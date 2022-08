Indian Railways cancels trains on Saturday: Over 170 trains affected

The Indian Railways cancelled 115 trains on August 20, Saturday till 10 am. A total of 13 trains changed their source stations. According to the Indian Railway's National Train Enquiry System (NTES), 17 trains have been rescheduled and 11 trains have been diverted from their stations.

Some trains such as CNB-SFG Special, Pathankot-Jawlmukh Road Express, VSG-QLM passenger, Ramnagar-Moradabad Special Express, and Phagwara - Jaijon Doaba Express Special have been cancelled for August 20, along with 109 other trains.



Some rescheduled trains are Madurai-Rameswaram Express Special, Lokmanyatilak-Jayanagar Express Special, Jabalpur-Yasvantpur Weekly Express, Nagarcoil-Kacheguda Weekly Express, and Tiruvananthapuram Central-Secundarabad Sabari Express.

What is the reason behind trains being rescheduled or cancelled?

India owns the fourth largest rail network in the world. As India has diverse weather in different regions, tracks do get damaged and need constant maintenance. The weather change often leads to cancellation, rescheduling and diversion of trains.

Partially Cancelled or Source Changed trains

Train Source- Destination Start Time Cancel From Cancel To New Source Scheduled Time 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN] 20-08-2022 17:26 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 05:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 20-08-2022 05:45 04402 SREL-DLI DMU EXP SPL SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) 13:15 SAHARANPUR [SRE] SHAMLI [SMQL] SHAMLI [SMQL] 20-08-2022 15:00 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 07:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 20-08-2022 08:40 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 20-08-2022 17:03 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 20-08-2022 18:35 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) 15:50 TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 20-08-2022 16:22 07551 TETA-RDP DMU SPECIAL TELTA (TETA) - RADHIKAPUR (RDP) 10:10 TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 20-08-2022 10:40 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 06:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 20-08-2022 06:50 15073 TRIVENI EXPRESS SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU) 16:15 SINGRAULI [SGRL] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 20-08-2022 18:30 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 06:25 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 20-08-2022 07:05 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 20-08-2022 18:23 38830 MDN-HWH LOCAL MIDNAPORE (MDN) - HOWRAH JN (HWH) 21:00 MIDNAPORE [MDN] KHARAGPUR JN [KGP] KHARAGPUR JN [KGP] 20-08-2022 21:35

Rescheduled trains today

Today, 17 trains have been rescheduled till 10 am. Check out the list below.





Train Source- Destination Start Time Rescheduled Date 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 20-08-2022 13:10 20-08-2022 15:45 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 20-08-2022 11:00 20-08-2022 13:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 20-08-2022 12:30 20-08-2022 13:10 11061 LTT-JYG EXP LOKMANYATILAK (LTT) - JAYNAGAR (JYG) 20-08-2022 11:30 20-08-2022 13:30 12194 JBP-YPR WEEKLY EXP JABALPUR (JBP) - YASVANTPUR JN (YPR) 20-08-2022 06:45 20-08-2022 07:45 12375 TBM-JSME SF EXP TAMBARAM (TBM) - JASIDIH JN. (JSME) 20-08-2022 12:55 20-08-2022 13:45 12460 ASR-NDLS EXP AMRITSAR JN (ASR) - NEW DELHI (NDLS) 20-08-2022 06:15 20-08-2022 07:50 12609 MAS-MYS SF EXPRESS PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MYSORE JN (MYS) 20-08-2022 13:35 20-08-2022 14:05 12833 ADI-HWH SUPERFAST EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - HOWRAH JN (HWH) 20-08-2022 00:25 20-08-2022 02:25 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 20-08-2022 23:20 21-08-2022 01:20 13054 RDP HWH KULIK EXPRESS RADHIKAPUR (RDP) - HOWRAH JN (HWH) 20-08-2022 11:00 20-08-2022 12:20 14305 DLI - HW EXP SPL DELHI JN. (DLI) - HARIDWAR JN (HW) 20-08-2022 10:20 20-08-2022 12:20 14616 ASR-LKU EXPRESS AMRITSAR JN (ASR) - LALKUA JN. (LKU) 20-08-2022 05:55 20-08-2022 07:10 15129 GKP-BCY MAIL EXP GORAKHPUR (GKP) - VARANASI CITY (BCY) 20-08-2022 09:15 20-08-2022 10:15 16354 NCJ-KCG WEEKLY EXP NAGARCOIL JN (NCJ) - KACHEGUDA (KCG) 20-08-2022 09:00 20-08-2022 12:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 20-08-2022 06:45 20-08-2022 10:30 22637 MAS-MAQ SF EXP PURATCHI THALAIVAR DR. M.G.RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) 20-08-2022 13:15 20-08-2022 13:55

Diverted trains today

According to the IRCTC, 11 trains have been diverted, which include NDLS-GZB MEX Special, Gaya-Howrah Express, Delhi-Haridwar Express Special, PWL-GZB 12CAR MEX Special, BHIWANDI ROAD - SANKRAIL GOODS TERMINAL PCET Special, and Ranchi-Chopan Express. Check out the updated list below.





Train Source-Destination Start Time Divert From Diverted to 00113 BIRD-SGTY PCET SPL BHIWANDI ROAD (BIRD) - SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) 21:20 BADNERA JN. [BD] NAGPUR [NGP] 00114 SGTY-BIRD PCET SPL SANKRAIL GOODS TERMINAL (SGTY) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 19:30 NAGPUR [NGP] BADNERA JN. [BD] 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 09:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 08:05 HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM] GHAZIABAD [GZB] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20 BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 13:45 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 21:35 MALDA TOWN [MLDT] BANDEL JN [BDC] 14306 DLI - HW EXP SPL HARIDWAR JN (HW) - DELHI JN. (DLI) 07:25 TAPRI [TPZ] DELHI JN. [DLI] 18417 PURI GUNUPUR EXP SPECIAL PURI (PURI) - GUNUPUR (GNPR) 12:20 PURI [PURI] NAUPADA JN [NWP] 18418 GUNUPUR PURI EXP SPECIAL GUNUPUR (GNPR) - PURI (PURI) 05:00 NAUPADA JN [NWP] PURI [PURI] 18613 RNC CPU EXPRESS RANCHI (RNC) - CHOPAN (CPU) 07:45 RANCHI [RNC] TORI [TORI]





How to check if your train is cancelled or not?

Nowadays, it is easy to enquire about your train timings, rescheduling, diversion, source-changing and cancelling. and NTES release train lists regularly and here's how you can check them.

- Go to www.enquiry.indianrail.gov.in/mntes

- Tap or click on the tab at the right corner of the webpage labelled 'exceptional trains'.

- Exceptional trains include cancelled, rescheduled, source-changed or diverted trains.

- You can access the cancelled, rescheduled or diverted trains, their timings and stations.

- Also, you can see your train's status by clicking or tapping on the train section, next to the option of exceptional trains. (Written by Zuhair Zaidi)