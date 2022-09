IRCTC cancels 202 trains today: Check your train status for Sept 9 here

According to the official sources, the cancelled a total of 202 on Friday, September 9. 319 are affected today, which includes 33 source-changed trains, 38 short-terminated trains, 17 rescheduled and 29 diverted trains.

Train diversions or cancellations are not new to Indian passengers. Sometimes, it happens because of a non-favourable climate, while other times, minute operational and maintenance issues become a major reason. In the monsoons, rail tracks often get flooded with water, making it better to cancel or redirect the train instead of risking the lives of passengers.

Given below are the lists of source-change trains, rescheduled trains and diverted trains on Friday, September 9.

List of source-changed trains

Train Source-destination Start Time Cancel From Cancel To 03328 GMO-SNDT PASSENGER SPL NSC BOSE J GOMO (GMO) - SINDRI TOWN (SNDT) 16:35 NSC BOSE J GOMO [GMO] DHANBAD JN [DHN] 04399 JJJ - JUC EXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 5:00 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 05094 STP-GKP UNRESERVED MEX GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 18:05 GONDA JN [GD] MANKAPUR JN [MUR] 05257 MFP-NKE MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 12:20 MUZAFFARPUR JN [MFP] PIPRA [PPA] 05259 MFP-NKE MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 15:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] JIWDHARA [JDR] 05287 MFP-RXL MEMU PASS SPL MUZAFFARPUR JN (MFP) - RAXAUL JN (RXL) 18:35 MUZAFFARPUR JN [MFP] PIPRA [PPA] 05331 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 7:25 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05364 KGM-MB SPL EXP KATHGODAM (KGM) - MORADABAD (MB) 15:45 KATHGODAM [KGM] LALKUA JN. [LKU] 05448 GD-GKP UR SPL GONDA JN (GD) - GORAKHPUR (GKP) 15:45 GONDA JN [GD] SUBHAGPUR [SUBR] 06979 JJJ-JUC MEXP SPL JAIJON DOABA (JJJ) - JALANDHAR CITY (JUC) 17:50 JAIJON DOABA [JJJ] N S DOABA JN [NSS] 07756 BZA-DKJ PUSH PULL VIJAYAWADA JN (BZA) - DORNAKAL JN (DKJ) 18:20 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 07979 BZA-BDCR VIJAYAWADA JN (BZA) - BHADRACHALAM RD (BDCR) 7:50 VIJAYAWADA JN [BZA] KHAMMAM [KMT] 08263 TIG-BSP PAS SPL TITLAGARH (TIG) - BILASPUR JN. (BSP) 9:30 TITLAGARH [TIG] SAMBALPUR [SBP] 08527 R-VSKP SPECIAL RAIPUR JN (R) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 5:30 RAIPUR JN [R] MAHASAMUND [MSMD] 08552 KRDL-VSKP PASSENGER SPL KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:00 KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ] 08745 GAD- R MEMU SPL GEVRA-ROAD (GAD) - RAIPUR JN (R) 6:30 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 09522 SMNH RJT PASS SPECIAL SOMNATH (SMNH) - RAJKOT JN (RJT) 4:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 11463 SMNH-JBP EXP SOMNATH (SMNH) - JABALPUR (JBP) 9:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 12238 JAT-BSB SUF JAMMU TAWI (JAT) - VARANASI (BSB) 14:00 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT CANTT [PTKC] 17201 GNT-SC GOLCONDA EXP GUNTUR JN (GNT) - SECUNDERABAD JN (SC) 6:00 GUNTUR JN [GNT] MADHIRA [MDR] 18034 GTS-HWH MEMU EXP GHATSILA (GTS) - HOWRAH JN (HWH) 14:10 GHATSILA [GTS] KHARAGPUR JN [KGP] 18239 GAD ITR PASS-CUM-EXP GEVRA-ROAD (GAD) - ITWARI (ITR) 18:05 GEVRA-ROAD [GAD] KORBA [KRBA] 18426 DURG - PURI EXP DURG (DURG) - PURI (PURI) 16:10 DURG [DURG] MAHASAMUND [MSMD] 18513 KRDL-VSKP EXP KIRANDUL (KRDL) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 15:00 KIRANDUL [KRDL] DANTE WARA [DWZ] 19120 SMNH - ADI EXPRESS SOMNATH (SMNH) - AHMEDABAD JN (ADI) 6:35 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19208 SMNH-PBR EXPRESS SOMNATH (SMNH) - PORBANDAR (PBR) 14:40 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19224 JAT - ADI EXP JAMMU TAWI (JAT) - AHMEDABAD JN (ADI) 7:50 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT [PTK] 19226 JAT - JU EXPRESS JAMMU TAWI (JAT) - JODHPUR JN (JU) 21:00 JAMMU TAWI [JAT] PATHANKOT [PTK] 19251 SMNH OKHA EXPRESS SOMNATH (SMNH) - OKHA (OKHA) 22:50 SOMNATH [SMNH] VERAVAL [VRL] 19327 RTM-UDZ EXPRESS RATLAM JN (RTM) - UDAIPUR CITY (UDZ) 16:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 19815 MDS-KOTA EXPRESS MANDASOR (MDS) - KOTA JN (KOTA) 11:35 MANDASOR [MDS] CHITTAURGARH JN. [COR] 19817 HALDIGHATI EXPRESS RATLAM JN (RTM) - AGRA FORT (AF) 8:45 RATLAM JN [RTM] CHITTAURGARH JN. [COR] 31152 BWN-SDAH LOCAL BARDDHAMAN (BWN) - SEALDAH (SDAH) 14:40 BARDDHAMAN [BWN] BANDEL JN [BDC]

List of rescheduled trains

Train Source-destination Start Time Rescheduled time Delay 02987 SMVB-DBRG SUPERFAST SPL SMVT BENGALURU (SMVB) - DIBRUGARH (DBRG) 9/9/2022 10:15 9/9/2022 14:30 4:15 04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 9/9/2022 13:10 9/9/2022 15:45 2:35 05096 GKP-NKE UNRESERVED EXP GORAKHPUR (GKP) - NARKATIAGANJ JN (NKE) 9/9/2022 6:55 9/9/2022 8:40 1:45 05444 MAU-CPR UNRESERVED EXP MAU JN (MAU) - CHHAPRA (CPR) 9/9/2022 5:00 9/9/2022 7:30 2:30 06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 9/9/2022 11:00 9/9/2022 13:30 2:30 06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 9/9/2022 12:30 9/9/2022 13:10 0:40 08071 KGP TATA PASS SPL KHARAGPUR JN (KGP) - TATANAGAR JN (TATA) 9/9/2022 11:45 9/9/2022 14:45 3:00 08210 BSP-GAD PASSENGER BILASPUR JN. (BSP) - GEVRA-ROAD (GAD) 9/9/2022 7:30 9/9/2022 11:30 4:00 12169 SUR INTERCITY PUNE JN (PUNE) - SOLAPUR JN (SUR) 9/9/2022 9:30 9/9/2022 11:40 2:10 12211 ANVT GARIBRATH MUZAFFARPUR JN (MFP) - ANAND VIHAR TERMINAL (ANVT) 9/9/2022 15:15 9/9/2022 16:15 1:00 14611 GCT-SVDK EXP GHAZIPUR CITY (GCT) - SHRI MATA VAISHNO DEVI KATRA (SVDK) 9/9/2022 8:30 9/9/2022 11:30 3:00 17409 ADB-NED EXP ADILABAD (ADB) - NANDED (NED) 9/9/2022 8:00 9/9/2022 9:30 1:30 17688 DAB-MMR MARATHWADA EXP DHARMABAD (DAB) - MANMAD JN (MMR) 9/9/2022 4:00 9/9/2022 5:00 1:00 18237 KRBA-ASR EXP KORBA (KRBA) - AMRITSAR JN (ASR) 9/9/2022 11:33 9/9/2022 15:33 4:00 20414 INDB-BSB SUF EXPRESS INDORE JN (INDB) - VARANASI (BSB) 9/9/2022 10:15 9/9/2022 10:50 0:35 20857 PURI-SNSI WEEKLY SF EXP PURI (PURI) - SAINAGAR SIRIDI (SNSI) 9/9/2022 23:05 9/10/2022 4:05 5:00 22105 INDRAYANI EXPRESS CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - PUNE JN (PUNE) 9/9/2022 5:40 9/9/2022 7:35 1:55

List of diverted trains

Train Source-destination Start Time Divert From Divert To 00631 VSG-AZA LEASED PCET VASCO DA GAMA (VSG) - AZARA (AZA) 19:00 BELLARY JN [BAY] VIJAYAWADA JN [BZA] 02563 BJU-NDLS CLONE SPL BARAUNI JN (BJU) - NEW DELHI (NDLS) 7:40 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK] 02564 NDLS-BJU CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - BARAUNI JN (BJU) 17:55 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR] 02569 DBG-NDLS CLONE SPL DARBHANGA JN (DBG) - NEW DELHI (NDLS) 6:30 MANKAPUR JN [MUR] BARABANKI JN [BBK] 02570 NDLS-DBG CLONE SPL NEW DELHI (NDLS) - DARBHANGA JN (DBG) 12:15 BARABANKI JN [BBK] MANKAPUR JN [MUR] 03111 SDAH RPH MEMU PGR SPL SEALDAH (SDAH) - RAMPUR HAT (RPH) 12:05 BANDEL JN [BDC] AHAMADPUR JN. [AMP] 03112 RPH SDAH MEMU PGR SPL RAMPUR HAT (RPH) - SEALDAH (SDAH) 13:15 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC] 04444 NDLS-GZB MEX SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:55 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04913 PWL-GZB 12CAR MEX SPL PALWAL (PWL) - GHAZIABAD (GZB) 8:05 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 04950 NDLS-GZB EXP SPL NEW DELHI (NDLS) - GHAZIABAD (GZB) 9:35 NEW DELHI [NDLS] GHAZIABAD [GZB] 09451 GIMB - BGP H SPL GANDHIDHAM BG (GIMB) - BHAGALPUR (BGP) 17:40 LUCKNOW [LKO] MANKAPUR JN [MUR] 12364 HDB-KOAA SF EXP HALDIBARI (HDB) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 8:30 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 12738 LPI-COA GOWTAMI EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA PORT (COA) 20:30 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 12739 VSKP-SC GARIBRATH EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - SECUNDERABAD JN (SC) 20:40 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 12740 SC-VSKP GARIBRATH EXP SECUNDERABAD JN (SC) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 20:30 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12776 LPI-CCT COCANADA EXP LINGAMPALLI (LPI) - KAKINADA TOWN (CCT) 19:00 PGDP [PGDP] GUDIVADA JN [GDV] 12788 NSL-NS EXP NAGARSOL (NSL) - NARASAPUR (NS) 12:50 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 12843 PUI-ADI S F EXP PURI (PURI) - AHMEDABAD JN (ADI) 17:30 TITLAGARH [TIG] RAIPUR JN [R] 12862 KCG-VSKP S F KACHEGUDA (KCG) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 18:20 KONDAPALLI [KI] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC] 13015 HWH-JMP KAVIGURU EXP HOWRAH JN (HWH) - JAMALPUR JN (JMP) 10:40 BANDEL JN [BDC] AHAMADPUR JN. [AMP] 13016 JMP-HWH KAVIGURU EXP JAMALPUR JN (JMP) - HOWRAH JN (HWH) 4:25 AHAMADPUR JN. [AMP] BANDEL JN [BDC] 13162 BLGT-KOAA EXP BALURGHAT (BLGT) - KOLKATTA TERMINAL (KOAA) 5:30 NEW FARAKKA JN [NFK] DUM DUM [DDJ] 13173 KANCHENJUNGHA EXP SEALDAH (SDAH) - AGARTALA (AGTL) 6:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK] 18504 SNSI-VSKP EXP SAINAGAR SIRIDI (SNSI) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 19:35 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 18519 VSKP-LTT EXP VISAKHAPATNAM (VSKP) - LOKMANYATILAK (LTT) 23:20 VIJAYAWADA JN [BZA] PGDP [PGDP] 18520 LTT-VSKP SPECIAL LOKMANYATILAK (LTT) - VISAKHAPATNAM (VSKP) 6:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA JN [BZA] 20809 SBP-NED S F SAMBALPUR (SBP) - NANDED (NED) 10:50 NIDADAVOLU JN [NDD] PGDP [PGDP] 20862 ADI-PURI WEEKLY EXPRESS AHMEDABAD JN (ADI) - PURI (PURI) 19:00 RAIPUR JN [R] SAMBALPUR [SBP] 22850 SC SHM SUF EXP SECUNDERABAD JN (SC) - SHALIMAR (SHM) 3:55 PGDP [PGDP] VIJAYAWADA NORTH EAS [VNEC]

How to check if your train is cancelled or not?

If you are an Indian passenger, train cancellation might be a common problem to face. Therefore, it is better to know your train’s status before moving anywhere. Here is how you can visit the or official website.

1. Go to the official or authorized website of 'Enquiry.indianrail.gov.in/mntes'.

2. Go to the top right corner on the 'Exceptional trains' choice.

3. Click, tap or touch on it

4. A list of cancelled, partially cancelled, diverted and rescheduled trains will be shown separately.

5.Tap or click on any choice which you want to select.

