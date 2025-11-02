What is South Africa women's team's highest successful run chase in ODIs?

South Africa Women achieved their highest successful run chase in One-Day Internationals when they chased down 275 runs against India Women in Christchurch on March 27, 2022, during the ICC Women’s World Cup. This remarkable performance surpassed their previous best chase of 269 runs, also against India in Lucknow in 2021. If they are to win the ICC Women's World Cup 2025 tonight against India, they would have to chase down their highest successful run chase in ODIs while it will also be the highest successful run chase in a Women's World Cup final.
|Highest successful run chase by South Africa Women in ODIs
|Team
|Score
|Overs
|RPO
|Inns
|Result
|Opposition
|Ground
|Date
|SA Women
|275/7
|50
|5.5
|2
|Won
|India Women
|Christchurch
|27/03/22
|SA Women
|269/3
|48.4
|5.52
|2
|Won
|India Women
|Lucknow
|14/03/21
|SA Women
|265/5
|48.5
|5.42
|2
|Won
|England Women
|Centurion
|12/02/16
|SA Women
|260/3
|48.3
|5.36
|2
|Won
|New Zealand Women
|Auckland
|25/01/20
|SA Women
|259/2
|48.2
|5.35
|2
|Won
|Pakistan Women
|Lahore
|16/09/25
|SA Women
|257/3
|45.2
|5.66
|2
|Won
|New Zealand Women
|Pietermaritzburg
|28/09/23
|SA Women
|254/8
|50
|5.08
|2
|Won
|England Women
|Taunton
|17/08/97
|SA Women
|252/7
|48.5
|5.16
|2
|Won
|India Women
|Visakhapatnam
|09/10/25
|SA Women
|241/3
|49.2
|4.88
|2
|Won
|India Women
|Potchefstroom
|10/02/18
|SA Women
|236/7
|49.2
|4.78
|2
|Won
|England Women
|Mount Maunganui
|14/03/22
|SA Women
|236/6
|47.1
|5
|2
|Won
|New Zealand Women
|Potchefstroom
|24/09/23
|SA Women
|235/7
|49.3
|4.74
|2
|Won
|Bangladesh Women
|Visakhapatnam
|13/10/25
|SA Women
|234/4
|40.5
|5.73
|2
|Won
|New Zealand Women
|Indore
|06/10/25
|SA Women
|230/3
|47.4
|4.82
|2
|Won
|Sri Lanka Women
|Kimberley
|13/04/24
|SA Women
|229/8
|49.3
|4.62
|2
|Won
|New Zealand Women
|Hamilton
|17/03/22