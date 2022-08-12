Trains Cancelled Today, 12 Aug: Railways cancels 151 trains on Friday

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|Train Name
|Source-Destination
|Start Time
|Resch. Date
|Delay
|01914 ETAH-AF UNRESERVED SPL
|ETAH (ETAH) - AGRA FORT (AF)
|8/12/2022 7:30
|8/12/2022 7:55
|0:25
|04093 RE-JIND SPL
|REWARI JN. (RE) - JIND JN (JIND)
|8/12/2022 7:10
|8/12/2022 7:30
|0:20
|04133 CNB FBD PASSENGER
|KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD)
|8/12/2022 13:10
|8/12/2022 15:45
|2:35
|06652 RMM-MDU EXP SPL
|RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU)
|8/12/2022 11:00
|8/12/2022 13:30
|2:30
|06653 MDU-RMM EXP SPL
|MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM)
|8/12/2022 12:30
|8/12/2022 13:10
|0:40
|07655 GTL-TPTY PASS
|GUNTAKAL JN (GTL) - TIRUPATI (TPTY)
|8/12/2022 7:30
|8/12/2022 15:30
|8:00
|11014 LOKMANYA TT EXP
|COIMBATORE JN (CBE) - LOKMANYATILAK (LTT)
|8/12/2022 8:50
|8/12/2022 18:30
|9:40
|11109 VGLB - LJN INTERCITY
|VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LJN)
|8/12/2022 6:15
|8/12/2022 8:35
|2:20
|12025 PUNE-SC SHATABDI
|PUNE JN (PUNE) - SECUNDERABAD JN (SC)
|8/12/2022 6:00
|8/12/2022 11:15
|5:15
|12482 INTARCITY EXP
|SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI)
|8/12/2022 5:55
|8/12/2022 6:50
|0:55
|12859 CSMT-HWH GITANJALI EXP
|CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HOWRAH JN (HWH)
|8/12/2022 6:00
|8/12/2022 9:00
|3:00
|13028 AZ HWH KAVIGURU EXPRESS
|AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH)
|8/12/2022 7:55
|8/12/2022 9:55
|2:00
|15159 CPR DURG EXP
|CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG)
|8/12/2022 7:10
|8/12/2022 9:25
|2:15
|17229 TVC-SC SABARI EXP
|THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC)
|8/12/2022 7:00
|8/12/2022 10:30
|3:30
|17688 DAB-MMR MARATHWADA EXP
|DHARMABAD (DAB) - MANMAD JN (MMR)
|8/12/2022 4:00
|8/12/2022 5:00
|1:00
|18125 ROU-PURI EXPRESS
|ROURKELA (ROU) - PURI (PURI)
|8/12/2022 8:05
|8/12/2022 10:30
|2:25
|18478 YNRK-PURI EXPRESS
|YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI)
|8/12/2022 5:35
|8/12/2022 6:35
|1:00
A total of 21 trains are diverted today, August 12, 2022, till 9 am. Check out the table given below to know your train’s status
|Train Name ( Source and Destination)
|Start Time
|Divert From
|Divert To
|03343 GMO-CPU PASS SPL - NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU)
|5:30
|BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
|BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
|03344 CPU-GMO PASS SPL - CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|7:25
|BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
|BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
|03361 GMO-BRWD PASS SPL - NSC BOSE J GOMO (GMO) - BARWADIH JN (BRWD) - CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO)
|13:00
|BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
|BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
|04652 HUMSAFAR EXP SPL - AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG)
|10:55
|SANAHWAL [SNL]
|AMBALA CANT JN [UMB]
|07589 TPTY-KRYP - TIRUPATI (TPTY) - KADIRIDEVARAPALLI (KRYP)
|23:05
|TIRUPATI [TPTY]
|GUNTAKAL JN [GTL]
|07590 KRYP-TPTY - KADIRIDEVARAPALLI (KRYP) - TIRUPATI (TPTY)
|15:15
|GUNTAKAL JN [GTL]
|TIRUPATI [TPTY]
|11447 SHAKTIPUNJ EXP - JABALPUR (JBP) - HOWRAH JN (HWH)
|23:40
|BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
|BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
|11448 SHAKTIPUNJ EXP - HOWRAH JN (HWH) - JABALPUR (JBP)
|13:10
|BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
|BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
|12408 KARMABHOOMI SUPERFAST - AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP)
|9:25
|SANAHWAL [SNL]
|AMBALA CANT JN [UMB]
|12688 CDG-MDU EXP - CHANDIGARH (CDG) - MADURAI JN (MDU)
|8:05
|SALEM JN [SA]
|KARUR [KRR]
|13173 KANCHENJUNGHA EXP - SEALDAH (SDAH) - AGARTALA (AGTL)
|6:35
|DUM DUM [DDJ]
|NEW FARAKKA JN [NFK]
|16231 MV-MYS EXPRESS - MAYILADUTURAI JN (MV) - MYSORE JN (MYS)
|17:55
|KARUR [KRR]
|SALEM JN [SA]
|16232 MYS-MV EXPRESS - MYSORE JN (MYS) - MAYILADUTURAI JN (MV)
|16:30
|SALEM JN [SA]
|KARUR [KRR]
|16235 TN-MYS EXPRESS - TUTICORIN (TN) - MYSORE JN (MYS)
|17:15
|KARUR [KRR]
|SALEM JN [SA]
|16236 MYS-TN EXPRESS - MYSORE JN (MYS) - TUTICORIN (TN)
|18:20
|SALEM JN [SA]
|KARUR [KRR]
|18009 SRC AII WEEKLY EXP - SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER (AII)
|13:00
|MURI [MURI]
|TORI [TORI]
|18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP - AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA)
|12:45
|SANAHWAL [SNL]
|AMBALA CANT JN [UMB]
|18614 CPU RNC EXPRESS - CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC)
|8:10
|TORI [TORI]
|RANCHI [RNC]
|19568 VIVEK EXPRESS - OKHA (OKHA) - TUTICORIN (TN)
|0:55
|SALEM JN [SA]
|KARUR [KRR]
|22706 JAT-TPTY HUMSAFAR - JAMMU TAWI (JAT) - TIRUPATI (TPTY)
|7:20
|SANAHWAL [SNL]
|AMBALA CANT JN [UMB]
- Visit the website of the IRCTC helpline or NTES (www.enquiry.indianrail.gov.in/mntes)
- Tap or click on the exceptional trains for canceled, rescheduled, or diverted trains on the NTES website.’
- You can check the fully or partially canceled trains on a particular day
- For the IRCTC helpline, you can visit the IRCTC helpline website, and then click or tap on train status, where you can check all the trains list.
- Moreover, you can know your train’s status by tapping or clicking on the spot in your train section in the menu bar of the website.
First Published: Fri, August 12 2022. 10:06 IST