IRCTC cancels 173 trains today, Sept 2: Check your train status here

Catering and Tourism Corporation announced the list of cancelled, rescheduled, diverted, source-changed trains and shortly-terminated trains on Friday, September 2. Read this detailed article to know everything about train cancellation

The Indian Railways cancelled over 173 trains on Friday, September 2 afternoon till 12 pm. More than 150 trains are affected daily in India on a regular basis. Some trains get rescheduled, diverted, short terminated or source-change their stations.



Today, a total of 304 trains have been cancelled, rescheduled, diverted or partially cancelled in India. Data suggests that 173 trains were cancelled, 37 trains changed their source stations, 41 trains were shortly-terminated, 23 trains were rescheduled and 30 trains were diverted.

While trains are delayed at times due to weather, in some cases they are delayed because of operational issues. Given below are the lists of the cancelled trains on September 2, 2022.

List of the source-changed trains

Train Source-Destination Start Time Cancel From Cancel To 03283 BJU-PNBE MEMU PASS SPL BARAUNI JN (BJU) - PATNA JN (PNBE) 14:55 BARAUNI JN [BJU] VIDYAPATIDHAM [VPDA] 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 14:10 TINPAHAR JN [TPH] RAMPUR HAT [RPH] 03629 TIA-DNR PASSENGER SPL TILAYA (TIA) - DANAPUR (DNR) 17:30 TILAYA [TIA] RAJGIR [RGD] 04042 FN-DEE SPL FARUKHNAGAR (FN) - DELHI SARAI ROHILLA (DEE) 16:15 FARUKHNAGAR [FN] GARHI HARSARU [GHH] 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 18:05 GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 15:45 GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] 06411 JTJ-ED EXP SPL JOLARPETTAI (JTJ) - ERODE JN (ED) 15:10 JOLARPETTAI [JTJ] SAMALPATTI [SLY] 06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) 14:15 MANAMADURAI JN [MNM] SIVAGANGA [SVGA] 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 7:50 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 09522 SMNH RJT PASS SPECIAL SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT) 4:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 11040 MAHARASHTRA EXP GONDIA JN (G) - KOLHAPUR (KOP) 8:15 GONDIA JN [G] NAGPUR [NGP] 11463 SMNH-JBP EXP SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP) 9:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 12106 CSMT-G EXP GONDIA JN (G) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 14:40 GONDIA JN [G] NAGPUR [NGP] 13207 JSME - PNBE EXPRESS JASIDIH JN. (JSME) - PATNA JN (PNBE) 16:25 JASIDIH JN. [JSME] JHAJHA [JAJ] 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:00 GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR] 19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) 6:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19208 SMNH-PBR EXPRESS SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR) 14:40 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19251 SMNH OKHA EXPRESS SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA) 22:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35 MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 30111 BLN- BP LOCAL BALLYGUNGE JN. (BLN) - BARRACKPORE (BP) 18:14 BALLYGUNGE JN. [BLN] KOLKATTA TERMINAL [KOAA] 30123 MJT - NH LOCAL MAJERHAT (MJT) - NAIHATI JN (NH) 19:43 MAJERHAT [MJT] DUM DUM [DDJ] 30135 MJT-RHA LOCAL MAJERHAT (MJT) - RANAGHAT JN (RHA) 18:18 MAJERHAT [MJT] DUM DUM [DDJ] 30313 MJT-BT LOCAL MAJERHAT (MJT) - BARASAT (BT) 20:10 MAJERHAT [MJT] KOLKATTA TERMINAL [KOAA] 30317 MJT-DTK LOCAL MAJERHAT (MJT) - DATTAPUKUR (DTK) 16:33 MAJERHAT [MJT] DUM DUM [DDJ] 30331 MJT- HB LOCAL MAJERHAT (MJT) - HABRA (HB) 17:26 MAJERHAT [MJT] KOLKATTA TERMINAL [KOAA] 30451 KOAA-BRP LOCAL BENOY BADAL DINESH BAG (BBDB) - BARUIPUR JN. (BRP) 18:22 BENOY BADAL DINESH BAG [BBDB] MAJERHAT [MJT] 30552 MJT - GOF LOCAL MAJERHAT (MJT) - GHUTIARI SHARIF (GOF) 19:09 MAJERHAT [MJT] BALLYGUNGE JN. [BLN] 36012 BRPA-HWH LOCAL BARUIPARA (BRPA) - HOWRAH JN (HWH) 11:05 BARUIPARA [BRPA] DANKUNI [DKAE]

List of the rescheduled trains

Train Source-Destination Start Time Rescheduled Date 01914 ETAH-AF UNRESERVED SPL ETAH (ETAH) - AGRA FORT (AF) 9/2/2022 7:30 9/2/2022 7:45 02188 CSMT-REWA SF SUMMER SPL CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - REWA (REWA) 9/2/2022 13:30 9/2/2022 15:30 03386 GAYA-JAJ PASSENGER SPL GAYA JN (GAYA) - JHAJHA (JAJ) 9/2/2022 5:05 9/2/2022 7:05 03389 KIUL-GAYA PASSENGER SPL KIUL JN (KIUL) - GAYA JN (GAYA) 9/2/2022 4:30 9/2/2022 7:15 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 9/2/2022 13:10 9/2/2022 15:45 04547 UMB - BTI SPL AMBALA CANT JN (UMB) - BHATINDA (BTI) 9/2/2022 13:00 9/2/2022 15:40 05264 SPJ-KIR MEMU PASS SPL SAMASTIPUR JN (SPJ) - KATIHAR JN (KIR) 9/2/2022 12:55 9/2/2022 14:25 05275 SHC- SPJ MEMU PASS SPL SAHARSA JN (SHC) - SAMASTIPUR JN (SPJ) 9/2/2022 7:45 9/2/2022 8:15 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 9/2/2022 11:00 9/2/2022 13:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 9/2/2022 12:30 9/2/2022 13:10 11427 PUNE-JSME EXP PUNE JN (PUNE) - JASIDIH JN. (JSME) 9/2/2022 6:35 9/2/2022 11:30 12004 NDLS-LKO SHATABDI EXP NEW DELHI (NDLS) - LUCKNOW (LJN) 9/2/2022 6:10 9/2/2022 7:10 12327 HWH DDN UPAASHANA EXPRESS HOWRAH JN (HWH) - DEHRADUN (DDN) 9/2/2022 13:00 9/2/2022 14:35 12716 ASR-NED SACHKHAND EXP AMRITSAR JN (ASR) - NANDED (NED) 9/2/2022 4:25 9/2/2022 5:30 13029 HWH-MKA EXP HOWRAH JN (HWH) - MOKAMEH JN (MKA) 9/2/2022 23:20 9/3/2022 1:20 13511 TATA-ASN TRI WKLY EXP TATANAGAR JN (TATA) - ASANSOL MAIN (ASN) 9/2/2022 13:30 9/2/2022 14:45 14611 GCT-SVDK EXP GHAZIPUR CITY (GCT) - SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) 9/2/2022 8:30 9/2/2022 10:00 15065 GKP-PNVL EXP GORAKHPUR (GKP) - PANVEL (PNVL) 9/2/2022 5:30 9/2/2022 7:30 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 9/2/2022 6:45 9/2/2022 10:30 17688 DAB-MMR MARATHWADA EXP DHARMABAD (DAB) - MANMAD JN (MMR) 9/2/2022 4:00 9/2/2022 5:00 18601 TATA-HTE EXP TATANAGAR JN (TATA) - HATIA (HTE) 9/2/2022 12:40 9/2/2022 14:50 19038 AVADH EXPRESS BARAUNI JN (BJU) - BANDRA TERMINUS (BDTS) 9/2/2022 7:20 9/2/2022 9:20 19670 PPTA UDZ HUMSAFAR EXP PATLIPUTRA (PPTA) - UDAIPUR CITY (UDZ) 9/2/2022 0:15 9/2/2022 6:00

List of the diverted trains

Train Source-Destination Start Time Divert From Divert To 00631 VSG-AZA LEASED PCET VASCO DA GAMA (VSG) - AZARA (AZA) 19:00 BELLARY JN [BAY] VIJAYAWADA JN [BZA] 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04652 HUMSAFAR EXP SPL AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) 10:55 LUDHIANA JN [LDH] AMBALA CANT JN [UMB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05 HAZRAT NIZAMUDDIN JN [NZM] GHAZIABAD [GZB] 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:35 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 05135 CPR-ARJ EXP SPL CHHAPRA (CPR) - AUNRIHAR JN. (ARJ) 7:55 PHEPHNA JN [PEP] AUNRIHAR JN. [ARJ] 11466 JBP-SMNH EXP JABALPUR (JBP) - SOMNATH (SMNH) 12:40 JABALPUR [JBP] BHOPAL [BPL] 11704 INDB-REWA EXP DR. AMBEDKAR NAGAR (DADN) - REWA (REWA) 20:00 SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] KATNI [KTE] 12511 RAPTISAGAR EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - KOCHUVELI (KCVL) 6:35 DALIGANJ JN. [DAL] UNNAO JN [ON] 12705 GNT-SC INTERCITY EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 15:00 GUNTUR JN [GNT] SECUNDERABAD JN [SC] 12706 SC-GNT INTERCITY EXP SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) 7:45 PGDP [PGDP] GUNTUR JN [GNT] 12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 20:40 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 20:30 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12776 LPI-CCT COCANADA EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA TOWN (CCT) 19:00 PGDP [PGDP] GUDIVADA JN [GDV] 12788 NSL-NS EXP NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS) 12:50 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12876 ANVT-PURI NEELACHAL ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) - PURI (PURI) 7:30 UNNAO JN [ON] RAE BARELI JN [RBL] 13024 GAYA-HWH EXP GAYA JN (GAYA) - HOWRAH JN (HWH) 12:20 BARHARWA JN [BHW] BANDEL JN [BDC] 13148 BXT-SDAH UTTAR BANGA EXP BAMANHAT (BXT) - SEALDAH (SDAH) 13:45 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13154 MLDT SDAH GOUR EXP MALDA TOWN (MLDT) - SEALDAH (SDAH) 21:35 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13173 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - AGARTALA (AGTL) 6:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 15560 ADI-DBG ANTYODAY EXP AHMEDABAD JN (ADI) - DARBHANGA JN (DBG) 21:05 SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] KATNI [KTE] 18504 SNSI-VSKP EXP SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 19:35 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 23:20 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 19489 ADI - GKP EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - GORAKHPUR (GKP) 9:10 SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] KATNI [KTE] 19490 GKP - ADI EXPRESS GORAKHPUR (GKP) - AHMEDABAD JN (ADI) 21:30 KATNI [KTE] SANT HIRDARAM NAGAR [SHRN] 19670 PPTA UDZ HUMSAFAR EXP PATLIPUTRA (PPTA) - UDAIPUR CITY (UDZ) 0:15 LUCKNOW [LKO] UDAIPUR CITY [UDZ] 20809 SBP-NED S F SAMBALPUR (SBP) - NANDED (NED) 10:50 NIDADAVOLU JN [NDD] PGDP [PGDP] 22850 SC SHM SUF EXP SECUNDERABAD JN (SC) - SHALIMAR (SHM) 3:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 30332 HB - MJT LOCAL HABRA (HB) - MAJERHAT (MJT) 14:15 DUM DUM [DDJ] MAJERHAT [MJT]

How to check if your train is cancelled or not?

If you travel on trains regularly, having an updated schedule is necessary for better experience. While multiple sources can inform you about train cancellation, delays and rescheduling, we would ideally suggest that you visit the official websites of the Indian Railway Catering and Tourism Corporation(IRCTC) or the National Train Enquiry System (NTES) for precise information.

Open your browser and type “www.indianraily.gov.in/mntes “ or search NTES on the Google search engine. Tap, touch or click the “exceptional trains” on the right side of the webpage. Lists of rescheduled trains, cancelled trains, diverted trains and partially cancelled will be displayed So, here is how you can check all the lists separately.

