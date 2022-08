IRCTC cancelled train today, 18 Aug: Over 130 trains cancelled in India

The Indian Railways updates the exceptional trains list regularly to make people aware of the cancelled, rescheduled, diverted, and source-changed stations. According to the latest update by National Train Enquiry System (NTES), 132 trains have been cancelled, 20 trains have changed their station source, 14 trains have been rescheduled and six have been diverted.

Few cancelled trains are Jawlmukhi Road- Pathankot Express, Nalhati-Azimganj MEMU PGR Special, Ballabgarh-New Delhi Express Special, Ramnagar Moradabad Express Special along with 126 other trains. Also read | Passenger train collides with goods train in Maha's Gondia; 2 injured

20 trains have been partially cancelled or changed their source stations. Some names included in that list are Shamli-Delhi Seva Service, JJJ-JUC Special Express, Barhni-Gorakhapur Unreserved Special, and 17 trains from all corners of India.

Since train schedules are updated regularly, you can check out which is the right train to board by visiting the official website of . Here, we have only provided the details of partially cancelled, rescheduled, and diverted trains.

What is the cause behind trains being rescheduled or cancelled?

Being the fourth largest rail network in the world, is one of the most cost-effective and efficient modes of transport. However, there are issues with the maintenance and operations that are constantly being resolved and resurfaced, making it difficult for trains to operate. Also Read: Indian Railways conducts test run of its longest freight train

Besides, the unexpected weather change in some parts of India also leads to unwanted cancellations and rescheduling.

Check out the charts given below to see whether your train is running right on time or not.

Partially Cancelled or Source Changed trains today

Train Source- Destination Start Time Cancel From Cancel To New Source Scheduled Time 00913 PBR-SGTY PARCEL SPL TRAIN PORBANDAR (PBR) - SANKRALL (SEL) 4:35 PORBANDAR [PBR] AHMEDABAD JN [ADI] AHMEDABAD JN [ADI] 8/18/2022 15:25 01618 SHAMLI-DELHI SEWA SERVICE SHAMLI (SMQL) - DELHI JN. (DLI) 14:20 SHAMLI [SMQL] BARAUT [BTU] BARAUT [BTU] 8/18/2022 15:13 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN] 8/18/2022 17:26 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] NS DOABA JN(NSS) N S DOABA JN [NSS] 8/18/2022 5:45 04402 SREL-DLI DMU EXP SPL SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) 13:15 SAHARANPUR [SRE] KANDHLA [KQL] KANDHLA [KQL] 8/18/2022 15:30 05034 BNY-GKP UNRESERVED SPL BARHNI (BNY) - GORAKHPUR (GKP) 15:00 BARHNI [BNY] ANAND NAGAR [ANDN] ANAND NAGAR [ANDN] 8/18/2022 16:51 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 8/18/2022 8:40 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 8/18/2022 17:03 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 8/18/2022 18:35 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) 15:50 TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 8/18/2022 16:22 07551 TETA-RDP DMU SPECIAL TELTA (TETA) - RADHIKAPUR (RDP) 10:10 TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 8/18/2022 10:40 07655 GTL-TPTY PASS GUNTAKAL JN (GTL) - TIRUPATI (TPTY) 7:30 GUNTAKAL JN [GTL] DHARMAVARAM JN [DMM] DHARMAVARAM JN [DMM] 8/18/2022 9:57 08152 BRKA TATA PASS SPL BARKA KANA (BRKA) - TATANAGAR JN (TATA) 4:30 BARKA KANA [BRKA] RAMGARH CANTT [RMT] RAMGARH CANTT [RMT] 8/18/2022 4:44 08528 VSKP-R SPECIAL VISAKHAPATNAM (VSKP) - RAIPUR JN (R) 4:25 VISAKHAPATNAM [VSKP] TITLAGARH [TIG] TITLAGARH [TIG] 8/18/2022 12:45 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 8/18/2022 6:50 14119 KGM-DDN EXP KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN) 19:55 KATHGODAM [KGM] HALDWANI [HDW] HALDWANI [HDW] 8/18/2022 20:17 15073 TRIVENI EXPRESS SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU) 16:15 SINGRAULI [SGRL] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 8/18/2022 18:30 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 6:25 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 8/18/2022 7:05 17216 DMM-BZA DHARMAVARAM JN (DMM) - VIJAYAWADA JN (BZA) 17:35 DHARMAVARAM JN [DMM] GOOTY [GY] GOOTY [GY] 8/18/2022 19:38 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 8/18/2022 18:23

Rescheduled trains today

14 trains have been rescheduled today. Check out the updated list below for August 18.

Train (Source- Destination) Start Time Rescheduled Time 01028 GKP-DR SPL - GORAKHPUR (GKP) - DADAR (DR) 8/18/2022 14:25 8/18/2022 15:25 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL - TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 8/18/2022 14:10 8/18/2022 15:40 04133 CNB FBD PASSENGER - KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 8/18/2022 13:10 8/18/2022 15:45 05153 SV-GKP UNRESERVED EXP - SIWAN JN (SV) - GORAKHPUR (GKP) 8/18/2022 7:55 8/18/2022 8:55 05376 GD-BNY-GKP UNRESERVED EXP - GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 8/18/2022 7:15 8/18/2022 9:45 05377 GKP-NTV UNRESERVED EXP - GORAKHPUR (GKP) - NAUTANWA (NTV) 8/18/2022 16:00 8/18/2022 17:00 05550 SPJ-SHC PASSENGER SPL - SAMASTIPUR JN (SPJ) - SAHARSA JN (SHC) 8/18/2022 4:00 8/18/2022 5:00 12264 PUNE DURANTO EXP - HAZRAT NIZAMUDDIN JN (NZM) - PUNE JN (PUNE) 8/18/2022 6:16 8/18/2022 7:15 12856 ITR BSP INTERCITY EXP - ITWARI (ITR) - BILASPUR JN. (BSP) 8/18/2022 6:15 8/18/2022 7:15 13054 RDP HWH KULIK EXPRESS - RADHIKAPUR (RDP) - HOWRAH JN (HWH) 8/18/2022 11:00 8/18/2022 12:20 14305 DLI - HW EXP SPL - DELHI JN. (DLI) - HARIDWAR JN (HW) 8/18/2022 10:20 8/18/2022 12:20 17229 KCVL-SC SABARI EXP - THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 8/18/2022 6:45 8/18/2022 10:30 17623 NED-SGNR WEEKLY EXP - NANDED (NED) - SHRI GANGANAGAR (SGNR) 8/18/2022 6:50 8/18/2022 11:50 22865 LTT-PURI S F WEEKLY - LOKMANYATILAK (LTT) - PURI (PURI) 8/18/2022 0:15 8/18/2022 4:00

Diverted trains today

Train [Name] Start Time Divert From Divert To 07589 TPTY-KRYP - TIRUPATI (TPTY) - KADIRIDEVARAPALLI (KRYP) 23:05 TIRUPATI [TPTY] GUNTAKAL JN [GTL] 07590 KRYP-TPTY - KADIRIDEVARAPALLI (KRYP) - TIRUPATI (TPTY) 15:15 GUNTAKAL JN [GTL] TIRUPATI [TPTY] 11448 SHAKTIPUNJ EXP - HOWRAH JN (HWH) - JABALPUR (JBP) 13:10 BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC] BARKAKANA LINC CABIN [BKLC] 13106 BUI SDAH EXPRESS - BALLIA (BUI) - SEALDAH (SDAH) 8:50 PARMANANDPUR [PMU] RAMPUR DUMRA [RDUM] 14306 DLI - HW EXP SPL - HARIDWAR JN (HW) - DELHI JN. (DLI) 7:25 TAPRI [TPZ] DELHI JN. [DLI] 18613 RNC CPU EXPRESS - RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU) 7:45 RANCHI [RNC] TORI [TORI]

How to check if your train is cancelled or not?

Knowing your train status is not a difficult task anymore. You can book tickets, cancel them, check your PNR status and do everything on the website. Here's how you can check if your train is cancelled, reschedule, source-changed, or diverted.