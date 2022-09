IRCTC cancels 145 trains today, Sep 1: Check your train status here

The Indian Railways cancelled more than 140 trains on Thursday morning till 11 am. Hundreds of trains get cancelled every day due to operational or weather issues. Today, 37 trains have source-changed their stations, 39 are shortly-terminated, 13 have been rescheduled and 29 have been diverted by the railways.

The Railways keep delaying trains daily, sometimes due to climate while other times due to operational concerns. On an average, more than 180 trains get cancelled or partially cancelled every day.

Given below are the lists of source-changed, rescheduled and diverted trains on September 1, Thursday.

List of the source-changed trains

Train Source Destination Start Time Cancel From Cancel To 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 4:35:00 PM NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] 03629 TIA-DNR PASSENGER SPL TILAYA (TIA) - DANAPUR (DNR) 5:30:00 PM TILAYA [TIA] RAJGIR [RGD] 04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) 4:15:00 PM FARUKHNAGAR [FN] GARHI HARSARU [GHH] 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00:00 AM JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 6:05:00 PM GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25:00 AM KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 3:45:00 PM GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:50:00 PM JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 07550 TETA - KIR DMU SPECIAL TELTA (TETA) - KATIHAR JN (KIR) 3:50:00 PM TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] 07551 TETA-RDP DMU SPECIAL TELTA (TETA) - RADHIKAPUR (RDP) 10:10:00 AM TELTA [TETA] BARSOI JN [BOE] 07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 6:20:00 PM VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 7:50:00 AM VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30:00 AM GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 09522 SMNH RJT PASS SPECIAL SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT) 4:35:00 AM SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) 8:15:00 AM GONDIA JN [G] NAGPUR [NGP] 11425 PUNE KOP DMU PUNE JN (PUNE) - KOLHAPUR (KOP) 10:50:00 AM PUNE JN [PUNE] SATARA [STR] 11463 SMNH-JBP EXP SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP) 9:50:00 AM SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 12106 CSMT-G EXP GONDIA JN (G) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 2:40:00 PM GONDIA JN [G] NAGPUR [NGP] 14119 KGM-DDN EXP KATHGODAM (KGM) - DEHRADUN (DDN) 7:55:00 PM KATHGODAM [KGM] HALDWANI [HDW] 15073 TRIVENI EXPRESS SINGRAULI (SGRL) - TANAKPUR (TPU) 4:15:00 PM SINGRAULI [SGRL] CHOPAN [CPU] 16088 SA-AJJ MEMU EXP SALEM JN (SA) - ARAKKONAM (AJJ) 3:30:00 PM SALEM JN [SA] JOLARPETTAI [JTJ] 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:00:00 AM GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR] 19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) 6:35:00 AM SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19208 SMNH-PBR EXPRESS SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR) 2:40:00 PM SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19251 SMNH OKHA EXPRESS SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA) 10:50:00 PM SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 4:45:00 PM RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35:00 AM MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45:00 AM RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 30111 BLN- BP LOCAL BALLYGUNGE JN. (BLN) - BARRACKPORE (BP) 6:14:00 PM BALLYGUNGE JN. [BLN] KOLKATTA TERMINAL [KOAA] 30123 MJT - NH LOCAL MAJERHAT (MJT) - NAIHATI JN (NH) 7:43:00 PM MAJERHAT [MJT] DUM DUM [DDJ] 30135 MJT-RHA LOCAL MAJERHAT (MJT) - RANAGHAT JN (RHA) 6:18:00 PM MAJERHAT [MJT] DUM DUM [DDJ] 30313 MJT-BT LOCAL MAJERHAT (MJT) - BARASAT (BT) 8:10:00 PM MAJERHAT [MJT] KOLKATTA TERMINAL [KOAA] 30317 MJT-DTK LOCAL MAJERHAT (MJT) - DATTAPUKUR (DTK) 4:33:00 PM MAJERHAT [MJT] DUM DUM [DDJ] 30331 MJT- HB LOCAL MAJERHAT (MJT) - HABRA (HB) 5:26:00 PM MAJERHAT [MJT] KOLKATTA TERMINAL [KOAA] 30451 KOAA-BRP LOCAL BENOY BADAL DINESH BAG (BBDB) - BARUIPUR JN. (BRP) 6:22:00 PM BENOY BADAL DINESH BAG [BBDB] MAJERHAT [MJT] 30552 MJT - GOF LOCAL MAJERHAT (MJT) - GHUTIARI SHARIF (GOF) 7:09:00 PM MAJERHAT [MJT] BALLYGUNGE JN. [BLN] 30712 MJT - LKPR MAJERHAT (MJT) - LAKSHMIKANTPUR (LKPR) 9:40:00 AM MAJERHAT [MJT] BALLYGUNGE JN. [BLN]

List of the rescheduled trains

Train Source- Destination Start Time Rescheduled time 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 1:10:00 PM 3:45:00 PM 04547 UMB - BTI SPL AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI) 1:00:00 PM 3:40:00 PM 12004 NDLS-LKO SHATABDI EXP NEW DELHI (NDLS) - LUCKNOW (LJN) 6:10:00 AM 7:10:00 AM 12506 NORTHEAST EXPRESS ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - KAMAKHYA (KYQ) 7:40:00 AM 9:00:00 AM 12511 RAPTISAGAR EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - KOCHUVELI (KCVL) 6:35:00 AM 7:35:00 AM 12535 LJN R GARIB RATH LUCKNOW (LJN) - RAIPUR JN (R) 2:10:00 PM 4:10:00 PM 12568 PNBE-SHC RAJYA RANI EXP PATNA JN (PNBE) - SAHARSA JN (SHC) 12:30:00 PM 2:30:00 PM 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 11:20:00 PM 1:20:00 AM 13352 ALLEPY-DHANBAD EXPRESS ALAPPUZHA (ALLP) - DHANBAD JN (DHN) 6:00:00 AM 7:00:00 AM 15065 GKP-PNVL EXP GORAKHPUR (GKP) - PANVEL (PNVL) 5:30:00 AM 7:30:00 AM 15753 SIFHUNG EXPRESS ALIPUR DUAR JN (APDJ) - GUWAHATI (GHY) 4:05:00 AM 8:05:00 AM 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:45:00 AM 10:30:00 AM 17623 NED-SGNR WEEKLY EXP NANDED (NED) - SHRI GANGANAGAR (SGNR) 6:50:00 AM 1:00:00 PM

List of the diverted trains

Train Source- Destination Start Time Divert From Divert To 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55:00 AM NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05:00 AM HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM] GHAZIABAD [GZB] 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:35:00 AM NEW DELHI [NDLS] SAHIBABAD [SBB] 11124 BJU- GWL MAIL BARAUNI JN (BJU) - GWALIOR JN. (GWL) 6:45:00 PM LUCKNOW [LKO] UNNAO JN [ON] 12511 RAPTISAGAR EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - KOCHUVELI (KCVL) 6:35:00 AM DALIGANJ JN. [DAL] UNNAO JN [ON] 12705 GNT-SC INTERCITY EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 3:00:00 PM GUNTUR JN [GNT] SECUNDERABAD JN [SC] 12706 SC-GNT INTERCITY EXP SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) 7:45:00 AM PGDP [PGDP] GUNTUR JN [GNT] 12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 8:40:00 PM VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 8:30:00 PM PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12775 CCT-LPI COCANADA EXP KAKINADA TOWN (CCT) - LINGAMPALLI (LPI) 8:10:00 PM GUDIVADA JN [GDV] PGDP [PGDP] 12787 NS-NSL EXP NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL) 11:05:00 AM VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12788 NSL-NS EXP NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS) 12:50:00 PM PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20:00 PM BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 1:45:00 PM NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 9:35:00 PM NEW FARAKKA JN [NFK] BANDEL JN [BDC] 15045 GKP - OKHA EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - OKHA (OKHA) 5:00:00 AM MANKAPUR JN [MUR] KANPUR CENTRAL [CNB] 15206 CHITRAKOOT EXP JABALPUR (JBP) - LUCKNOW (LJN) 8:50:00 PM UNNAO JN [ON] LUCKNOW [LJN] 15269 MFP-SBIB JANSADHARAN EXP MUZAFFARPUR JN (MFP) - SABARMATI BG (SBIB) 9:20:00 PM LUCKNOW [LKO] BHARATPUR JN [BTE] 18111 TATA - YPR WEEKLY EXP TATANAGAR JN (TATA) - YASVANTPUR JN (YPR) 6:35:00 PM VIJAYAWADA JN [BZA] SECUNDERABAD JN [SC] 18503 VSKP-SNSI EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) 8:20:00 AM VIJAYAWADA JN [BZA] SECUNDERABAD JN [SC] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 11:20:00 PM VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55:00 AM PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 19305 DADN-KAMAKHYA EXP DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - KAMAKHYA (KYQ) 12:45:00 PM KANPUR CENTRAL [CNB] VARANASI [BSB] 19409 GORAKHPUR EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - GORAKHPUR (GKP) 9:50:00 AM KANPUR CENTRAL [CNB] GORAKHPUR [GKP] 19490 GKP - ADI EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - AHMEDABAD JN (ADI) 9:30:00 PM KATNI [KTE] SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] 20812 NANDED-VSKP EXP NANDED (NED) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 4:35:00 PM PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 22911 SHIPRA EXPRESS INDORE JN (INDB) - HOWRAH JN (HWH) 11:30:00 PM SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] KATNI [KTE] 22912 SHIPRA EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - INDORE JN (INDB) 5:45:00 PM KATNI [KTE] SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] 30332 HB - MJT LOCAL HABRA (HB) - MAJERHAT (MJT) 2:15:00 PM DUM DUM [DDJ] MAJERHAT [MJT]

How to check if your train is cancelled or not?

While travelling back to your home or visiting a new place, train journeys provide you with excellent experiences. As a traveller, it is important to keep a check on all the tabs of cancelled, rescheduled or diverted trains. While there are a lot of website to check your train status, the IRCTC and the National Train Enquiry System (NTES) are used the most by the travellers for live updates of their trains.