-0 (5)
West Indies in India Test Series, 1974/75 1974/75 West Indies 3-2 (5)
India in West Indies Test Series, 1975/76 1975/76 West Indies 2-1 (4)
West Indies in India Test Series, 1978/79 1978/79 India 1-0 (6)
India in West Indies Test Series, 1982/83 1982/83 West Indies 2-0 (5)
West Indies in India Test Series, 1983/84 1983/84 West Indies 3-0 (6)
West Indies in India Test Series, 1987/88 1987/88 drawn 1-1 (4)
India in West Indies Test Series, 1988/89 1988/89 West Indies 3-0 (4)
West Indies in India Test Series, 1994/95 1994/95 drawn 1-1 (3)
India in West Indies Test Series, 1996/97 1996/97 West Indies 1-0 (5)
India in West Indies Test Series, 2002 2002 West Indies 2-1 (5)
West Indies in India Test Series, 2002/03 2002/03 India 2-0 (3)
India in West Indies Test Series, 2006 2006 India 1-0 (4)
India in West Indies Test Series, 2011 2011 India 1-0 (3)
West Indies in India Test Series, 2011/12 2011/12 India 2-0 (3)
West Indies in India Test Series, 2013/14 2013/14 India 2-0 (2)
India in West Indies Test Series, 2016 2016 India 2-0 (4)
West Indies in India Test Series, 2018/19 2018/19 India 2-0 (2)
India in West Indies Test Series, 2019 2019 India 2-0 (2)
India in West Indies Test Series, 2023 2023 India 1-0 (2)
   
  India vs South Africa Test series 2025 Schedule
   India’s final red-ball assignment of 2025 will be a two-Test home series against South Africa. India are set to play only four Test matches in the remaining five months of the 2025 calendar year. 
India vs South Africa full schedule 2025
Date and Day Match Venue Match time (IST)
Nov 14, Fri 1st Test Eden Gardens, Kolkata 09:30 AM
Nov 22, Sat 2nd Test Barsapara Cricket Stadium, Guwahati 09:30 AM
     
Series results for India vs South Africa in Tests
Series/Tournament Season Winner Margin
India in South Africa Test Series, 1992/93 1992/93 South Africa 1-0 (4)
South Africa in India Test Series, 1996/97 1996/97 India 2-1 (3)
India in South Africa Test Series, 1996/97 1996/97 South Africa 2-0 (3)
South Africa in India Test Series, 1999/00 1999/00 South Africa 2-0 (2)
India in South Africa Test Series, 2001/02 2001/02 South Africa 1-0 (2)
South Africa in India Test Series, 2004/05 2004/05 India 1-0 (2)
India in South Africa Test Series, 2006/07 2006/07 South Africa 2-1 (3)
South Africa in India Test Series, 2007/08 2007/08 drawn 1-1 (3)
South Africa in India Test Series, 2009/10 2009/10 drawn 1-1 (2)
India in South Africa Test Series, 2010/11 2010/11 drawn 1-1 (3)
India in South Africa Test Series, 2013/14 2013/14 South Africa 1-0 (2)
Freedom Trophy (South Africa in India), 2015/16 2015/16 India 3-0 (4)
Freedom Trophy (India in South Africa), 2017/18 2017/18 South Africa 2-1 (3)
Freedom Trophy (South Africa in India), 2019/20 2019/20 India 3-0 (3)
Freedom Trophy (India in South Africa), 2021/22 2021/22 South Africa 2-1 (3)
Freedom Trophy (India in South Africa), 2023/24 2023/24 drawn 1-1 (2)

India Test Match Schedule in 2026

  Though the schedule for 2026 has not yet been announced, India are expected to tour New Zealand for a three-Test series. The matches are likely to be played in the second half of the year.  (The dates for India vs New Zealand Test matches are not released yet) 
Series results for India vs New Zealand in Tests
Series/Tournament Season Winner Margin
New Zealand in India Test Series, 1955/56 1955/56 India 2-0 (5)
New Zealand in India Test Series, 1964/65 1964/65 India 1-0 (4)
India in New Zealand Test Series, 1967/68 1967/68 India 3-1 (4)
New Zealand in India Test Series, 1969/70 1969/70 drawn 1-1 (3)
India in New Zealand Test Series, 1975/76 1975/76 drawn 1-1 (3)
New Zealand in India Test Series, 1976/77 1976/77 India 2-0 (3)
India in New Zealand Test Series, 1980/81 1980/81 New Zealand 1-0 (3)
New Zealand in India Test Series, 1988/89 1988/89 India 2-1 (3)
India in New Zealand Test Series, 1989/90 1989/90 New Zealand 1-0 (3)
India in New Zealand Test Match, 1993/94 1993/94 drawn 0-0 (1)
New Zealand in India Test Series, 1995/96 1995/96 India 1-0 (3)
India in New Zealand Test Series, 1998/99 1998/99 New Zealand 1-0 (2)
New Zealand in India Test Series, 1999/00 1999/00 India 1-0 (3)
India in New Zealand Test Series, 2002/03 2002/03 New Zealand 2-0 (2)
New Zealand in India Test Series, 2003/04 2003/04 drawn 0-0 (2)
India in New Zealand Test Series, 2008/09 2008/09 India 1-0 (3)
New Zealand in India Test Series, 2010/11 2010/11 India 1-0 (3)
New Zealand in India Test Series, 2012 2012 India 2-0 (2)
India in New Zealand Test Series, 2013/14 2013/14 New Zealand 1-0 (2)
New Zealand in India Test Series, 2016/17 2016/17 India 3-0 (3)
India in New Zealand Test Series, 2019/20 2019/20 New Zealand 2-0 (2)
India v New Zealand Test Match (in England), 2021 2021 New Zealand 1-0 (1)
New Zealand in India Test Series, 2021/22 2021/22 India 1-0 (2)
New Zealand in India Test Series, 2024/25 2024/25 New Zealand 3-0 (3)
 
 
India vs Sri Lanka Test Series, 2026 
Before the tour of New Zealand, India will visit Sri Lanka for a two-Test series.  (The dates for India vs Sri Lanka Test matches are not released yet) 
   
Series results for India vs Sri Lanka in Tests
Series/Tournament Season Winner Margin
Sri Lanka in India Test Match, 1982/83 1982/83 drawn 0-0 (1)
India in Sri Lanka Test Series, 1985 1985 Sri Lanka 1-0 (3)
Sri Lanka in India Test Series, 1986/87 1986/87 India 2-0 (3)
Sri Lanka in India Test Match, 1990/91 1990/91 India 1-0 (1)
India in Sri Lanka Test Series, 1993 1993 India 1-0 (3)
Sri Lanka in India Test Series, 1993/94 1993/94 India 3-0 (3)
India in Sri Lanka Test Series, 1997 1997 drawn 0-0 (2)
Sri Lanka in India Test Series, 1997/98 1997/98 drawn 0-0 (3)
Asian Test Championship (India, Pakistan, Sri Lanka in Bangladesh/India/Pakistan/Sri Lanka), 1998/99 1998/99 Pakistan -
India in Sri Lanka Test Series, 2001 2001 Sri Lanka 2-1 (3)
Sri Lanka in India Test Series, 2005/06 2005/06 India 2-0 (3)
India in Sri Lanka Test Series, 2008 2008 Sri Lanka 2-1 (3)
Sri Lanka in India Test Series, 2009/10 2009/10 India 2-0 (3)
India in Sri Lanka Test Series, 2010 2010 drawn 1-1 (3)
India in Sri Lanka Test Series, 2015 2015 India 2-1 (3)
India in Sri Lanka Test Series, 2017 2017 India 3-0 (3)
Sri Lanka in India Test Series, 2017/18 2017/18 India 1-0 (3)
Sri Lanka in India Test Series, 2021/22 2021/22 India 2-0 (2)
  India vs Australia Test Series, 2027: Border-Gavaskar Trophy 
The five-Test Border-Gavaskar series between India and Australia is scheduled for early 2027. The fixtures are yet to be announced. This could be India’s final red-ball assignment before the WTC final. 
Series results for Australia vs India in Tests
Series/Tournament Season Winner Margin
India in Australia Test Series, 1947/48 1947/48 Australia 4-0 (5)
Australia in India Test Series, 1956/57 1956/57 Australia 2-0 (3)
Australia in India Test Series, 1959/60 1959/60 Australia 2-1 (5)
Australia in India Test Series, 1964/65 1964/65 drawn 1-1 (3)
India in Australia Test Series, 1967/68 1967/68 Australia 4-0 (4)
Australia in India Test Series, 1969/70 1969/70 Australia 3-1 (5)
India in Australia Test Series, 1977/78 1977/78 Australia 3-2 (5)
Australia in India Test Series, 1979/80 1979/80 India 2-0 (6)
India in Australia Test Series, 1980/81 1980/81 drawn 1-1 (3)
India in Australia Test Series, 1985/86 1985/86 drawn 0-0 (3)
Australia in India Test Series, 1986/87 1986/87 drawn 0-0 (3)
India in Australia Test Series, 1991/92 1991/92 Australia 4-0 (5)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 1996/97 1996/97 India 1-0 (1)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 1997/98 1997/98 India 2-1 (3)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 1999/00 1999/00 Australia 3-0 (3)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2000/01 2000/01 India 2-1 (3)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2003/04 2003/04 drawn 1-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2004/05 2004/05 Australia 2-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2007/08 2007/08 Australia 2-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2008/09 2008/09 India 2-0 (4)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2010/11 2010/11 India 2-0 (2)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2011/12 2011/12 Australia 4-0 (4)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2012/13 2012/13 India 4-0 (4)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2014/15 2014/15 Australia 2-0 (4)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2016/17 2016/17 India 2-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2018/19 2018/19 India 2-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2020/21 2020/21 India 2-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2022/23 2022/23 India 2-1 (4)
Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2024/25 2024/25 Australia 3-1 (5)
 
  (The dates for India vs Australia Test matches are not released yet) 

First Published: Aug 07 2025 | 11:34 AM IST

