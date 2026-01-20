Home / Markets / Capital Market News / Tata Teleservices (Maharashtra) reports standalone net loss of Rs 150.43 crore in the December 2025 quarter

Tata Teleservices (Maharashtra) reports standalone net loss of Rs 150.43 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 20 2026 | 2:06 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 11.56% to Rs 294.31 crore

Net Loss of Tata Teleservices (Maharashtra) reported to Rs 150.43 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 315.11 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 11.56% to Rs 294.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 332.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales294.31332.77 -12 OPM %59.5645.18 -PBDT-110.71-271.93 59 PBT-146.38-315.11 54 NP-150.43-315.11 52

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Aarcon Facilities standalone net profit declines 70.59% in the December 2025 quarter

Martin Burn standalone net profit declines 63.75% in the December 2025 quarter

Nalin Lease Finance standalone net profit declines 25.00% in the December 2025 quarter

Tata Capital consolidated net profit rises 16.86% in the December 2025 quarter

LTIMindtree consolidated net profit declines 10.58% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 20 2026 | 2:06 PM IST

Explore News

Next Story