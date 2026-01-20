Home / Markets / Capital Market News / Aarcon Facilities standalone net profit declines 70.59% in the December 2025 quarter

Aarcon Facilities standalone net profit declines 70.59% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 2:06 PM IST
Sales decline 70.37% to Rs 0.08 crore

Net profit of Aarcon Facilities declined 70.59% to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.17 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 70.37% to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.080.27 -70 OPM %-12.5055.56 -PBDT0.060.17 -65 PBT0.060.17 -65 NP0.050.17 -71

