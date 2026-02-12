Associate Sponsors

Euro Panel Products standalone net profit rises 35.65% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 12 2026 | 3:06 PM IST
Sales rise 21.04% to Rs 128.19 crore

Net profit of Euro Panel Products rose 35.65% to Rs 6.05 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.46 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.04% to Rs 128.19 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 105.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales128.19105.91 21 OPM %10.4610.88 -PBDT10.278.17 26 PBT7.996.26 28 NP6.054.46 36

First Published: Feb 12 2026 | 3:06 PM IST

