Ksolves India consolidated net profit declines 5.04% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 20 2026 | 2:06 PM IST
Sales rise 12.20% to Rs 42.30 crore

Net profit of Ksolves India declined 5.04% to Rs 9.80 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 10.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 12.20% to Rs 42.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 37.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales42.3037.70 12 OPM %32.3937.32 -PBDT13.6514.11 -3 PBT12.8813.60 -5 NP9.8010.32 -5

First Published: Jan 20 2026 | 2:06 PM IST

