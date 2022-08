IRCTC Cancelled Train Today, 22 August: Indian Railways cancels 109 trains

The Indian Railways cancelled 109 trains on Monday, August 22 till 10 AM. While 15 trains changed their source stations, another 15 trains were terminated short as well. A total of 3 trains have been diverted and 13 trains have been rescheduled.

Some trains namely, Pathankot-Jawlmukhi Road Express Special, NHT-AZ MEMU PGR SPL, Ramnagar-Moradabad Special Express and Pune-Howrah Duronto Express have been cancelled, along with 105 other trains. Also, the number can be increased as the day proceeds.

Some rescheduled trains include Delhi-Howrah Express Special, Varanasi-Chhapra Unreserved Express, BHW-BWN Passenger Special and KCVL-SC Sabari Express and a few more trains.

What is the reason behind trains being rescheduled or cancelled?

India has some of the largest rail networks across the world. Currently, India's rail network is spread across 67,000 kilometres. Hence, operation and maintenance are a major reason for cancellation, rescheduling and diverting trains.

Weather is another responsible factor as India has a tropical climate, making it difficult to travel in bad weather in some places.

Partially Cancelled or Source Changed trains

Train Source- Destination Start Time Cancel From Cancel To New Source Scheduled time 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] DHANBAD JN [DHN] 22-08-2022 17:26 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 14:10 TINPAHAR JN [TPH] RAMPUR HAT [RPH] RAMPUR HAT [RPH] 22-08-2022 16:44 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 05:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 22-08-2022 05:45 04402 SREL-DLI DMU EXP SPL SAHARANPUR (SRE) - DELHI JN. (DLI) 13:15 SAHARANPUR [SRE] SHAMLI [SMQL] SHAMLI [SMQL] 22-08-2022 15:00 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 07:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 22-08-2022 08:40 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] LALKUA JN. [LKU] 22-08-2022 17:03 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] N S DOABA JN [NSS] 22-08-2022 18:35 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) 15:50 TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 22-08-2022 16:22 07551 TETA-RDP DMU SPECIAL TELTA (TETA) - RADHIKAPUR (RDP) 10:10 TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] BARSOI JN [BOE] 22-08-2022 10:40 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 06:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 22-08-2022 06:50 14119 KGM-DDN EXP KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN) 19:55 KATHGODAM [KGM] HALDWANI [HDW] HALDWANI [HDW] 22-08-2022 20:17 15075 TRIVENI EXPRESS SHAKTINAGAR (SKTN) - TANAKPUR (TPU) 15:45 SHAKTINAGAR [SKTN] CHOPAN [CPU] CHOPAN [CPU] 22-08-2022 18:30 15704 BNGN-NJP EXPRESS BONGAIGAON (BNGN) - NEW JALPAIGURI (NJP) 06:25 BONGAIGAON [BNGN] NEW BONGAIGAON [NBQ] NEW BONGAIGAON [NBQ] 22-08-2022 07:05 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] KORBA [KRBA] 22-08-2022 18:23 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] CHITTAURGARH JN. [COR] 22-08-2022 21:00

Rescheduled trains today

Today, 13 trains have been rescheduled till 10 am. Check out the updated list given below.

Train Source- Destination Start Time Rescheduled Date Delay 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 22-08-2022 14:10 22-08-2022 15:40 01:30 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 22-08-2022 13:10 22-08-2022 15:45 02:35 05446 BCY-CPR UNRESEVED EXP VARANASI CITY (BCY) - CHHAPRA (CPR) 22-08-2022 05:00 22-08-2022 07:00 02:00 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 22-08-2022 11:00 22-08-2022 13:30 02:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 22-08-2022 12:30 22-08-2022 13:10 00:40 12609 MAS-MYS SF EXPRESS PURATCHI THALAIVAR DR. M. G. RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MYSORE JN (MYS) 22-08-2022 13:35 22-08-2022 14:05 00:30 13054 RDP HWH KULIK EXPRESS RADHIKAPUR (RDP) - HOWRAH JN (HWH) 22-08-2022 11:00 22-08-2022 12:20 01:20 14305 DLI - HW EXP SPL DELHI JN. (DLI) - HARIDWAR JN (HW) 22-08-2022 10:20 22-08-2022 12:20 02:00 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 22-08-2022 06:45 22-08-2022 10:30 03:45 18478 YNRK-PURI EXPRESS YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI) 22-08-2022 05:35 22-08-2022 08:35 03:00 22637 MAS-MAQ SF EXP PURATCHI THALAIVAR DR. M. G. RAMACHANDRAN CENTRAL RA (MAS) - MANGALORE CENTRAL (MAQ) 22-08-2022 13:15 22-08-2022 13:55 00:40 01028 GKP-DR SPL GORAKHPUR (GKP) - DADAR (DR) 22-08-2022 14:25 22-08-2022 15:25 01:00

Diverted trains today

According to the IRCTC, only three trains have been diverted today. Check out the list given below.

Train Source- Destination Type Start Time Divert From Divert To 13175 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - SILCHAR (SCL) MEX 06:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 14306 DLI - HW EXP SPL HARIDWAR JN (HW) - DELHI JN. (DLI) MEX 07:25 TAPRI [TPZ] DELHI JN. [DLI] 18011 HWH-ADRA-CKP EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - CHAKARADHARPUR (CKP) MEX 00:05 KHARAGPUR JN [KGP] GOKULPUR [GKL]

How to check if your train is cancelled or not?

Enquiring about your train's status is not a herculean task anymore. You can check whether your train is cancelled, diverted or rescheduled by following the steps given below.

-Visit or www.enquiry.indianrail.gov.in/mntes

-Click on the 'exceptional trains' tab for further information

-The 'exceptional trains' will include source-changed stations, diverted trains, rescheduled trains, short-terminated trains and cancelled trains.

-The list will allow you to access the rescheduled, cancelled, diverted, short-terminated or source-changed trains.

-Besides, you can check your train's status by tapping on the train section, next to the option of exceptional trains. (Written by Zuhair Zaidi)