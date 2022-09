IRCTC cancels 194 trains today: Check your train status for Sept 7 here

The Indian Railways cancelled over 194 trains till noon on Wednesday, September 7. A total of 314 have been affected which includes 194 cancelled trains, 32 source-changed trains, 36 shortly-terminated trains, 16 rescheduled and 36 diverted .

Train operations are complex which leads to diversion, rescheduling and cancellation of trains for providing users with a better experience. There can be several reasons behind train cancellations, diversions and rescheduling such as disastrous climate, damaged tracks or maintenance problems.



Check out the lists given below of cancelled, diverted, source-changed and rescheduled trains:

List of source-changed trains

Train Source-destination Start Time Cancel From Cancel To 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] 03470 BHW - BWN PASSENGER SPL TINPAHAR JN (TPH) - BARDDHAMAN (BWN) 14:10 TINPAHAR JN [TPH] RAMPUR HAT [RPH] 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 18:05 GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 15:45 GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] 06830 MNM-TPJ DEMU EXP SPL MANAMADURAI JN (MNM) - TIRUCHCHIRAPPALLI JN. (TPJ) 14:15 MANAMADURAI JN [MNM] SIVAGANGA [SVGA] 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 7:50 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 08263 TIG-BSP PAS SPL TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP) 9:30 TITLAGARH [TIG] SAMBALPUR [SBP] 08527 R-VSKP SPECIAL RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 5:30 RAIPUR JN [R] MAHASAMUND [MSMD] 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 09522 SMNH RJT PASS SPECIAL SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT) 4:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 11463 SMNH-JBP EXP SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP) 9:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 12238 JAT-BSB SUF JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI (BSB) 14:00 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT CANTT [PTKC] 12356 JAT-PNBE ARCHANA EXPRESS JAMMU TAWI (JAT) - PATNA JN (PNBE) 17:45 JAMMU TAWI [JAT] LUDHIANA JN [LDH] 13510 GONDA-ASN EXPRESS GONDA JN (GD) - ASANSOL MAIN (ASN) 15:00 GONDA JN [GD] MAU JN [MAU] 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:00 GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR] 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 18426 DURG - PURI EXP DURG (DURG) - PURI (PURI) 16:10 DURG [DURG] MAHASAMUND [MSMD] 19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) 6:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19208 SMNH-PBR EXPRESS SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR) 14:40 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19224 JAT - ADI EXP JAMMU TAWI (JAT) - AHMEDABAD JN (ADI) 7:50 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT [PTK] 19226 JAT - JU EXPRESS JAMMU TAWI (JAT) - JODHPUR JN (JU) 21:00 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT [PTK] 19251 SMNH OKHA EXPRESS SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA) 22:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35 MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 22432 UHP PRYJ EXP UDHAMPUR (UHP) - PRAYAGRAJ JN (PRYJ) 15:40 UDHAMPUR [UHP] AMBALA CANT JN [UMB] 31152 BWN-SDAH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH) 14:40 BARDDHAMAN [BWN] BANDEL JN [BDC]

List of rescheduled trains





Train Source-destination Start Time Rescheduled Date Delay 03273 JAJ-PNBE MEMU PASS SPL JHAJHA (JAJ) - PATNA JN (PNBE) 9/7/2022 8:30 9/7/2022 9:30 1:00 03292 PNBE-PPTA MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) - PATLIPUTRA (PPTA) 9/7/2022 15:45 9/7/2022 16:45 1:00 03375 PNBE-BXR MEMU PASS SPL PATNA JN (PNBE) - BUXAR (BXR) 9/7/2022 14:15 9/7/2022 16:15 2:00 03611 PNBE - SSM PASSENGER SPL PATNA JN (PNBE) - SASARAM (SSM) 9/7/2022 15:10 9/7/2022 16:25 1:15 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 9/7/2022 13:10 9/7/2022 15:45 2:35 04256 LKO-PYG SPL LUCKNOW (LKO) - PRAYAGRAJ SANGAM (PYGS) 9/7/2022 5:25 9/7/2022 7:30 2:05 04260 AY-MUR EXP SPL AYODHYA (AY) - MANKAPUR JN (MUR) 9/7/2022 9:55 9/7/2022 10:45 0:50 05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 9/7/2022 6:55 9/7/2022 8:25 1:30 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 9/7/2022 11:00 9/7/2022 13:30 2:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 9/7/2022 12:30 9/7/2022 13:10 0:40 12262 HWH-CSMT DURONTO EXP HOWRAH JN (HWH) - CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) 9/7/2022 5:45 9/7/2022 7:45 2:00 12531 INTERCITY EXP GORAKHPUR (GKP) - LUCKNOW (LJN) 9/7/2022 5:45 9/7/2022 6:15 0:30 15550 PNBE-JYG INTERCITY EXP PATNA JN (PNBE) - JAYNAGAR (JYG) 9/7/2022 15:25 9/7/2022 16:35 1:10 17229 KCVL-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 9/7/2022 6:45 9/7/2022 10:30 3:45 17409 ADB-NED EXP ADILABAD (ADB) - NANDED (NED) 9/7/2022 8:00 9/7/2022 10:30 2:30 17688 DAB-MMR MARATHWADA EXP DHARMABAD (DAB) - MANMAD JN (MMR) 9/7/2022 4:00 9/7/2022 5:00 1:00

List of diverted trains

Train Source-Destination Start Time Divert From Divert To 00632 AZA-VSG LEASED PCET AZARA (AZA) - VASCO DA GAMA (VSG) 18:00 VIJAYAWADA JN [BZA] BELLARY JN [BAY] 00652 PTNR-CBF PCET EXP PATELNAGAR (PTNR) - COIMBATORE NRTH (CBF) 6:00 BALHARSHAH [BPQ] MELPAKKAM [MLPM] 00653 RPM-PTNR PCET SPL ROYAPURAM (RPM) - PATELNAGAR (PTNR) 20:30 WASHERMANPET [WST] BALHARSHAH [BPQ] 00654 PTNR-RPM- PCET SPL PATELNAGAR (PTNR) - ROYAPURAM (RPM) 18:00 BALHARSHAH [BPQ] WASHERMANPET [WST] 02563 BJU-NDLS CLONE SPL BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS) 7:40 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK] 02564 NDLS-BJU CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU) 17:55 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR] 02569 DBG-NDLS CLONE SPL DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS) 6:30 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK] 02570 NDLS-DBG CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG) 12:15 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR] 03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH) 13:15 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC] 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:35 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 12364 HDB-KOAA SF EXP HALDIBARI (HDB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 8:30 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 12705 GNT-SC INTERCITY EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 15:00 GUNTUR JN [GNT] SECUNDERABAD JN [SC] 12706 SC-GNT INTERCITY EXP SECUNDERABAD JN (SC) - GUNTUR JN (GNT) 7:45 PGDP [PGDP] GUNTUR JN [GNT] 12738 LPI-COA GOWTAMI EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA PORT (COA) 20:30 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 20:40 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 20:30 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12773 SHM-SC AC EXPRESS SHALIMAR (SHM) - SECUNDERABAD JN (SC) 16:10 VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] PGDP [PGDP] 12776 LPI-CCT COCANADA EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA TOWN (CCT) 19:00 PGDP [PGDP] GUDIVADA JN [GDV] 12787 NS-NSL EXP NARASAPUR (NS) - NAGARSOL (NSL) 11:05 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12788 NSL-NS EXP NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS) 12:50 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12862 KCG-VSKP S F KACHEGUDA (KCG) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 18:20 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP) 10:40 BANDEL JN [BDC] AHAMADPUR JN. [AMP] 13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH) 4:25 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC] 13018 AZ HWH GANADEVTA EXP AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH) 15:40 AZIMGANJ JN [AZ] BANDEL JN [BDC] 13053 HWH RDP KULIK EXP HOWRAH JN (HWH) - RADHIKAPUR (RDP) 8:35 BANDEL JN [BDC] NEW FARAKKA JN [NFK] 13162 BLGT-KOAA EXP BALURGHAT (BLGT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 5:30 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13175 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - SILCHAR (SCL) 6:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 16127 MS-GUV GURUVAYOOR EXPRESS CHENNAI EGMORE (MS) - GURUVAYUR (GUV) 9:00 VILLUPURAM JN [VM] TIRUCHCHIRAPPALLI JN. [TPJ] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 23:20 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 20811 VSKP-NANDED SUF VISAKHAPATNAM (VSKP) - NANDED (NED) 20:00 NIDADAVOLU JN [NDD] PGDP [PGDP] 20812 NANDED-VSKP EXP NANDED (NED) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 16:35 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 20861 PURI-ADI WEEKLY EXPRESS PURI (PURI) - AHMEDABAD JN (ADI) 19:20 SAMBALPUR [SBP] RAIPUR JN [R] 22849 SHM-SC WEEKLY SF EXPRESS SHALIMAR (SHM) - SECUNDERABAD JN (SC) 12:20 VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] PGDP [PGDP]

How to check if your train is cancelled or not?

Train cancellation and rescheduling are everyday problems. Whether moving to a new workplace, travelling home or taking a break, it is always better to know your train's running status and situation before moving out of your place. Many third-party websites do provide a list of rescheduled, diverted or cancelled trains. However, for the most reliable information, we suggest you always prefer the Indian Railways Catering and Tourism Corporation (IRCTC) website using the steps given below.

Visit the authorized/official website of 'Enquiry.indianrail.gov.in/mntes'.

Click, tap or touch on the top right corner on the 'Exceptional trains' option.

A list of cancelled, partially cancelled, diverted and rescheduled trains will be available separately.

Click on any option which you want to select.

(Written by Zuhair Zaidi)