FIFA WC 2026: Check England's full schedule, squad and team preview here

England continue their long pursuit of international glory, still chasing their first World Cup title since 1966, when Bobby Moore famously lifted the Jules Rimet trophy at Wembley. Decades later, despite several close calls in major tournaments, belief is stronger than ever that 2026 could finally be the year football comes home again.

With Thomas Tuchel now at the helm and a squad filled with some of the world’s most elite talent, England arrive in North America with renewed confidence and a clear sense of purpose.

Perfect Qualification Campaign

England produced a flawless qualifying run for the 2026 World Cup, finishing with an unbeaten record of 8 wins from 8 matches. They scored 22 goals without conceding a single one, underlining both attacking efficiency and defensive discipline.

This marked a clear shift towards a more expressive and dynamic identity, showcasing the potential that had often been underused in previous tournament cycles.

England's Group L in FIFA World Cup 2026

England

Croatia

Ghana

Panama

Can Kane and co. bring it home?

Harry Kane remains England’s central figure heading into the tournament, serving as captain, all-time top scorer, and the team’s key reference point in attack. When he is in form, his unique ability to drop deep and link play while still positioning himself for close-range finishes makes England significantly more dangerous and balanced in the final third.

Meanwhile, Elliot Anderson has emerged as a surprise breakout talent. Having started the season outside the senior international setup, he has rapidly earned Thomas Tuchel’s trust and is now expected to play a key midfield role. The Nottingham Forest midfielder’s technical skill and creativity have quickly gained attention.