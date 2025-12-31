Home / Markets / Capital Market News / Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary Adani Ecogen Four

Adani Green Energy announces incorporation of step-down subsidiary Adani Ecogen Four

Image
Last Updated : Dec 31 2025 | 12:50 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Adani Renewable Energy Holding Eleven (AREH11L), a wholly-owned subsidiary of Adani Green Energy, has incorporated wholly-owned subsidiary, namely, Adani Ecogen Four (AE4L) on 30 December 2025.

The main objective of AE4L is to generate, develop, transform, distribute, transmit, sale, supply any kind of power or electrical energy using wind energy, solar energy or other renewable sources of energy.

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sensex spurts 419 pts; realty shares advance; VIX slumps 3.04%

Torrent Pharma to consider issuance of secured NCDs on January 5

Jindal Photo Ltd leads gainers in 'B' group

Shakti Pumps wins work order of Rs 170.25 cr

BSE SME Nanta Tech tunes into Dalal Street with a confident debut

First Published: Dec 31 2025 | 12:23 PM IST

Explore News

Next Story