India's upcoming WTC 2025-27 schedule: Check India's Test match list here

|World Test championship 2025-27 rankings
|Pos
|Team
|Matches
|Won
|Lost
|Drawn
|NR
|Points
|PCT
|1
|Australia
|3
|3
|0
|0
|0
|36
|100
|2
|Sri Lanka
|2
|1
|0
|1
|0
|16
|66.67
|3
|India
|5
|2
|2
|1
|0
|28
|46.67
|4
|England
|5
|2
|2
|1
|0
|26
|43.33
|5
|Bangladesh
|2
|0
|1
|1
|0
|4
|16.67
|6
|West Indies
|3
|0
|3
|0
|0
|0
|0
|7
|New Zealand
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|8
|Pakistan
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|9
|South Africa
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
India's upcoming matches in ICC World Test Championship 2025-27
|India vs West Indies Test series 2025
|Date and Day
|Match
|Venue
|Match time (IST)
|Oct 02, Thu
|India vs West Indies, 1st Test
|Narendra Modi Stadium, Ahmedabad
|09:30 AM
|Oct 10, Fri
|India vs West Indies, 2nd Test
|Arun Jaitley Stadium, Delhi
|09:30 AM
|Series results for India vs West Indies in Tests
|Series/Tournament
|Season
|Winner
|Margin
|West Indies in India Test Series, 1948/49
|1948/49
|West Indies
|1-0 (5)
|India in West Indies Test Series, 1952/53
|1952/53
|West Indies
|1-0 (5)
|West Indies in India Test Series, 1958/59
|1958/59
|West Indies
|3-0 (5)
|India in West Indies Test Series, 1961/62
|1961/62
|West Indies
|5-0 (5)
|West Indies in India Test Series, 1966/67
|1966/67
|West Indies
|2-0 (3)
|India in West Indies Test Series, 1970/71
|1970/71
|India
|1-0 (5)
|West Indies in India Test Series, 1974/75
|1974/75
|West Indies
|3-2 (5)
|India in West Indies Test Series, 1975/76
|1975/76
|West Indies
|2-1 (4)
|West Indies in India Test Series, 1978/79
|1978/79
|India
|1-0 (6)
|India in West Indies Test Series, 1982/83
|1982/83
|West Indies
|2-0 (5)
|West Indies in India Test Series, 1983/84
|1983/84
|West Indies
|3-0 (6)
|West Indies in India Test Series, 1987/88
|1987/88
|drawn
|1-1 (4)
|India in West Indies Test Series, 1988/89
|1988/89
|West Indies
|3-0 (4)
|West Indies in India Test Series, 1994/95
|1994/95
|drawn
|1-1 (3)
|India in West Indies Test Series, 1996/97
|1996/97
|West Indies
|1-0 (5)
|India in West Indies Test Series, 2002
|2002
|West Indies
|2-1 (5)
|West Indies in India Test Series, 2002/03
|2002/03
|India
|2-0 (3)
|India in West Indies Test Series, 2006
|2006
|India
|1-0 (4)
|India in West Indies Test Series, 2011
|2011
|India
|1-0 (3)
|West Indies in India Test Series, 2011/12
|2011/12
|India
|2-0 (3)
|West Indies in India Test Series, 2013/14
|2013/14
|India
|2-0 (2)
|India in West Indies Test Series, 2016
|2016
|India
|2-0 (4)
|West Indies in India Test Series, 2018/19
|2018/19
|India
|2-0 (2)
|India in West Indies Test Series, 2019
|2019
|India
|2-0 (2)
|India in West Indies Test Series, 2023
|2023
|India
|1-0 (2)
|India vs South Africa full schedule 2025
|Date and Day
|Match
|Venue
|Match time (IST)
|Nov 14, Fri
|1st Test
|Eden Gardens, Kolkata
|09:30 AM
|Nov 22, Sat
|2nd Test
|Barsapara Cricket Stadium, Guwahati
|09:30 AM
|Series results for India vs South Africa in Tests
|Series/Tournament
|Season
|Winner
|Margin
|India in South Africa Test Series, 1992/93
|1992/93
|South Africa
|1-0 (4)
|South Africa in India Test Series, 1996/97
|1996/97
|India
|2-1 (3)
|India in South Africa Test Series, 1996/97
|1996/97
|South Africa
|2-0 (3)
|South Africa in India Test Series, 1999/00
|1999/00
|South Africa
|2-0 (2)
|India in South Africa Test Series, 2001/02
|2001/02
|South Africa
|1-0 (2)
|South Africa in India Test Series, 2004/05
|2004/05
|India
|1-0 (2)
|India in South Africa Test Series, 2006/07
|2006/07
|South Africa
|2-1 (3)
|South Africa in India Test Series, 2007/08
|2007/08
|drawn
|1-1 (3)
|South Africa in India Test Series, 2009/10
|2009/10
|drawn
|1-1 (2)
|India in South Africa Test Series, 2010/11
|2010/11
|drawn
|1-1 (3)
|India in South Africa Test Series, 2013/14
|2013/14
|South Africa
|1-0 (2)
|Freedom Trophy (South Africa in India), 2015/16
|2015/16
|India
|3-0 (4)
|Freedom Trophy (India in South Africa), 2017/18
|2017/18
|South Africa
|2-1 (3)
|Freedom Trophy (South Africa in India), 2019/20
|2019/20
|India
|3-0 (3)
|Freedom Trophy (India in South Africa), 2021/22
|2021/22
|South Africa
|2-1 (3)
|Freedom Trophy (India in South Africa), 2023/24
|2023/24
|drawn
|1-1 (2)
India Test Match Schedule in 2026
|Series results for India vs New Zealand in Tests
|Series/Tournament
|Season
|Winner
|Margin
|New Zealand in India Test Series, 1955/56
|1955/56
|India
|2-0 (5)
|New Zealand in India Test Series, 1964/65
|1964/65
|India
|1-0 (4)
|India in New Zealand Test Series, 1967/68
|1967/68
|India
|3-1 (4)
|New Zealand in India Test Series, 1969/70
|1969/70
|drawn
|1-1 (3)
|India in New Zealand Test Series, 1975/76
|1975/76
|drawn
|1-1 (3)
|New Zealand in India Test Series, 1976/77
|1976/77
|India
|2-0 (3)
|India in New Zealand Test Series, 1980/81
|1980/81
|New Zealand
|1-0 (3)
|New Zealand in India Test Series, 1988/89
|1988/89
|India
|2-1 (3)
|India in New Zealand Test Series, 1989/90
|1989/90
|New Zealand
|1-0 (3)
|India in New Zealand Test Match, 1993/94
|1993/94
|drawn
|0-0 (1)
|New Zealand in India Test Series, 1995/96
|1995/96
|India
|1-0 (3)
|India in New Zealand Test Series, 1998/99
|1998/99
|New Zealand
|1-0 (2)
|New Zealand in India Test Series, 1999/00
|1999/00
|India
|1-0 (3)
|India in New Zealand Test Series, 2002/03
|2002/03
|New Zealand
|2-0 (2)
|New Zealand in India Test Series, 2003/04
|2003/04
|drawn
|0-0 (2)
|India in New Zealand Test Series, 2008/09
|2008/09
|India
|1-0 (3)
|New Zealand in India Test Series, 2010/11
|2010/11
|India
|1-0 (3)
|New Zealand in India Test Series, 2012
|2012
|India
|2-0 (2)
|India in New Zealand Test Series, 2013/14
|2013/14
|New Zealand
|1-0 (2)
|New Zealand in India Test Series, 2016/17
|2016/17
|India
|3-0 (3)
|India in New Zealand Test Series, 2019/20
|2019/20
|New Zealand
|2-0 (2)
|India v New Zealand Test Match (in England), 2021
|2021
|New Zealand
|1-0 (1)
|New Zealand in India Test Series, 2021/22
|2021/22
|India
|1-0 (2)
|New Zealand in India Test Series, 2024/25
|2024/25
|New Zealand
|3-0 (3)
|Series results for India vs Sri Lanka in Tests
|Series/Tournament
|Season
|Winner
|Margin
|Sri Lanka in India Test Match, 1982/83
|1982/83
|drawn
|0-0 (1)
|India in Sri Lanka Test Series, 1985
|1985
|Sri Lanka
|1-0 (3)
|Sri Lanka in India Test Series, 1986/87
|1986/87
|India
|2-0 (3)
|Sri Lanka in India Test Match, 1990/91
|1990/91
|India
|1-0 (1)
|India in Sri Lanka Test Series, 1993
|1993
|India
|1-0 (3)
|Sri Lanka in India Test Series, 1993/94
|1993/94
|India
|3-0 (3)
|India in Sri Lanka Test Series, 1997
|1997
|drawn
|0-0 (2)
|Sri Lanka in India Test Series, 1997/98
|1997/98
|drawn
|0-0 (3)
|Asian Test Championship (India, Pakistan, Sri Lanka in Bangladesh/India/Pakistan/Sri Lanka), 1998/99
|1998/99
|Pakistan
|-
|India in Sri Lanka Test Series, 2001
|2001
|Sri Lanka
|2-1 (3)
|Sri Lanka in India Test Series, 2005/06
|2005/06
|India
|2-0 (3)
|India in Sri Lanka Test Series, 2008
|2008
|Sri Lanka
|2-1 (3)
|Sri Lanka in India Test Series, 2009/10
|2009/10
|India
|2-0 (3)
|India in Sri Lanka Test Series, 2010
|2010
|drawn
|1-1 (3)
|India in Sri Lanka Test Series, 2015
|2015
|India
|2-1 (3)
|India in Sri Lanka Test Series, 2017
|2017
|India
|3-0 (3)
|Sri Lanka in India Test Series, 2017/18
|2017/18
|India
|1-0 (3)
|Sri Lanka in India Test Series, 2021/22
|2021/22
|India
|2-0 (2)
|Series results for Australia vs India in Tests
|Series/Tournament
|Season
|Winner
|Margin
|India in Australia Test Series, 1947/48
|1947/48
|Australia
|4-0 (5)
|Australia in India Test Series, 1956/57
|1956/57
|Australia
|2-0 (3)
|Australia in India Test Series, 1959/60
|1959/60
|Australia
|2-1 (5)
|Australia in India Test Series, 1964/65
|1964/65
|drawn
|1-1 (3)
|India in Australia Test Series, 1967/68
|1967/68
|Australia
|4-0 (4)
|Australia in India Test Series, 1969/70
|1969/70
|Australia
|3-1 (5)
|India in Australia Test Series, 1977/78
|1977/78
|Australia
|3-2 (5)
|Australia in India Test Series, 1979/80
|1979/80
|India
|2-0 (6)
|India in Australia Test Series, 1980/81
|1980/81
|drawn
|1-1 (3)
|India in Australia Test Series, 1985/86
|1985/86
|drawn
|0-0 (3)
|Australia in India Test Series, 1986/87
|1986/87
|drawn
|0-0 (3)
|India in Australia Test Series, 1991/92
|1991/92
|Australia
|4-0 (5)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 1996/97
|1996/97
|India
|1-0 (1)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 1997/98
|1997/98
|India
|2-1 (3)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 1999/00
|1999/00
|Australia
|3-0 (3)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2000/01
|2000/01
|India
|2-1 (3)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2003/04
|2003/04
|drawn
|1-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2004/05
|2004/05
|Australia
|2-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2007/08
|2007/08
|Australia
|2-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2008/09
|2008/09
|India
|2-0 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2010/11
|2010/11
|India
|2-0 (2)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2011/12
|2011/12
|Australia
|4-0 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2012/13
|2012/13
|India
|4-0 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2014/15
|2014/15
|Australia
|2-0 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2016/17
|2016/17
|India
|2-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2018/19
|2018/19
|India
|2-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2020/21
|2020/21
|India
|2-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (Australia in India), 2022/23
|2022/23
|India
|2-1 (4)
|Border-Gavaskar Trophy (India in Australia), 2024/25
|2024/25
|Australia
|3-1 (5)
