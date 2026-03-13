New labour codes drive faster growth in group life insurance premiums
Group life insurance premiums grew faster than individual policies in FY26 as revised labour codes, including higher basic pay norms & expanded gratuity provisions, boosted corporate-linked insurance
BS Reporter Mumbai
Growth in group life insurance business outpaced growth in individual premiums, hinting at strong traction in corporate-linked insurance policies owing to revisions in the new labour codes.
