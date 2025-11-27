WPL 2026: Full list of sold and unsold players in first mega auction

WPL 2026 Auction: Deepti Sharma goes for big money
WPL 2026 Auction: Full list of sold players
|Player
|Country
|Team
|Price (RS in Crore)
|Deepti Sharma
|IND
|UP Warriors (RTM)
|Rs 3.2 cr
|Amelia Kerr
|NZ
|Mumbai Indians
|Rs 3 cr
|Sophie Devine
|NZ
|Gujarat Giants
|Rs 2 cr
|Meg Lanning
|AUS
|UP Warriors
|Rs 1.9 cr
|Chinelle Henry
|WI
|Delhi Capitals
|Rs 1.3 cr
|Shree Charni
|IND
|Delhi Capitals
|Rs 1.3 cr
|Phoebe Litchfield
|AUS
|UP Warriors
|Rs 1.2 cr
|Laura Wolvaardt
|SA
|Delhi Capitals
|Rs 1.1 cr
|Asha Sobhna
|IND
|UP Warriors
|Rs 1.1 cr
|Lauren Bell
|ENG
|Royal Challengers Bengaluru
|Rs 0.9 cr
|Sophie Ecclestone
|ENG
|UP Warriors (RTM)
|Rs 0.85 cr
|Bharti Fulmali
|IND
|Gujarat Giants (RTM)
|Rs0.7 cr
|Nadine de Klerk
|SA
|Royal Challengers Bengaluru
|Rs 0.65
|Radha Yadav
|IND
|Royal Challengers Bengaluru
|Rs 0.65 lakh
|Renuka Thakur
|IND
|Gujarat Giants
|Rs 0.6 cr
|Georgia Voll
|AUS
|Royal Challengers Bengaluru
|Rs 0.6 cr
|Kiran Navgire
|IND
|UP Warriors (RTM)
|Rs 0.6 cr
|Shabnim Ismail
|SA
|Mumbai Indians
|Rs 0.6 cr
|Kranti Gaud
|IND
|UP Warriors (RTM)
|Rs 0.5 cr
|Sneh Rana
|IND
|Delhi Capitals
|Rs 0.5 cr
|Harleen Deol
|IND
|UP Warriors
|Rs 0.5 cr
|Lizelle Lee
|SA
|Delhi Capitals
|Rs 0.3 cr
|Titas Sadhu
|IND
|Gujarat Giants
|Rs 0.3 cr
|Linsey Smith
|ENG
|Royal Challengers Bengaluru
|Rs 0.3 cr
|Sanskriti Gupta
|IND
|Mumbai Indians
|Rs 0.2 cr
|Pema Rawat
|IND
|Royal Challengers Bengaluru
|Rs 0.2 cr
|Deeya Yadav
|IND
|Delhi Capitals
|Rs 0.1 cr
WPL 2026 Auction: Big names go unsold
WPL 2026 Auction: Full list of unsold players
|Player
|Base Price
|Capped/Uncapped
|Alyssa Healy
|₹50 lakh
|Capped
|Uma Chetry
|₹50 lakh
|Capped
|Amy Jones
|₹50 lakh
|Capped
|Izzy Gaze
|₹40 lakh
|Capped
|Alana King
|₹40 lakh
|Capped
|Tazmin Brits
|₹30 lakh
|Capped
|Sabbineni Meghana
|₹30 lakh
|Capped
|Grace Harris
|₹30 lakh
|Capped
|Darcie Brown
|₹30 lakh
|Capped
|Lauren Cheatle
|₹30 lakh
|Capped
|Saika Ishaque
|₹30 lakh
|Capped
|Priya Mishra
|₹30 lakh
|Capped
|Amanda-Jade Wellington
|₹30 lakh
|Capped
|Davina Perrin
|₹20 lakh
|Uncapped
|Amandeep Kaur
|₹20 lakh
|Uncapped
|Nandni Sharma
|₹20 lakh
|Uncapped
|Sanika Chalke
|₹10 lakh
|Uncapped
|Pranavi Chandra
|₹10 lakh
|Uncapped
|Vrinda Dinesh
|₹10 lakh
|Uncapped
|Arushi Goel
|₹10 lakh
|Uncapped
|Disha Kasat
|₹10 lakh
|Uncapped
|Humairaa Kaazi
|₹10 lakh
|Uncapped
|Jintimani Kalita
|₹10 lakh
|Uncapped
|S. Yashasri
|₹10 lakh
|Uncapped
|G Trisha
|₹10 lakh
|Uncapped
|Khushi Bhatia
|₹10 lakh
|Uncapped
|Shipra Giri
|₹10 lakh
|Uncapped
|Nandini Kashyap
|₹10 lakh
|Uncapped
|Prathyoosha Kumar
|₹10 lakh
|Uncapped
|Mamatha Madiwala
|₹10 lakh
|Uncapped
|Komalpreet Kour
|₹10 lakh
|Uncapped
|Happy Kumari
|₹10 lakh
|Uncapped
