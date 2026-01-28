Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Somany Ceramics consolidated net profit rises 93.86% in the December 2025 quarter

Somany Ceramics consolidated net profit rises 93.86% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 5:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 5.70% to Rs 676.54 crore

Net profit of Somany Ceramics rose 93.86% to Rs 18.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.29 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.70% to Rs 676.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 640.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales676.54640.07 6 OPM %9.168.35 -PBDT52.4442.01 25 PBT24.5219.19 28 NP18.019.29 94

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Garden Reach Shipbuilders & Engineers standalone net profit rises 73.92% in the December 2025 quarter

InfoBeans launches beta version of its advanced AI-agent 'Expona 2.0'

Nifty February futures trade at premium

Sensex, Nifty end with strong gains; broader mrkt outperform

EUR/USD extends gains, tests four and half year high above 1.2000

First Published: Jan 28 2026 | 5:50 PM IST

Explore News

Next Story