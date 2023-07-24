More than 12.3 million domestic passengers have travelled on "Ude Desh Ka Aam Nagrik" (UDAN) flights since the scheme was started in April 2017.To facilitate the scheme, the government operationalised 148 airports, which included nine heliports and two water aerodromes, the government informed in a PIB release.The release also talked about the reasons behind the delay in the development of these infrastructures. The report also detailed the limiting factors in the development of these facilities which included:A) Delay in the grant of land from the state government.B) New companies required more time to get permits.C) Non-availability of suitable aircraft.D) Leasing issues which included long lead time for delivery of small aircraft and challenges around procuring spares from outside the country.E) Facilities like airports, heliports, and aerodromes take more time under state governments.List of Operational AirportsS. No.STATE / UTNAME OF AIRPORT1A&N ISLANDPORT BLAIR2ANDHRA PRADESHKADAPA 3ANDHRA PRADESHKURNOOL4ANDHRA PRADESHRAJAHMUNDRY5ANDHRA PRADESHTIRUPATI6ANDHRA PRADESHVIJAYAWADA7ANDHRA PRADESHVISAKHAPATNAM8ARUNACHAL PRADESHDONYI POLO (ITANAGAR)9ARUNACHAL PRADESHPASSIGHAT (CE)10ARUNACHAL PRADESHTEZU11ARUNACHAL PRADESHZERO12ASSAMDIBRUGARH13ASSAMGUWAHATI14ASSAMJORHAT15ASSAMLILABARI (NORTH LAKHIMPUR)16ASSAMRUPSI17ASSAMSILCHAR18ASSAMTEZPUR19BIHARDARBHANGA20BIHARGAYA21BIHARPATNA22CHANDIGARHCHANDIGARH23CHHATTISGARHBILASPUR24CHHATTISGARHJAGDALPUR25CHHATTISGARHRAIPUR26DELHIDELHI (DIAL)27DELHI (UT)SAFDARJUNG28DIUDIU29GOAGOA30GOANEW GOA (MOPA)31GUJARATAHMEDABAD32GUJARATBHAVNAGAR33GUJARATBHUJ34GUJARATJAMNAGAR35GUJARATKANDLA36GUJARATKESHOD (JUNAGARH)37GUJARATMUNDRA38GUJARATPORBANDAR39GUJARATRAJKOT40GUJARATSABARMATI RIVER FRONT (WA)41GUJARATSTATUE OF UNITY (WA)42GUJARATSURAT43GUJARATVADODARA44HARYANAHISAR45HIMACHAL PRADESHKANGRA (GAGGAL)46HIMACHAL PRADESHKULLU (BHUNTAR)47HIMACHAL PRADESHMANDI(H)48HIMACHAL PRADESHRAMPUR(H)49HIMACHAL PRADESHSHIMLA50JAMMU AND KASHMIRJAMMU51JAMMU AND KASHMIRSRINAGAR52JHARKHANDDEOGHAR53JHARKHANDJAMSHEDPUR54JHARKHANDRANCHI55KARNATAKABANGLORE (HAL)56KARNATAKABELAGAVI57KARNATAKABENGALURU (BIAL)58KARNATAKABIDAR59KARNATAKAHUBBALLI60KARNATAKAJINDAL VIJAYANAGAR61KARNATAKAKALABURAGI62KARNATAKAMANGLURU63KARNATAKAMYSURU64KARNATAKASHIVAMOGGA65KERALACOCHIN(CIAL)66KERALAKANNUR (KIAL)67KERALAKOZHIKODE68KERALATHIRUVANANTHPURAM69LADHAKHLEH70LAKSHDWEEP ISLANDAGATTI71MADHYA PRADESHBHOPAL72MADHYA PRADESHGWALIOR (NR)73MADHYA PRADESHINDORE74MADHYA PRADESHJABALPUR75MADHYA PRADESHKHAJURAHO76MAHARASHTRAAKOLA77MAHARASHTRAAURANGABAD78MAHARASHTRAGONDIA79MAHARASHTRAJALGAON80MAHARASHTRAJUHU81MAHARASHTRAKOLHAPUR82MAHARASHTRAMUMBAI (MIAL)83MAHARASHTRANAGPUR84MAHARASHTRANANDED85MAHARASHTRANASIK (HAL OZAR)86MAHARASHTRAPUNE87MAHARASHTRASHIRDI88MAHARASHTRASHOLAPUR89MAHARASHTRASINDHUDURG90MANIPURIMPHAL91MEGHALAYASHILLONG (UMROI)92MIZORAMLENGPUI(AIZWAL)93NAGALANDDIMAPUR94ODISHABHUBANESWAR95ODISHAJEYPORE96ODISHAJHARSUGUDA97ODISHAROURKELA98PUDUCHERRY (UT)PUDUCHERRY99PUNJABADAMPUR (JALANDHAR)100PUNJABAMRITSAR101PUNJABBHATINDA102PUNJABLUDHIANA103PUNJABPATHANKOT104RAJASTHANBIKANER105RAJASTHANJAIPUR106RAJASTHANJAISALMER107RAJASTHANJODHPUR108RAJASTHANKISHANGARH109RAJASTHANKOTA110RAJASTHANUDAIPUR111SIKKIMPAKYONG112TAMIL NADUSALEM113TAMILNADUCHENNAI114TAMILNADUCOIMBATORE115TAMILNADUMADURAI116TAMILNADUTHOOTHUKUDI117TAMILNADUTIRUCHIRAPALLI118TELANGANAHYDERABAD (BEGUMPET)119TELANGANAHYDERABAD (GHIAL)120TRIPURAAGARTALA121UTTAR PRADESHAGRA122UTTAR PRADESHAYODHYA (FAIZABAD)123UTTAR PRADESHBAREILLY124UTTAR PRADESHGORAKHPUR125UTTAR PRADESHHINDON126UTTAR PRADESHKANPUR (CHAKERI)127UTTAR PRADESHKANPUR (CIVIL)128UTTAR PRADESHKUSHINAGAR129UTTAR PRADESHLUCKNOW130UTTAR PRADESHMEERUT131UTTAR PRADESHMORADABAD132UTTAR PRADESHPRAYAGRAJ133UTTAR PRADESHVARANASI134UTTARAKHANDALMORAH (H)135UTTARAKHANDCHINYALI SAUR (H)136UTTARAKHANDDEHRADUN137UTTARAKHANDGAUCHER (H)138UTTARAKHANDHALDWANI(H)139UTTARAKHANDNEW TEHRI(H)140UTTARAKHANDPANTNAGAR141UTTARAKHANDPITHORAGARH142UTTARAKHANDSAHASTRADHARA(H)143UTTARAKHANDSRINAGAR(H)144WEST BENGALBAGDOGRA145WEST BENGALBEHALA146WEST BENGALCOOCH BEHAR147WEST BENGALDURGAPUR148WEST BENGALKOLKATA