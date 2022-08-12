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Business Standard

Trains Cancelled Today, 12 Aug: Railways cancels 151 trains on Friday

Indian Railways have been going through a schedule crisis. On Friday, August 12, IRCTC reschedules 17 trains, diverts 21, and fully cancels 151 trains till 9 am, August 12, 2022.

Topics
Railway Board | Indian Railways | IRCTC

Zuhair Zaidi  |  Delhi 

Indian railways fully-cancels 151 trains on Friday, August 12, 2022. Source: IRCTC
Indian railways fully-cancels 151 trains on Friday, August 12, 2022. Source: IRCTC

Indian Railways Catering and Tourism Corporation canceled 151 trains on August 12 by 9.00 am (IST). While many trains are canceled, some are rescheduled or diverted for good. According to the NTES website, 151 trains have been fully canceled, 16 have changed their source stations, 21 have been diverted and 17 have been rescheduled. You can check out the lists given below to have a better idea.

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What is the reason behind trains being rescheduled or canceled?

The operational and maintenance concerns are responsible for delayed or disturbed train schedules. However, the monsoon weather also plays a crucial role in affecting train timings. There can be many other reasons as well. So, check out the tables below if you are planning a train journey.

Rescheduled trains today

As of August 12, 2022, at 9 am (IST), 17 trains have been rescheduled. Here’s the table by National Train Enquiry System.


Train Name Source-Destination Start Time Resch. Date Delay
01914 ETAH-AF UNRESERVED SPL ETAH (ETAH) - AGRA FORT (AF) 8/12/2022 7:30 8/12/2022 7:55 0:25
04093 RE-JIND SPL REWARI JN. (RE) - JIND JN (JIND) 8/12/2022 7:10 8/12/2022 7:30 0:20
04133 CNB FBD PASSENGER KANPUR CENTRAL (CNB) - FARRUKHABAD (FBD) 8/12/2022 13:10 8/12/2022 15:45 2:35
06652 RMM-MDU EXP SPL RAMESWARAM (RMM) - MADURAI JN (MDU) 8/12/2022 11:00 8/12/2022 13:30 2:30
06653 MDU-RMM EXP SPL MADURAI JN (MDU) - RAMESWARAM (RMM) 8/12/2022 12:30 8/12/2022 13:10 0:40
07655 GTL-TPTY PASS GUNTAKAL JN (GTL) - TIRUPATI (TPTY) 8/12/2022 7:30 8/12/2022 15:30 8:00
11014 LOKMANYA TT EXP COIMBATORE JN (CBE) - LOKMANYATILAK (LTT) 8/12/2022 8:50 8/12/2022 18:30 9:40
11109 VGLB - LJN INTERCITY VIRANGANA LAKSHMIBAI (VGLB) - LUCKNOW (LJN) 8/12/2022 6:15 8/12/2022 8:35 2:20
12025 PUNE-SC SHATABDI PUNE JN (PUNE) - SECUNDERABAD JN (SC) 8/12/2022 6:00 8/12/2022 11:15 5:15
12482 INTARCITY EXP SHRI GANGANAGAR (SGNR) - DELHI JN. (DLI) 8/12/2022 5:55 8/12/2022 6:50 0:55
12859 CSMT-HWH GITANJALI EXP CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ TERMINUS (CSMT) - HOWRAH JN (HWH) 8/12/2022 6:00 8/12/2022 9:00 3:00
13028 AZ HWH KAVIGURU EXPRESS AZIMGANJ JN (AZ) - HOWRAH JN (HWH) 8/12/2022 7:55 8/12/2022 9:55 2:00
15159 CPR DURG EXP CHHAPRA (CPR) - DURG (DURG) 8/12/2022 7:10 8/12/2022 9:25 2:15
17229 TVC-SC SABARI EXP THIRUVANANTHAPURAM CENTRAL (TVC) - SECUNDERABAD JN (SC) 8/12/2022 7:00 8/12/2022 10:30 3:30
17688 DAB-MMR MARATHWADA EXP DHARMABAD (DAB) - MANMAD JN (MMR) 8/12/2022 4:00 8/12/2022 5:00 1:00
18125 ROU-PURI EXPRESS ROURKELA (ROU) - PURI (PURI) 8/12/2022 8:05 8/12/2022 10:30 2:25
18478 YNRK-PURI EXPRESS YOG NAGARI RISHIKESH (YNRK) - PURI (PURI) 8/12/2022 5:35 8/12/2022 6:35 1:00

Diverted trains today

A total of 21 trains are diverted today, August 12, 2022, till 9 am. Check out the table given below to know your train’s status

Train Name ( Source and Destination) Start Time Divert From Divert To
03343 GMO-CPU PASS SPL - NSC BOSE J GOMO (GMO) - CHOPAN (CPU) 5:30 BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC] BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
03344 CPU-GMO PASS SPL - CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO) 7:25 BARKAKANA LINC CABIN [BKLC] BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
03361 GMO-BRWD PASS SPL - NSC BOSE J GOMO (GMO) - BARWADIH JN (BRWD) - CHOPAN (CPU) - NSC BOSE J GOMO (GMO) 13:00 BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC] BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
04652 HUMSAFAR EXP SPL - AMRITSAR JN (ASR) - JAYNAGAR (JYG) 10:55 SANAHWAL [SNL] AMBALA CANT JN [UMB]
07589 TPTY-KRYP - TIRUPATI (TPTY) - KADIRIDEVARAPALLI (KRYP) 23:05 TIRUPATI [TPTY] GUNTAKAL JN [GTL]
07590 KRYP-TPTY - KADIRIDEVARAPALLI (KRYP) - TIRUPATI (TPTY) 15:15 GUNTAKAL JN [GTL] TIRUPATI [TPTY]
11447 SHAKTIPUNJ EXP - JABALPUR (JBP) - HOWRAH JN (HWH) 23:40 BARKAKANA LINC CABIN [BKLC] BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC]
11448 SHAKTIPUNJ EXP - HOWRAH JN (HWH) - JABALPUR (JBP) 13:10 BARKAKANA AVOIDING CABIN [BKAC] BARKAKANA LINC CABIN [BKLC]
12408 KARMABHOOMI SUPERFAST - AMRITSAR JN (ASR) - NEW JALPAIGURI (NJP) 9:25 SANAHWAL [SNL] AMBALA CANT JN [UMB]
12688 CDG-MDU EXP - CHANDIGARH (CDG) - MADURAI JN (MDU) 8:05 SALEM JN [SA] KARUR [KRR]
13173 KANCHENJUNGHA EXP - SEALDAH (SDAH) - AGARTALA (AGTL) 6:35 DUM DUM [DDJ] NEW FARAKKA JN [NFK]
16231 MV-MYS EXPRESS - MAYILADUTURAI JN (MV) - MYSORE JN (MYS) 17:55 KARUR [KRR] SALEM JN [SA]
16232 MYS-MV EXPRESS - MYSORE JN (MYS) - MAYILADUTURAI JN (MV) 16:30 SALEM JN [SA] KARUR [KRR]
16235 TN-MYS EXPRESS - TUTICORIN (TN) - MYSORE JN (MYS) 17:15 KARUR [KRR] SALEM JN [SA]
16236 MYS-TN EXPRESS - MYSORE JN (MYS) - TUTICORIN (TN) 18:20 SALEM JN [SA] KARUR [KRR]
18009 SRC AII WEEKLY EXP - SANTRAGACHI JN (SRC) - AJMER (AII) 13:00 MURI [MURI] TORI [TORI]
18104 ASR-TATA JALINWALABAG EXP - AMRITSAR JN (ASR) - TATANAGAR JN (TATA) 12:45 SANAHWAL [SNL] AMBALA CANT JN [UMB]
18614 CPU RNC EXPRESS - CHOPAN (CPU) - RANCHI (RNC) 8:10 TORI [TORI] RANCHI [RNC]
19568 VIVEK EXPRESS - OKHA (OKHA) - TUTICORIN (TN) 0:55 SALEM JN [SA] KARUR [KRR]
22706 JAT-TPTY HUMSAFAR - JAMMU TAWI (JAT) - TIRUPATI (TPTY) 7:20 SANAHWAL [SNL] AMBALA CANT JN [UMB]


How to know if your train is canceled, rescheduled, diverted, or has changed its source station?

IRCTC and National Train Enquiry System (NTES) are responsible for changes in schedules and canceled and diverted trains. They release the lists of exceptional trains on the NTES and IRCTC websites. On Friday, 151 trains are fully canceled, 16 have changed source stations or partially canceled, 21 have been diverted and 17 trains have been rescheduled. However, it is quite impossible to keep track of all the data. So, here’s how you can check if your train is canceled, rescheduled, diverted, or has changed its source station.

  • Visit the website of the IRCTC helpline or NTES (www.enquiry.indianrail.gov.in/mntes)
  • Tap or click on the exceptional trains for canceled, rescheduled, or diverted trains on the NTES website.’
  • You can check the fully or partially canceled trains on a particular day
  • For the IRCTC helpline, you can visit the IRCTC helpline website, and then click or tap on train status, where you can check all the trains list.
  • Moreover, you can know your train’s status by tapping or clicking on the spot in your train section in the menu bar of the website.
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First Published: Fri, August 12 2022. 10:06 IST

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